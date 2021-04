Il y a deux ans, un groupe de législateurs républicains a visité la chambre de la mort dans l’Oklahoma, qui a été responsable de plus d’exécutions par habitant que tout autre État au cours du dernier demi-siècle. Au pénitencier de l’État de l’Oklahoma à McAlester, ils ont pris les bretelles noir de jais, le téléphone connecté au bureau du gouverneur et le microphone utilisé pour les derniers mots.

« Les cheveux montent sur la nuque », a déclaré le représentant de l’État Kevin McDugle. « Quelques législateurs ne pouvaient pas rester dans la salle très longtemps. »

Ils ont continué dans le couloir de la mort pour voir Richard Glossip, qui a passé plus de deux décennies en isolement cellulaire, menacé d’être exécuté pour un meurtre en 1997. Glossip dit qu’il n’a rien à voir avec le crime, et un nombre croissant de législateurs conservateurs le croient.

«Je me souviens juste d’avoir posé ma main sur le verre», se souvient McDugle, «et il a levé la main et j’ai dit:« Vous avez des gens qui se battent pour vous. Gardez la tête haute, mon frère. »

Alors que les responsables de l’Oklahoma cherchent à reprendre la mise à mort des prisonniers plus tard cette année, McDugle a présenté des projets de loi à la législature de l’État pour aider les condamnés à mort à prouver leur innocence, sachant que Glossip pourrait être parmi les premiers à être exécutés.

«Je crains que certaines personnes soient exécutées avant que nous adoptions un projet de loi», a déclaré McDugle.

Le cas de Glossip atteint les plus hauts échelons de la politique dans un État rouge profond à un moment où les républicains à travers le pays sont de plus en plus divisés sur l’avenir de la peine capitale. Le soutien à la peine de mort était autrefois populaire dans les deux partis, mais au cours des trois dernières décennies, les démocrates se sont détournés de la peine, laissant les législateurs, les gouverneurs, les procureurs et les juges républicains se battre pour son utilisation continue. Dans le même temps, un petit mouvement conservateur – y compris des groupes comme les conservateurs préoccupés par la peine de mort – a ouvertement remis en question la peine capitale. Il est maintenant clair que leurs efforts portent leurs fruits.

Plus tôt cette année, la Virginie est devenue le premier État du Sud à abroger la peine de mort après que trois républicains ont voté avec la majorité démocrate de la législature de l’État. Un examen du projet Marshall a révélé que dans environ la moitié des États dotés d’un système de peine de mort actif, les législateurs républicains ont récemment parrainé ou rédigé des projets de loi visant à interdire ou à limiter la peine, ou à aider des prisonniers potentiellement innocents à l’éviter.

Bien qu’il soit peu probable que plusieurs de ces projets de loi soient adoptés, leur volume même suggère un changement significatif dans les opinions conservatrices. Certains de ces législateurs républicains considèrent leurs projets de loi comme des étapes progressives vers la fin de la punition. Mais d’autres, comme McDugle, ne veulent pas mettre fin à la peine de mort – ils veulent juste la réparer.

«Je veux être sûr que si nous, en Oklahoma, mettons quelqu’un à mort, il mérite d’être là», a déclaré McDugle. «Je sais qu’il y a une erreur humaine tout au long.»

Un changement de philosophie

Les conservateurs se détournent lentement de la peine de mort depuis des années, car des affaires d’innocence très médiatisées ont contribué à faire de la peine capitale un problème de gouvernement incontrôlable.

En janvier 2000, après une série d’exonérations de personnes condamnées à mort, le gouverneur républicain de l’Illinois, George Ryan, a décrété un moratoire sur les exécutions. À l’époque, le gouverneur du Texas, George W. Bush, était candidat à la présidence et la presse nationale se demandait si une personne innocente avait été exécutée sous sa direction; peu de temps après, ses compatriotes républicains de la législature de l’État ont voté pour rendre les tests ADN plus disponibles pour les prisonniers.

De 2014 à 2019, le soutien républicain à la peine de mort, par opposition aux peines à perpétuité, est passé de 68% à 58%, selon Gallup Polls. Les législateurs républicains du Nebraska ont voté en faveur de l’abrogation de la peine en 2015, bien que les habitants de l’État aient ensuite voté pour la ramener.

Certains législateurs ont été motivés par des arguments anti-avortement sur le caractère sacré de la vie humaine et des histoires de rédemption chrétienne dans le couloir de la mort. D’autres parlent du coût pour les contribuables. Le sénateur de l’État du Dakota du Sud, Arthur Rusch, a auparavant été juge dans une affaire capitale. «Mon cas a coûté au moins 1 million de dollars, sinon plus», a-t-il déclaré, soulignant que le tribunal avait payé des conseils pour certains jurés qui souffraient de stress post-traumatique après le long procès. Il a été élu au Sénat de l’État en 2015 et a déposé de nombreux projets de loi pour abolir ou restreindre la peine; aucun n’a réussi, dit-il, mais à chaque fois, il fait venir quelques pairs de plus.

«Changer d’avis sur un sujet émotionnel comme celui-ci peut être difficile», a déclaré Hannah Cox, qui écrit des articles pour Newsmax, un site Web conservateur, et qui est la directrice nationale des conservateurs préoccupés par la peine de mort. Elle a découvert que les efforts pour réparer le système peuvent servir de «petits pas», alors qu’elle tente de montrer à ses collègues conservateurs que le système ne peut pas être sauvé. «Si vous résolvez l’un des 13 problèmes liés à la peine de mort, il y en a encore 12 autres.»

Parmi ces problèmes, les conservateurs ont été moins susceptibles de citer les disparités raciales dans la peine capitale qui animent nombre de ses opposants libéraux. Sur plus de 2 500 condamnés à mort à travers le pays, 41% sont noirs. En revanche, les Noirs représentent 13% de la population totale des États-Unis. Pour sa part, McDugle reconnaît la disparité mais a déclaré que ce n’était pas ce qui avait motivé ses efforts.

«Quand je regarde une facture, je ne vois pas du tout de couleur. Je regarde un individu et dis: «Si un individu commet un crime de cette nature, doit-il être condamné à mort ou non?», A-t-il dit.

Robert Dunham, directeur exécutif du Centre d’information non partisan sur la peine de mort, a déclaré qu’il était faux de penser que les législateurs conservateurs ne s’impliquent que dans les cas où des Blancs risquent d’être exécutés. «Là où l’affaire ressemble à un lynchage du XXIe siècle, elle offense la conscience des conservateurs», a déclaré Dunham, ajoutant: «Je pense que le fait que des injustices extrêmes se produisent également sur des accusés de capitale blanche ouvre les yeux sur des personnes qui n’ont pas apprécié. la profondeur des problèmes de la peine capitale. »

De nombreux conservateurs se concentrent sur le calcul moral de qui mérite la punition ultime. L’Ohio a récemment adopté un projet de loi, parrainé par un législateur républicain, pour interdire l’exécution de toute personne souffrant d’une maladie mentale grave. Les républicains poussent des projets de loi similaires en Floride, au Kentucky et au Missouri.

Au Texas, le représentant d’État Jeff Leach a déposé un projet de loi qui interdirait la peine de mort pour les personnes qui étaient techniquement «complices» de meurtres mais qui ont joué un rôle mineur, y compris les chauffeurs de fuite. Tout comme les Oklahomans, il était motivé par un seul cas – celui de Jeff Wood, qui a été condamné à mort après que son ami ait tué un commis de magasin pendant que Wood attendait dehors dans la voiture, après ce qu’ils pensaient être un vol facile.

Bien que le cas de Wood ne se trouve pas dans le district de Leach, il a écrit au législateur du nord du Texas et a plaidé pour l’aide. Sa lettre s’est retrouvée sur le dessus de la pile de courrier de la prison de Leach, et il l’a ramassée un jour en vacances quand il faisait trop pluvieux pour aller à la plage. Il avait espéré rattraper son retard de lettres, mais l’histoire de Wood l’a aspiré.

«Cela a été dans mon esprit et dans mon cœur depuis», a déclaré Leach. «Jeff Wood n’est pas innocent, mais l’État ne devrait même pas envisager de le mettre à mort.»

D’autres législateurs sont plus préoccupés par le risque d’exécuter une personne innocente. Le représentant du Texas Steve Toth, un législateur républicain du nord de Houston, a déposé un projet de loi interdisant la peine de mort dans les cas où il n’y a qu’un seul témoin oculaire et aucune autre preuve. En tant que pasteur baptiste, il a été ému de voir des accusés du couloir de la mort s’adresser à la législature il y a plusieurs années, ainsi que le film «Just Mercy».

«Même la Bible dit que vous ne devriez pas mettre à mort quelqu’un sans un témoin oculaire corroboré», a-t-il dit, citant le Livre du Deutéronome dans l’Ancien Testament. «Si nous voulons mettre à mort quelqu’un, nous devons être absolument certains.»

L’étui Glossip stimule l’action

Le crime qui a conduit Glossip dans le couloir de la mort a eu lieu aux petites heures du matin du 7 janvier 1997, au Best Budget Inn d’Oklahoma City. Quelque temps avant l’aube, le propriétaire Barry Van Treese a été matraqué à mort et laissé dans la chambre 102. En tant que gérant du motel, Glossip est rapidement devenu un suspect et la police l’a arrêté deux jours après le meurtre.

Plus tard, les autorités se sont rendu compte que Justin Sneed, un homme à tout faire de 19 ans, était en fait celui qui avait commis le passage à tabac mortel. Ils l’ont également arrêté et, sous l’interrogatoire, Sneed a avoué, mais a affirmé que Glossip avait orchestré le meurtre.

Il y avait peu de preuves de l’implication de Glossip, mais un jury de l’Oklahoma l’a toujours reconnu coupable, en grande partie sur le témoignage de Sneed. En échange de ce témoignage, Sneed a été condamné à perpétuité, tandis que Glossip est allé dans le quartier des condamnés à mort.

Une cour d’appel a rejeté le verdict, affirmant que les avocats de Glossip n’avaient pas fait un assez bon travail. Lorsque l’affaire a été renvoyée en justice en juin 2004, elle s’est soldée par le même résultat.

En 2015, Glossip est intervenu quelques heures après l’exécution avant que le gouverneur ne l’annule en raison d’une controverse concernant les médicaments mortels de l’État. Depuis lors, son cas a continué d’attirer l’attention des célébrités, et ses avocats disent avoir trouvé plus de témoins qui pourraient aider à prouver l’innocence de leur client. En ce moment, ils se battent pour avoir accès aux fichiers que le bureau du procureur refuse de remettre, mais l’équipe de Glossip dit qu’elle pourrait détenir la clé pour prouver son innocence.

Il y a quelques années, le propriétaire d’une entreprise conservatrice, Justin Jackson, a regardé «Killing Richard Glossip», une série en quatre parties sur Investigation Discovery, le véritable réseau de télévision policière, et ne pouvait s’empêcher d’y penser. Jackson est ami avec le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, et pendant que les deux chassaient le cerf, il a exprimé ses inquiétudes. Finalement, il a appelé à froid l’avocat de Glossip et a offert son aide, et a commencé à parler de l’affaire à des amis de la législature, y compris McDugle.

L’un des projets de loi de McDugle obligerait les procureurs à partager des documents avec les avocats de la défense. (Dans tout le pays, les procureurs s’emmêlent souvent avec la défense sur ce qu’ils doivent partager.) Un autre projet de loi permettrait à la commission des libérations conditionnelles de créer une unité d’examen de l’intégrité des condamnations pour étudier les allégations d’innocence (généralement celles-ci sont hébergées dans les bureaux des procureurs au niveau du comté, bien que Michigan et la Pennsylvanie ont des unités à l’échelle de l’État.) Le troisième créerait un «Comité d’examen de la conduite des procureurs», qui déciderait des preuves potentiellement favorables et devant être fournies à la défense. (Actuellement, les procureurs décident.)

McDugle n’a pas réussi à faire sortir ces projets de loi des comités législatifs et a accusé les procureurs d’avoir sapé ses efforts. Il continuera à faire avancer les propositions l’année prochaine, mais il sait également qu’il sera peut-être trop tard. Il prévoit de faire pression directement sur la commission des libérations conditionnelles de l’État pour étudier l’affaire Glossip et recommander que Stitt le libère du couloir de la mort. McDugle a également été amené à plaider en faveur d’un homme noir condamné à mort qui maintient son innocence, Julius Jones.

Certains opposants à la peine de mort espèrent que ces projets de loi finiront par amener des législateurs comme McDugle à la conclusion que la peine capitale est irréparable.

«Il est plus facile de commencer à nommer des politiques spécifiques que vous n’aimez pas avant de« jeter le tout »», a déclaré Laura Porter, directrice exécutive du 8th Amendment Project, qui travaille sur la législation anti-peine de mort à travers le pays. «J’ai vu cette croissance d’un problème individuel, ou d’un cas, à ‘OK, j’en ai fini avec ça.’ ‘

