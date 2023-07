De plus en plus de combattants de Wagner se rapprochent de la frontière polonaise, selon le Premier ministre polonais

Un groupe d’une centaine de soldats du groupe russe Wagner s’est rapproché de la ville biélorusse de Grodno près de la frontière polonaise, a annoncé samedi le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

La Pologne, ancien membre du Pacte de Varsovie et membre à part entière de l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis depuis 1999, s’inquiète d’un éventuel débordement de la guerre sur son territoire depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022.

Plus tôt ce mois-ci, la Pologne a commencé à déplacer plus de 1 000 soldats vers l’est du pays alors que l’on craignait de plus en plus que la présence de combattants de Wagner en Biélorussie n’entraîne une augmentation des tensions à sa frontière.

« La situation devient de plus en plus dangereuse… Très probablement, ils (le personnel de Wagner) seront déguisés en garde-frontière biélorusse et aideront les migrants illégaux à se rendre sur le territoire polonais (et) déstabiliseront la Pologne », a déclaré Morawiecki lors d’une conférence de presse à Gliwice, dans l’ouest du pays. Pologne.

« Ils essaieront très probablement d’entrer en Pologne en se faisant passer pour des migrants illégaux et cela pose des menaces supplémentaires », a déclaré Morawiecki.

Cependant, il n’a pas donné la source de ses informations sur les mouvements Wagner, et Anton Motolko, fondateur du projet d’opposition biélorusse Hajun qui surveille l’activité militaire dans le pays, a déclaré à Reuters que son groupe n’avait vu aucune preuve que le groupe Wagner se rapprochait de Grodno.

La ville a une position potentiellement importante étant donné qu’elle se trouve à proximité de Suwalki Gap, une bande de terre stratégique le long de la frontière polono-lituanienne, qui sépare la Biélorussie, alliée de la Russie, de l’enclave russe de Kaliningrad.

Prigozhin accueille ses mercenaires en Biélorussie

Plus tôt en juillet, le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a été montré dans une vidéo accueillant ses combattants en Biélorussie, leur disant qu’ils ne participeraient plus à la guerre d’Ukraine pour le moment mais leur ordonnant de rassembler leurs forces pour l’Afrique – où ils sont impliqués dans un certain nombre de conflits – alors qu’ils entraînent l’armée biélorusse.

Le lendemain, des combattants Wagner sont arrivés sur le terrain d’entraînement de la 38e brigade d’assaut aéroportée à l’extérieur de la ville de Brest, à quelques kilomètres de la frontière polonaise.

Le déménagement de Wagner en Biélorussie faisait partie d’un accord qui a mis fin à la tentative de mutinerie du groupe en juin, lorsqu’ils ont pris le contrôle d’un quartier général militaire russe, ont marché sur Moscou et ont menacé de faire basculer la Russie dans la guerre civile, a déclaré le président Vladimir Poutine.