De plus en plus d’Américains donnent la priorité aux divertissements en direct et aux événements payants cette année, selon une étude – Twin Cities

Une nouvelle étude de marché montre que de plus en plus d’Américains donnent la priorité aux divertissements en direct et aux événements payants comme les compétitions sportives, les concerts de musique et les productions théâtrales.

La 15e enquête annuelle d’Allianz Partners USA sur l’indice de confiance en matière de vacances a révélé que près des deux tiers des Américains prévoient d’assister à un événement payant cette année, tandis qu’un cinquième s’attendent à assister à trois événements de ce type ou plus.

Les dernières recherches de la principale compagnie d’assurance de voyages et de billets ont révélé que 63 % des Américains interrogés prévoient d’assister à au moins un événement payant en 2023, soit une augmentation de trois points de pourcentage par rapport à l’année dernière et de huit points par rapport à 2021, ce qui témoigne de l’intérêt continu du public américain pour assister à des engagements en direct. Les personnes interrogées qui prévoient d’assister à au moins trois de ces événements en personne représentaient 20 % du groupe interrogé, soit le même pourcentage que l’année dernière, mais en hausse de trois points par rapport à 2021.

En ce qui concerne les types d’événements payants auxquels ils envisagent d’assister, plus de la moitié (55 %) ont déclaré qu’ils assisteraient à un concert en direct, à un festival ou à un événement des arts du spectacle, un chiffre en hausse de 2 % par rapport à 2022. 46 % des personnes interrogées encourageront leur équipe préférée lors d’événements sportifs, ce qui représente la même proportion que l’année dernière, mais en hausse de trois points par rapport à 2021.

Les plus jeunes adultes américains (âgés de 18 à 34 ans) sont les plus branchés sur les événements de divertissement en direct, avec 78 % d’entre eux prévoyant d’assister à au moins un événement payant en 2023, soit une hausse de deux points par rapport à l’année dernière. L’enquête a révélé que l’augmentation de l’âge correspond à une diminution de la fréquentation, avec 67 % des 35 à 54 ans achetant des billets pour des événements en direct, et les Américains de plus de 55 ans se répartissent presque également en termes d’intérêt à assister à des événements en direct. Parmi cette tranche d’âge, 48 pour cent des personnes interrogées ont déclaré avoir l’intention d’assister à un événement en direct cette année, ce qui représente une augmentation de trois points par rapport à l’année dernière.

« Les voyages et le divertissement vont de pair, et les fans sont impatients de voir leurs artistes et équipes sportives préférées à leur retour sur scène et sur le terrain », a déclaré Daniel Durazo, directeur des communications externes d’Allianz Partners USA, dans un communiqué.

« Mais si le spectacle ne se déroule pas comme prévu en raison d’une maladie couverte inattendue ou d’une autre raison couverte, l’assurance des billets pour un événement peut aider à protéger les acheteurs de billets contre la perte de leur investissement s’ils ne peuvent pas se rendre à leur événement. »

Certaines agences, comme Allianz, proposent un produit protecteur qui peut rembourser jusqu’à 100 % du prix des billets, jusqu’à un certain montant, lorsque les clients assurés ne peuvent pas assister à leur événement en raison de circonstances couvertes, comme une maladie inattendue ou perte d’emploi.

