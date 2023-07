De plus en plus d’Américains déménagent en Espagne, payant des prix élevés pour l’immobilier

Une fenêtre d’agence immobilière à Alicante, Espagne. Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

De plus en plus d’Américains affluent en Espagne plus longtemps, que ce soit en tant que soi-disant nomades numériques travaillant à l’étranger ou pour profiter d’une nouvelle vie à la retraite. Le nombre d’Américains vivant en Espagne a augmenté de 13% de 2019 à 2021, et les ventes de maisons aux Américains ont bondi de 88% du premier semestre 2019 au premier semestre 2022, selon un rapport par le Conseil général des notaires d’Espagne. Parmi les groupes d’expatriés achetant dans ce pays baigné de soleil, les Américains ont payé le deuxième plus cher, après les Danois, déboursant jusqu’à 2 837 euros, soit 3 119 dollars, par mètre carré. De plus, les prix des maisons qui ont le plus augmenté au cours de la même période ont été payés par les Américains, selon le rapport. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les consommateurs à court d’argent donnent moins de pourboires dans un contexte d’inflation persistante L’achat ou la vie dans une maison à l’étranger nécessite un certain niveau de richesse, compte tenu non seulement du coût de l’immobilier mais aussi des voyages à l’étranger, a déclaré Alex Ingrim, gestionnaire de patrimoine privé basé à Florence, en Italie, et analyste principal des investissements chez Global Financial Services. entreprise Chase Buchanan. Selon le rapport du Conseil général des notaires, les acheteurs américains se concentrent sur des zones urbaines comme Madrid – comme dans toute grande ville, les gens sont attirés par ses opportunités d’emploi et ses commodités, a déclaré Ingrim.

Alors que la région côtière du sud de l’Andalousie a toujours été un endroit populaire pour les Américains, il y a un « bouche à oreille fort » pour la ville de Valence, une zone urbaine sur la plage plus au nord sur la côte méditerranéenne avec une grande communauté d’expatriés, parmi eux beaucoup d’Américains, dit Ingrim. Cependant, les Américains qui souhaitent une retraite différente ou un travail à distance l’expérience et une aventure en déménageant en Espagne devraient prendre en compte quelques facteurs.

Les impôts fonciers en Europe sont différents

La plupart des impôts sur les biens achetés en Espagne sont payés d’avance dans un droit de timbreou « AJD » dans le jargon espagnol, plutôt que dans les paiements annuels d’impôt foncier comme aux États-Unis « Le droit de timbre peut aller de 1% à 2,5%, et puis il y a [value-added tax] sur les nouvelles constructions ou les droits de mutation sur les maisons d’occasion », a déclaré le planificateur financier agréé Jude Boudreaux, associé et planificateur financier principal chez Le centre de planification à la Nouvelle-Orléans. « C’est beaucoup plus qu’aux États-Unis. » Il doit être payé par l’acheteur au bureau du Trésor de la région autonome appropriée en Espagne dans les 30 jours ouvrables suivant l’achat de la propriété. « Vous payez une grande partie des taxes à l’avance plutôt que sur une base continue, donc les coûts d’achat et le processus d’achat sont très différents », a déclaré Ingrim, qui conseille aux acheteurs intéressés de contacter rapidement les agents immobiliers et les avocats immobiliers locaux. Dans le processus.

Si vous envisagez de prendre votre retraite en Espagne, considérez les implications financières et fiscales et demandez l’aide d’un conseiller avant de vous lancer dans l’idée, a-t-il ajouté. De plus, assurez-vous que vos impôts sont en règle. Bien que vous soyez rarement imposé deux fois sur le même revenu, examinez les différents flux de revenus et d’actifs que vous pouvez avoir afin de comprendre « qui doit imposer quoi en premier, que ce soit en Espagne ou aux États-Unis »..« , a déclaré Ingrim. Par exemple, un citoyen américain travaillant en Espagne aura un taux d’imposition plus élevé, mais ces impôts deviennent une déduction lorsqu’il dépose sa déclaration de revenus fédérale aux États-Unis, a déclaré Boudreaux, membre du Financial Advisor Council de CNBC. D’un autre côté, les États-Unis taxent votre revenu global, donc si un Américain tire un revenu de propriétés locatives en Espagne ou ailleurs dans le monde, « les États-Unis se feront un plaisir de taxer votre revenu en Espagne », a-t-il ajouté. Pour sa part, Ingrim a noté que « bien que vous puissiez être redevable aux deux systèmes, vous payez rarement deux fois l’impôt sur le même flux de revenus ou la même base d’actifs. »

Les passifs aux États-Unis ne disparaissent pas simplement

Il est important de se rappeler que vos dettes aux États-Unis ne disparaissent pas simplement lorsque vous déménagez à l’étranger, a-t-il ajouté. « Vous devez toujours avoir un plan pour faire face à vos dettes américaines pendant que vous vivez à l’étranger. » Certains pays, comme le Portugal, peuvent demander aux résidents étrangers un rapport de solvabilité de leur pays d’origine lorsqu’ils contracter une hypothèque ou essayer d’établir un crédit. Gardez vos dettes à l’esprit et prévoyez de suivre vos paiements. « Continuez à rembourser vos prêts étudiants, vos paiements de voiture, vos hypothèques, quoi que ce soit, et essayez de [keep up] vos antécédents de crédit aux États-Unis, car cela peut avoir un impact sur votre avenir dans votre nouveau pays [of residence] », a déclaré Ingrim. Gardez un compte bancaire américain lié à une adresse américaine ouvert avant de déménager afin de pouvoir payer vos factures par virements automatiques à partir de ce compte, a déclaré Boudreaux, pour économiser sur les taux de change et les virements mensuels. De plus, vous aurez peut-être besoin d’un compte bancaire espagnol pour payer vos dépenses quotidiennes en euros et éviter d’être régulièrement à la merci des fluctuations des taux de change. Le gouvernement américain impose des règles de déclaration bancaire à toutes les banques qui font des affaires avec des citoyens américains. Trouvez une banque espagnole qui respecte ces règles, « afin qu’elle puisse faire tous les rapports appropriés quand et comme nécessaire », a ajouté Boudreaux.

Vous pouvez être admissible à différents types de visas