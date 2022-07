De plus en plus de Britanniques sont frappés par la «fièvre des cadeaux» alors qu’ils recherchent des articles gratuits pour lutter contre la tension due à la crise du coût de la vie

Les acheteurs recherchent maintenant des bonnes affaires, des articles avec des autocollants jaunes et utilisent des applications pour trouver des articles indésirables Crédit : Getty

Les Britanniques ont été frappés par la «fièvre des cadeaux» – 28% recherchent activement des articles gratuits en raison de la pression du coût de la vie.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que les deux tiers ont acheté un article gratuit au cours des six derniers mois, 29 % d’entre eux le faisant pour la première fois.

Les familles utilisent désormais des listes de courses pour s’assurer qu’elles ne dépassent pas leur budget Crédit : Getty

Les gens achètent des autocollants jaunes dans les supermarchés et des applications pour trouver des biens d’occasion alors que la crise du coût de la vie frappe durement les familles Crédit : Getty

Un tiers est même allé jusqu’à dire non complètement à l’achat de nouveaux articles non essentiels.

Alors que 54 % ressentent de l’anxiété lorsqu’ils achètent quelque chose de nouveau, 37 % affirment que ce sentiment a augmenté au cours de la dernière année.

Les livres, les vêtements pour enfants et les jouets sont les principaux articles gratuits que les gens recherchent, les vêtements et les articles technologiques, tels que les téléphones et les ordinateurs portables, étant également populaires.

L’étude a été commandée par la plateforme d’économie circulaire Gumtree, pour marquer l’ouverture de sa boutique éphémère, Gumfree, donnant vie à sa section Freebies à Shoreditch Londres le 30 juillet.

Il a également constaté qu’en plus d’une augmentation de la popularité, il y a également eu un changement positif dans les attitudes à l’égard du phénomène, car 45% aiment montrer leurs produits aux autres.

Alors que 53 % sont fiers d’obtenir quelque chose pour rien, 27 % pensent qu’il y a plus de “liberté créative” pour ajouter une touche personnelle à leurs articles gratuits.

Mais bien que 45% soient heureux d’être un chasseur de bonnes affaires, 28% ressentent toujours une stigmatisation d’avoir à rechercher des articles gratuitement.

Hannah Rouch, porte-parole de Gumtree, a déclaré: “Avec la crise du coût de la vie, nous assistons à l’adoption de nouvelles habitudes de consommation – dont l’une est la tendance à s’approvisionner gratuitement en articles de tous les jours.

“Cependant, le fait que plus d’un quart d’entre eux estiment encore qu’il y a une stigmatisation attachée à cela est quelque chose que nous devons travailler pour changer.

“Nous espérons qu’en ouvrant les portes de notre boutique éphémère Gumfree Freebies et en présentant aux communautés à quel point il peut être astucieux – ainsi que durable – de rechercher quelque chose pour rien, nous pourrons aider les gens à plonger dans le monde des cadeaux et du économie circulaire.

L’étude a également révélé que parmi ceux qui ne peuvent pas se débarrasser de la stigmatisation, 13 % craignent d’être jugés par d’autres.

Tandis que 16 % se sentent gênés de ne pas acheter du neuf, et 14 % ont même honte.

Mais 35% estiment qu’il y a moins de stigmatisation lors de l’achat auprès d’étrangers – plutôt que de demander à des amis et à la famille.

Et 39% se sentaient plus à l’aise pour rechercher des articles gratuits en ligne plutôt que dans la vraie vie.

Malgré cela, 35 % sont impressionnés par les économies avisées de leurs pairs, ce qui les amène à se demander comment ils ont fait (35 %) et à faire de même (28 %).

Les 45-54 ans sont les plus enclins à interdire tout nouvel achat d’articles non essentiels (43%).

La jeune génération attrape également la fièvre, car les 25-34 ans sont les plus susceptibles de montrer leurs cadeaux à leurs amis ou à leur famille.

L’étude, menée via OnePoll, a également révélé que 42% souhaitent continuer à chercher le billet de faveur, car il s’agit d’un moyen d’achat plus durable, le même pourcentage souhaitant qu’il devienne plus accessible au sein de la société.

Il est également apparu que l’adulte moyen possède près de 100 £ d’effets personnels dont il se séparerait avec plaisir, ce qui représente une valeur estimée à 3,96 milliards de £ d’articles en tant que nation qui pourraient faire des découvertes gratuites pour les autres.

Et 79% possèdent actuellement des articles dont ils se sépareraient volontiers gratuitement pour leur donner une nouvelle vie.

La présentatrice de télévision et experte en consommation, Angellica Bell, qui travaille avec Gumtree, a déclaré: «Beaucoup d’entre nous ressentent la pression en ce moment et cherchent des moyens de se serrer la ceinture – explorer des alternatives à l’achat de neuf est un excellent point de départ.

« La création de groupes communautaires en ligne et la recherche de sites Web peuvent vous permettre de trouver d’excellents articles de tous les jours, ce qui peut vous aider à économiser beaucoup et, bien sûr, à moins gaspiller.

“En créant Gumfree, j’espère que cela montrera aux gens combien de choses fabuleuses existent qui ne seront peut-être d’aucune utilité pour votre voisin mais parfaites pour vous.”