De plus en plus d’Américains riches recherchent des passeports étrangers – CNBC — RT World News

Une enquête précédente montrait que de nombreuses personnes étaient fatiguées des divisions politiques à l’approche des élections.

Un nombre record d’Américains fortunés envisagent de quitter les États-Unis après les élections du 5 novembre, quel que soit le vainqueur, anticipant une instabilité politique et sociale, a rapporté CNBC.

Le réseau a déclaré que les avocats et conseillers en matière d’immigration ont observé un nombre record de clients souhaitant obtenir un deuxième passeport ou vivre à l’étranger.

Alors que les gens parlent souvent de déménager dans un autre pays après les élections, de nombreuses personnes fortunées passent déjà à l’action.

Au moins 30 % d’Américains aisés de plus que l’année dernière envisagent de quitter le pays, selon Dominic Volek, responsable du groupe de clientèle privée chez Henley & Partners, qui conseille les particuliers fortunés en matière de migration internationale. Il a déclaré à CNBC que les riches Américains constituent désormais la plus grande clientèle de l’entreprise, représentant au moins 20 % de son activité, soit plus que toute autre nationalité.

David Lesperance, associé directeur de Lesperance and Associates, un cabinet international de fiscalité et d’immigration, a déclaré que le nombre d’Américains sollicitant ses conseils pour déménager à l’étranger a à peu près triplé par rapport à l’année dernière.

Depuis la pandémie de Covid-19, un nombre croissant d’Américains aisés envisagent de partir à l’étranger. Les prochaines élections ont accru leur intérêt, selon Lespérance. La plupart s’intéressent aux pays d’Europe – notamment au Portugal, à Malte, à la Grèce, à l’Espagne et à l’Italie – selon Henley & Partners.

Une enquête réalisée en octobre par Arton Capital, qui conseille les riches en matière de programmes d’immigration, et consultée par le site d’informations financières Quartz, a révélé que 53 % des millionnaires américains se disent plus enclins à quitter les États-Unis après les élections, quel que soit le vainqueur. Les millionnaires plus jeunes étaient les plus susceptibles de partir, avec 64 % des millionnaires entre 18 et 29 ans déclarant qu’ils étaient « très intéressé » en obtenant ce qu’on appelle des visas dorés – accordant aux investisseurs le droit de vivre dans certains pays européens.

L’enquête a montré que de nombreux Américains sont fatigués des divisions politiques dans leur pays, a déclaré Armand Arton, fondateur d’Arton Capital, dans un communiqué cité par Quartz.

« Beaucoup cherchent désormais à couvrir leurs paris et à obtenir un « plan B » pour résider à l’étranger, quel que soit le résultat des élections. » il a ajouté. À seulement deux jours des élections, les sondages montrent que la course est plus serrée que jamais.















Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont dans l’impasse dans les États clés du champ de bataille, les sondages suggérant qu’aucun des deux n’a un avantage supérieur à deux points.

Dans ce que l’on appelle le « Mur bleu », comprenant le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, la différence est inférieure à un point. Mais dans le cadre d’un changement politique potentiellement majeur dans l’Iowa, un État que Trump a remporté en 2016 et 2020, un sondage respecté Des Moines Register-Mediacom a montré que Harris avait 3 points de pourcentage d’avance sur Trump, à 47-44.

Plus de 75 millions de bulletins de vote ont déjà été déposés lors du vote anticipé, selon les données du laboratoire électoral de l’Université de Floride.