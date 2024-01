De plus en plus de choix de vice-présidents potentiels tourbillonnent alors que Trump fait campagne avant les primaires du New Hampshire

Lisez cet article gratuitement ! De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

L’ancien président Donald Trump a déclaré à ses partisans dans les derniers jours avant les primaires du New Hampshire qu’il ne choisirait probablement pas sa rivale à l’investiture républicaine en 2024, Nikki Haley, comme colistière.

“Elle n’est pas du bois présidentiel”, a déclaré Trump à propos d’Haley lors d’un rassemblement vendredi soir dans la capitale du New Hampshire. “Maintenant, quand je dis cela, cela signifie probablement qu’elle ne sera pas choisie comme vice-présidente.”

Lors du même rassemblement, l’ancien président a obtenu le soutien du sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui a mis fin à sa propre candidature à la Maison Blanche en novembre.

“Il est temps pour nous d’unir notre parti afin de nous assurer que la seule cible dont nous parlons est le tir. [President] Biden. Notre pays ne peut pas prendre quatre ans de plus. Je ne suis pas sûr que nous pourrions prendre dix mois de plus”, a déclaré Scott dans une interview à Fox News après le rassemblement de Trump. “La meilleure façon pour nous de nous débarrasser de Joe Biden en tant que président est d’unir notre parti maintenant derrière Donald Trump. “

TIM SCOTT APPROUVE DONALD TRUMP AVANT LA PRIMAIRE DU NEW HAMPSHIRE

Même si sa campagne présidentielle n’a pas réussi à démarrer, Scott reste très populaire auprès des électeurs républicains des primaires, et son soutien a été fortement convoité par les autres candidats républicains.

Scott a minimisé les propos des colistiers lorsqu’il a abandonné la course il y a deux mois.

Mais une source proche du sénateur a déclaré samedi à Fox News que Scott n’excluait pas de devenir le candidat de Trump à la vice-présidence, si Trump bloquait la nomination dans les semaines à venir.

RON DESANTIS ARGUE QUE TIM SCOTT APPROUVE DONALD TRUMP EST « UN COUP » POUR NIKKI HALEY

“Je ne serais pas surpris si Scott restait dans la conversation pour le candidat à la vice-présidence”, a ajouté la source.

Alors que Trump a écrasé la concurrence lors des caucus de l’Iowa lundi – une première étape importante pour l’ancien président dans sa candidature à l’investiture du Parti Républicain – le buzz sur la personne qu’il nommerait comme colistier augmente.

Outre Scott, des spéculations tournent également autour de la représentante républicaine Elise Stefanik de New York, quatrième républicaine de la Chambre et fervente partisane et alliée de Trump au Capitole.

Stefanik a pris la parole lors du rassemblement de vendredi soir et a effectué plusieurs arrêts de campagne au nom de Trump samedi.

“Je serais fière de servir dans une administration Trump à quelque titre que ce soit”, a-t-elle déclaré à Fox News.

HALEY FAIT MONTER LA CHALEUR SUR TRUMP ALORS QU’ELLE TENTE DE RÉDUIRE L’ÉCART AVEC LE AVANT-COUREUR DU GOP

Vendredi, il y avait également du buzz autour du sénateur JD Vance de l’Ohio, qui a fait campagne au nom de Trump à Kingston, dans le New Hampshire.

“Le meilleur endroit pour moi est de défendre l’ordre du jour au Sénat des États-Unis”, a déclaré Vance aux journalistes à propos de la possibilité de devenir candidat à la vice-présidence.

Mais il a ajouté : “Certainement, si le président le demandait, je devrais y réfléchir, parce que je veux l’aider”.

Les projecteurs des colistiers sont également braqués sur quelques autres politiciens républicains qui ont fait campagne avec ou au nom de Trump ces dernières semaines. La liste comprend la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, et la gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders.

La représentante Nancy Mace de Caroline du Sud, qui reste neutre dans la course à l’investiture du GOP, est également considérée comme une candidate potentielle à la vice-présidence.

Trump a largué une bombe provocatrice plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a déclaré lors d’une assemblée publique sur Fox News à Des Moines, dans l’Iowa : “Je sais de qui ce sera”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais malgré cette bombe, rares sont ceux qui, dans son orbite politique, ont une bonne idée du choix de Trump en tant que candidat à la vice-présidence.

Le stratège républicain chevronné Ryan Williams a noté que “Trump accorde la loyauté et la loyauté avant tout lorsqu’il s’agit de ses partisans”.

Et Williams a déclaré que le timing est crucial, notant que “si vous voulez être pris en considération pour le poste de vice-président, c’est le bon moment pour faire campagne et le soutenir avant que la course à l’investiture ne soit officiellement réglée”.

