De plus en plus d’anciens cadets accusent l’Académie de la Garde côtière américaine de ne pas avoir empêché les agressions sexuelles sur le campus

Neuf autres anciens élèves-officiers de l’Académie de la Garde côtière américaine ont formellement accusé les surveillants de la prestigieuse académie militaire de ne pas avoir réussi à prévenir et à traiter correctement la violence sexuelle sur le campus, tout en la dissimulant.

Les réclamations, déposées mercredi, interviennent plus d’un mois après 13 anciens cadets ont déposé des plaintes fédérales similaires réclamant 10 millions de dollars chacune en dommages-intérêts.

Bon nombre des derniers plaignants anonymes ont contacté des avocats dans cette affaire après avoir lu des articles de presse sur le premier lot de plaintes administratives déposées contre la Garde côtière ; son agence mère, le Département de la sécurité intérieure ; et son ancienne agence mère, le ministère des Transports, a déclaré l’avocate Christine Dunn.

«Je suis certain que ces 22 ne sont que la pointe de l’iceberg. Je sais que des agressions sexuelles ont lieu depuis des décennies à l’Académie de la Garde côtière et qu’il y a de nombreux survivants », a-t-elle déclaré. Les 22 comprennent 20 femmes et deux hommes.

Dunn a déclaré qu’elle espère et s’attend à ce que davantage d’anciens cadets qui ont été agressés se manifesteront.

« Je veux toute une armée de survivants », a-t-elle déclaré. « Je pense que plus il y a de monde, plus il est difficile de nous ignorer. »

Les plaintes proviennent d’incidents remontant aux années 1980 et aussi récents que 2017. Plusieurs d’entre elles détaillent comment les anciens cadets ont été agressés dans leurs dortoirs par des camarades de classe qui ont pu entrer parce que la politique de l’Académie empêchait les cadets de verrouiller leurs portes. Une ancienne cadette a décrit s’être couchée le soir dans un sac de couchage étroitement serré autour de son cou parce qu’elle avait tellement peur d’être agressée sexuellement pendant son sommeil.

« La Garde côtière a créé, toléré et activement dissimulé par négligence la nature généralisée du harcèlement et des agressions sexuelles à l’Académie, me mettant sciemment en danger ainsi que les autres cadets », a écrit l’un des neuf nouveaux plaignants.

« Ce qui m’est arrivé était le résultat entièrement évitable de ces actions négligentes », a écrit la femme, qui a déclaré avoir été agressée sexuellement à deux reprises pendant son séjour à l’Académie – une fois par un élève et une fois par un officier. Des années plus tard, on lui a diagnostiqué une dépression et un syndrome de stress post-traumatique liés à un traumatisme sexuel militaire ou MST et elle reçoit désormais des prestations d’invalidité partielle.

L’expérience à l’académie, a-t-elle déclaré, a « ruiné » sa carrière et « eu un impact négatif » sur de nombreuses relations qu’elle a entretenues au fil des ans.

Un message a été laissé demandant des commentaires à la Garde côtière. Dans un communiqué publié en septembre, les responsables ont déclaré que la loi fédérale interdisait au service de discuter des plaintes et ont noté qu’il « consacrait des ressources importantes à l’amélioration de la prévention, du soutien aux victimes et de la responsabilisation ». »

Les plaintes font suite à des révélations que la Garde côtière a gardées secrètes sur une enquête, appelée Operation Fouled Anchor, sur les agressions sexuelles et le harcèlement sur le campus. L’enquête a révélé que des dizaines de cas impliquant des cadets entre 1990 et 2006 avaient été mal géré par l’écolenotamment en empêchant que certains auteurs soient poursuivis.

Les révélations, rapportées pour la première fois par CNNa suscité des appels à des réformes majeures et à la responsabilisation tant attendue des délinquants et de ceux qui les ont protégés. Il existe plusieurs gouvernements et enquêtes du Congrès en cours pour enquêter sur la mauvaise gestion des comportements inappropriés graves à l’école et au-delà.

Les responsables de la Garde côtière ont déjà déclaré qu’ils prenaient des mesures changer et améliorer la culture à l’académie et dans le service en réponse aux allégations soulevées dans le cadre de l’enquête sur l’opération Fouled Anchor.

Le dépôt de mercredi marque le premier d’un processus en plusieurs étapes visant à tenter de poursuivre le gouvernement fédéral en justice. Après le dépôt d’une plainte administrative, l’agence qui aurait causé un préjudice au plaignant dispose de six mois ou plus pour enquêter sur la réclamation. L’agence peut alors régler ou refuser la réclamation. Si une réclamation est refusée, le plaignant peut alors intenter une action en justice fédérale, a déclaré Dunn.