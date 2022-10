De plus en plus d’Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre alors que l’inflation dépasse les revenus

Alors que la hausse des prix continue de dépasser les gains salariaux, les familles trouvent moins de marge de manœuvre dans leur budget mensuel.

En septembre, 63% des Américains vivaient d’un chèque de paie à l’autre, selon un récent Rapport LendingClub – près du sommet historique de 64% atteint en mars. Il y a un an, le nombre d’adultes qui se sentaient tendus était plus proche de 57 %.

“Les consommateurs ne sont pas en mesure de suivre le rythme d’augmentation de l’inflation”, a déclaré Anuj Nayar, responsable de la santé financière de LendingClub.

“Être employé ne suffit plus pour l’Américain de tous les jours”, a déclaré Nayar. “La croissance des salaires a été inadéquate, laissant plus de consommateurs que jamais avec peu ou rien après avoir géré les dépenses mensuelles.”

L’inflation a régulièrement entraîné une baisse des salaires réels.

L’indice des prix à la consommation, qui mesure la variation moyenne des prix des biens et services de consommation, a augmenté de 8,2 % d’une année sur l’autre lors de la dernière lecture, se situant toujours près des niveaux les plus élevés depuis le début des années 1980.

Selon le Bureau of Labor Statistics, le salaire horaire moyen réel a chuté de 0,1 % pour le mois et de 3 % par rapport à il y a un an.

Un rapport distinct de Salary Finance a révélé que les deux tiers des adultes qui travaillent ont déclaré qu’ils étaient moins bien lotis financièrement qu’il y a un an.

Même les personnes à revenu élevé sont trop sollicitées, a déclaré LendingClub. Parmi ceux qui gagnent plus de six chiffres, 49% ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre, un bond par rapport aux 38% de l’année précédente.

En conséquence, de nombreux Américains ont puisé dans leurs réserves de liquidités ou se sont endettés.