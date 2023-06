De plus en plus de « bla bla » dans la politique européenne – Orban

Les déclarations sont répétées à l’envi à Bruxelles, mais ne sont suivies d’aucune action, selon le Premier ministre hongrois

L’Union européenne perd sa compétitivité et a besoin de plus de personnes engagées et passionnées, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orban, selon les médias locaux.

Il y a une quantité croissante de « bla bla » dans la politique européenne, a affirmé vendredi le Premier ministre eurosceptique après une rencontre à Budapest avec Santiago Abascal, le chef du parti d’extrême droite espagnol Vox.

Orban a déclaré que les politiciens à Bruxelles répètent des choses dont le sens « nous ne savons même pas » encore et encore, mais il n’y a pas d’action à la fin.

Selon le Premier ministre hongrois, l’UE a besoin d’hommes politiques « qui veulent quelque chose, qui ont encore de l’énergie, du dévouement et de la passion. » À son avis, ceux qui pensent dans ce sens devraient travailler ensemble.

Commentant sa rencontre avec Abascal, il a déclaré que les deux politiciens avaient convenu de poursuivre la coopération entre le parti espagnol Vox et le parti de droite Fidesz dirigé par Orban.

EN SAVOIR PLUS: Les eurodéputés s’interrogent sur la capacité de la Hongrie à assurer la présidence du Conseil de l’UE

« Nous aimerions aussi voir un virage à droite en Europe », Orban a été cité comme disant.

L’un des critiques les plus virulents des politiques de l’UE, le dirigeant hongrois s’est récemment opposé à Bruxelles sur un certain nombre de questions, notamment les sanctions contre la Russie à la suite du conflit avec l’Ukraine. Orban a décrit les mesures comme « mal calculé » et averti qu’ils pourraient détruire l’économie européenne au lieu de forcer Moscou à changer de cap.