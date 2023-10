La maison de la rue Villegas, au cœur de la Vieille Havane, ne ressemble en rien à la majestueuse demeure à deux étages qu’elle était il y a un siècle, avec ses hauts plafonds, ses balustrades en fer forgé, ses arcs en plein cintre et ses escaliers recouverts de marbre blanc. Son élégance d’antan est telle que la tradition locale dit qu’il appartenait à une marquise.

Aujourd’hui, tout à l’intérieur de l’unité de six familles est le chaos.

Les racines d’un arbre dépassent du mur de toilettes de fortune où les oiseaux ont fait leur nid. Les toits des premier et deuxième étages sont étayés. Il y a des décombres et du sable frais éparpillés partout. Les murs semblent s’incliner et la façade a complètement disparu, laissant apparaître un patio où l’on peut voir pendre des vêtements fraîchement lavés.

La structure est l’une des nombreuses maisons autrefois luxueuses de la nation insulaire qui, ces dernières années, se sont partiellement effondrées – ou ont subi des dommages visibles. À peine 100 mètres plus loin, également dans la rue Villegas, un bâtiment similaire s’est effondré au début du mois, faisant trois morts.

Les habitants affirment avoir demandé à plusieurs reprises de l’aide aux autorités, en vain. Des années de négligence, des intempéries et une crise économique qui s’aggrave ne font qu’aggraver la crainte que leur maison ne finisse par s’effondrer.

« Comment ne pas vivre dans la peur ? Chaque fois qu’il pleut, j’ai l’impression que des petits cailloux tombent sur moi », a déclaré Maricelys Colás, une retraitée de 64 ans qui a vécu dans la maison avec sa mère de 85 ans. depuis 59 ans. « Et un effondrement ne vous prévient pas. »

Le gouvernement cubain a reconnu par le passé le problème de la détérioration des logements, mais affirme que le manque de ressources matérielles l’empêche de s’y attaquer. Pourtant, de nombreux Cubains se demandent pourquoi le rythme des investissements dans les mégaprojets touristiques tels que les hôtels – un secteur commercial vital qui n’a pas réussi à décoller au cours des deux dernières années – ne ralentit pas pour répondre à la grave crise du logement.

La maison de la rue Villegas a été construite à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe sur un terrain mesurant environ 50 pieds de largeur sur environ 200 pieds de profondeur. Trois familles vivent au rez-de-chaussée, où se trouvaient autrefois un patio principal et des chambres pour le personnel domestique. Trois autres familles vivent au dernier étage, plus dégradé, où les fissures abondent et l’escalier grince à mesure qu’on le monte.

Tous les habitants affirment que le bâtiment appartenait autrefois à la marquise de Pinar del Río, titre accordé par la couronne espagnole lorsque l’île faisait partie de ses domaines. L’Associated Press n’a pas pu le vérifier, mais son design élégant est visible.

De nos jours, tout sent la moisissure.

AP a interrogé tous les résidents de l’unité, à l’exception d’un homme âgé qui séjournait temporairement dans la maison d’un parent. Ils ont unanimement déclaré avoir fait des efforts auprès du gouvernement, demandant de vivre ailleurs ou d’avoir accès à du matériel de réparation. Ils ont déclaré n’avoir jamais reçu de réponse.

Le gouvernement cubain n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique.

Mario Luis Poll, un restaurateur d’art de 57 ans qui vit dans le bâtiment depuis 19 ans, se promène dans son unité et montre à un journaliste toutes les réparations qu’il a effectuées pour tenter de maintenir le plafond ensemble après l’effondrement du sol de la pièce au-dessus. .

Juste au-dessus de lui, Marcos Villa, musicien de 47 ans, est confronté à un problème différent : le feuillage d’un arbre pousse dans sa salle de bain improvisée.

« Les entretoises (les poteaux en bois qui soutiennent le toit de toute la construction) servent presque uniquement à la décoration », a déclaré Poll, haussant les épaules en signe de résignation.

La crise du logement à Cuba est l’un des défis les plus urgents auxquels est confrontée l’île, où un climat humide, le passage d’ouragans et d’autres tempêtes, un mauvais entretien et un faible taux d’achèvement des nouveaux logements comptent généralement parmi les principales plaintes des Cubains.

La directrice cubaine du logement, Vivian Rodríguez, a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’île avait un déficit de logements de 800 000 logements, en particulier dans les provinces de La Havane, Holguín, Santiago de Cuba et Camagüey.

Les chiffres du gouvernement de 2020 indiquent que Cuba comptait 3,9 millions de logements, dont près de 40 % étaient jugés dans un état passable ou mauvais.

« La situation est critique », a déclaré Abel Tablada, professeur à la Faculté d’architecture de l’Université technologique de La Havane, ajoutant que la reconstruction et la restauration des bâtiments partiellement effondrés « exigent de nombreuses ressources dont l’État cubain ne dispose pas en ces moments de crise aiguë ». «

Les habitants de la rue Villegas, fatigués de demander de l’aide aux autorités, ne peuvent que soupirer sur le sort de l’ancienne demeure qu’ils habitent.

« Si ces marquis revenaient à la vie et voyaient cette maison, ils mourraient sûrement encore », a plaisanté Elayne Clavel, 26 ans, épouse du musicien Villa.