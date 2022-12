De plus en plus d’Américains sont «détenus à tort» et détenus à l’étranger

La fondation, qui porte le nom de James Foley, journaliste tué en Syrie par l’État islamique en 2014, a publié un rapport en septembre qui a révélé que les détentions injustifiées étaient en augmentation.

Parmi ses découvertes :

Plus d’Américains sont détenus à tort. En moyenne, 34 ressortissants américains ont été détenus à tort par des gouvernements étrangers chaque année entre 2012 et 2022, selon le rapport, ce qui représente une augmentation de 580 % par rapport à la décennie précédente où une moyenne de cinq ressortissants américains étaient détenus chaque année.

De plus en plus de pays retiennent injustement les Américains. Au début du siècle, seuls quatre pays détenaient à tort des ressortissants américains, selon le rapport, tandis qu’en 2022 “au moins 19 pays avaient détenu à tort ou continué à détenir un ressortissant américain en captivité”.

On craint que les Américains ne soient ciblés pour obtenir un effet de levier politique contre les États-Unis. Le rapport a révélé que les détentions en Iran, en Chine, au Venezuela, en Syrie et en Russie représentent les trois quarts des ressortissants américains actuellement détenus à tort.

Le président Biden a abordé le sujet jeudi matin alors qu’il discutait de la libération de Mme Griner.

“Je ne veux pas qu’un Américain soit détenu à tort un jour de plus si nous pouvons ramener cette personne à la maison”, a-t-il déclaré à la Maison Blanche. “Mon administration a maintenant ramené chez eux des dizaines d’Américains qui ont été injustement détenus ou retenus en otages à l’étranger, dont beaucoup étaient détenus depuis avant ma prise de fonction. Et aujourd’hui, nous nous souvenons également des autres Américains qui sont retenus en otage et détenus à tort en Russie ou ailleurs dans le monde. Réunir ces Américains avec leurs proches reste une priorité – une priorité pour mon administration et chaque personne de mon administration impliquée dans cette affaire.

Diane Foley, fondatrice et présidente de la fondation Foley, a salué les efforts de l’administration Biden pour libérer Mme Griner. Elle a exhorté l’administration à continuer de faire pression sur la Russie pour la libération de Paul Whelan, un Américain qui purge une peine de 16 ans en Russie pour des accusations d’espionnage qui, selon le gouvernement américain, ont été fabriquées, affirmant dans un communiqué qu’il était “déchirant que Paul Whelan n’est pas aussi sur ce vol de retour avec Brittney.

À la Maison Blanche, M. Biden a déclaré que “nous n’avons pas oublié Paul Whelan, qui est injustement détenu en Russie depuis des années”.

“Malheureusement, pour des raisons totalement illégitimes, la Russie traite le cas de Paul différemment de celui de Brittney”, a-t-il déclaré. « Et bien que nous n’ayons pas encore réussi à obtenir la libération de Paul, nous n’abandonnons pas. Nous n’abandonnerons jamais.