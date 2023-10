De plus en plus d’adultes prennent des médicaments pour le TDAH. Les médecins affirment que cette tendance est une arme à double tranchant

Pendant des décennies, David Martin a eu du mal à gérer son temps et à procrastiner, mais il ne savait pas vraiment pourquoi.

À l’université, il a remarqué que ses notes étaient meilleures lors de cours plus courts d’un semestre plutôt que lors de cours d’un an. Et à la quarantaine, il a même laissé ses factures s’accumuler pendant des mois – non pas parce qu’il n’en avait pas les moyens, mais parce qu’il ne les payait tout simplement pas à temps.

Puis, il y a près de dix ans, alors qu’il avait 46 ans, le résident de Toronto a reçu un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, TDAH, et a commencé à prendre des médicaments qui, selon lui, ont changé sa vie.

Bientôt, Martin, qui a maintenant 57 ans, a commencé à suivre ses factures, à se souvenir des dates importantes et a enfin pu gérer son temps.

« Différents aspects de ma vie ont changé », a-t-il déclaré. « Parce que je ne tergiversais pas. »

Le TDAH est souvent identifié dans l’enfance – lorsque les parents ou les enseignants remarquent des problèmes tels que l’inattention, l’hyperactivité ou un comportement impulsif – mais les médecins et professionnels de la santé mentale canadiens affirment que de plus en plus d’adultes sont également diagnostiqués, parfois jusqu’à la quarantaine. Années 50 et au-delà.

De nouvelles données fournies à CBC News en provenance de la Colombie-Britannique suggèrent que le taux d’utilisation de médicaments contre le TDAH chez les adultes a également augmenté de façon spectaculaire.

Les chiffres montrent que la consommation totale de médicaments contre le TDAH chez les adultes de la Colombie-Britannique a augmenté d’un taux annuel composé de 17 pour cent depuis 2004, passant d’un utilisateur pour 1 000 adultes à 16,5 utilisateurs pour 1 000 adultes d’ici 2022.

Obtenues du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, les données ont été libéré mardi par la Therapeutics Initiative de l’Université de la Colombie-Britannique, une organisation qui fournit aux médecins, infirmières praticiennes, pharmaciens et autres professionnels de la santé canadiens des informations indépendantes et fondées sur des données probantes sur les interventions en matière de soins de santé.

Les experts médicaux qui ont parlé à CBC News affirment que la tendance à l’échelle nationale est probablement similaire et qu’elle pourrait améliorer la vie de nombreux Canadiens. D’autres, cependant, préviennent qu’il s’agit d’une arme à double tranchant.

Maladie couramment diagnostiquée

Le TDAH est reconnu comme l’un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants, touchant des millions de personnes en Amérique du Nord. Une revue de 2022 de la recherche canadienne suggère qu’environ trois pour cent des adultes pourraient souffrir de TDAH, avec une prévalence plus élevée chez les enfants.

La maladie est souvent traitée par des médicaments, une thérapie, des changements de comportement ou une combinaison.

Megan Rafuse, assistante sociale agréée, psychothérapeute et PDG du cabinet de thérapie en ligne Shift Collab, a déclaré qu’elle avait du mal à terminer ses tâches, à se concentrer en classe et à terminer ses projets à l’université. Mais elle n’a reçu un diagnostic de TDAH qu’au début de la vingtaine.

Rafuse a commencé à prendre des médicaments dans le cadre de son plan de traitement. Elle attribue maintenant à cela l’avoir aidée à développer des habitudes qui lui ont permis de poursuivre une carrière en psychothérapie.

« Si nous avons besoin de lunettes pour voir, nous les portons », a-t-elle déclaré. « Les médicaments fonctionnent de la même manière, nous prenons des médicaments pour améliorer le fonctionnement de notre cerveau afin que nous puissions sortir et être les plus productifs au monde. »

Alors que de nombreux patients connaissent des réussites, le médecin de famille de Victoria, le Dr Josh Levin, a déclaré qu’il existe un côté sombre aux taux plus élevés d’utilisation de médicaments contre le TDAH chez les adultes, dont on ne parle pas toujours.

« Je m’inquiète un peu du fait que… nous pourrions surdiagnostiquer le TDAH, ce qui pourrait entraîner une médicalisation inutile des gens », a-t-il déclaré à CBC News. « Et puis nous finissons par les traiter avec des médicaments dont ils ne tireront peut-être pas beaucoup d’avantages, et en fait, ils pourraient subir des effets secondaires que nous pourrions attendre des médicaments. »

Martin, le résident de Toronto qui a reçu un diagnostic de TDAH à 46 ans, prend actuellement Vyvanse une fois par jour. Il se demande en quoi sa vie serait différente si on lui avait diagnostiqué plus tôt. (Turgut Yeter/CBC)

Risques liés aux médicaments contre le TDAH

Dans son propre cabinet, Levin a déclaré avoir traité des patients qui avaient développé des maladies cardiaques déclenchées par des médicaments contre le TDAH, dont certains entrent dans la catégorie des stimulants – notamment les amphétamines et le méthylphénidate – connus pour accélérer les systèmes du corps.

Les médicaments stimulants de marque courants utilisés pour le TDAH comprennent Concerta, Ritalin et Vyvanse, et les sites Web pour chacun décrivent tous les risques potentiels de ces médicaments.

Vyvanse, par exemple – l’une des options les plus récentes pour traiter le TDAH – peut provoquer des effets secondaires graves tels que des problèmes psychiatriques, des problèmes cardiaques, notamment une mort subite, une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Son site Web indique qu’il présente également un « risque élevé d’abus » et « peut entraîner une dépendance physique et psychologique ».

Le Dr Elia Abi-Jaoude, chercheur et professeur adjoint au département de psychiatrie de l’Université de Toronto, a déclaré que les médicaments stimulants peuvent également supprimer l’appétit ou interférer avec le sommeil, ce qui peut en fait rendre le TDAH plus difficile à gérer.

Il a souligné que les pires effets secondaires liés à ces médicaments restent assez rares – et peuvent être plus difficiles à étudier – mais « lorsque nous parlons d’une utilisation accrue de ces médicaments au niveau de la population, ces éléments deviennent particulièrement importants ».

Les symptômes du TDAH s’étendent sur un spectre, a déclaré Levin, ajoutant que cette gamme est de plus en plus acceptée au sein de la communauté psychiatrique. Mais il s’est également demandé où les médecins devraient fixer la limite.

« En tant que cliniciens, nous devrions poser un diagnostic uniquement sur la base de ce que nous voyons sur un patient devant nous », a déclaré Levin. « Mais bien sûr, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes sujets à des préjugés. »

REGARDER | Un journaliste de CBC partage son parcours avec le TDAH :

La journaliste vidéo de CBC News, Emily Fitzpatrick, raconte comment elle a découvert pendant la pandémie qu’elle souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Elle nous explique ce qui a conduit à son diagnostic et comment elle vit avec.

Cliniques privées axées sur le TDAH

Levin a souligné la montée en puissance des cliniques privées axées sur la psychologie, une tendance émergente où les patients peuvent payer pour des évaluations spécifiquement destinées à déterminer s’ils souffrent de TDAH.

« Lorsque nous sommes dans une clinique où le patient nous paie pour rechercher quelque chose, je pense que cela change un peu notre façon de penser, et nous sommes plus susceptibles de voir ce que le patient recherche », a-t-il déclaré. dit. « Et cela soulève en quelque sorte des inquiétudes concernant l’achat de diagnostics. »

Certaines cliniques se concentrent uniquement sur le TDAH, tandis que d’autres proposent des évaluations pour divers problèmes psychologiques, facturant aux patients plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars pour les services et affichant souvent des temps d’attente minimes, voire inexistants.

Une de ces cliniques, le Adult ADHD Centre, est présente partout au Canada. Il facture 300 $ pour les évaluations et affirme que son équipe en a réalisé plus de 20 000 à ce jour. Selon le site Internet du centre elles sont « très similaires » à celles normalement réalisées dans le cadre du système public.

REGARDER | Les médicaments contre le TDAH sont surprescrits aux adolescents québécois, préviennent les médecins : Les médicaments contre le TDAH sont surprescrits aux adolescents québécois, préviennent les médecins Les médecins québécois préviennent que les médicaments contre le TDAH sont surprescrits aux adolescents à un rythme deux fois plus élevé que dans toute autre province, ce qui entraîne des effets potentiellement nocifs à long terme.

Le Dr Gurdeep Parhar, directeur médical du centre, a déclaré à CBC News qu’il existait un besoin partout au pays pour une pratique ciblée comme la sienne.

« Nous avons en quelque sorte appris qu’il n’y avait pas beaucoup d’endroits où les adultes atteints de TDAH pouvaient se rendre pour une évaluation », a-t-il déclaré. « Les enfants pouvaient consulter des pédiatres et des médecins de famille, mais les adultes n’avaient tout simplement pas d’endroit où aller. Et c’est en partie parce qu’il n’y avait pas beaucoup de médecins et de gens conscients que les adultes pouvaient souffrir de TDAH. »

Il a également noté qu’un « bon pourcentage » des personnes évaluées par son équipe ne reçoivent pas de diagnostic de TDAH.

Compte tenu des longs délais d’attente pour les soins psychiatriques au Canada et de l’accès limité aux médecins de famille, les cliniques privées de TDAH comblent peut-être un vide. (La Nouvelle-Écosse, par exemple, paie même des psychologues en pratique privée pour effectuer des évaluations de l’autisme et du TDAH afin de combler le retard provincial chez les enfants.)

Mais plusieurs experts médicaux qui ont parlé à CBC News se sont également demandé pourquoi il semble y avoir un tel niveau de demande pour les évaluations du TDAH.

Sensibilisation croissante grâce aux médias sociaux

Une prise de conscience croissante, alimentée en partie par les médias sociaux, pourrait contribuer à accroître l’intérêt du public pour cette maladie. Par exemple, des vidéos, des quiz et des publications de plaidoyer liés au TDAH sont désormais régulièrement trouvés sur des plateformes telles qu’Instagram et TikTok.

Rafuse, psychothérapeute, a déclaré qu’une prise de conscience accrue de la neurodiversité – le terme de plus en plus utilisé pour décrire les différentes façons dont le cerveau fonctionne – peut être bénéfique.

« Tout à coup, en tant que société, nous sommes plus ouverts sur nos luttes, sur l’apparence des symptômes et la manière dont ils apparaissent », a-t-elle déclaré.

Mais d’autres préviennent que cette tendance pourrait conduire à des diagnostics inutiles, à une désinformation sur la manière dont le TDAH se présente réellement chez les personnes et à un intérêt accru pour des médicaments dont tout le monde n’a pas nécessairement besoin.

Dans une étude publiée en 2022 , une équipe de recherche dirigée par Abi-Jaoude a analysé les 100 vidéos les plus populaires sur le TDAH téléchargées sur TikTok – et a découvert qu’un peu plus de la moitié étaient trompeuses. Notamment, aucune des vidéos n’invitait les téléspectateurs à rechercher une véritable évaluation médicale, psychiatrique ou psychologique avant d’attribuer leurs symptômes au TDAH.

Jusqu’à la vitesse10h48Comment un diagnostic de TDAH à l’âge adulte a changé la vie d’un Winnipegois. Ella Taylor fait partie du nombre croissant d’adultes chez qui on diagnostique un TDAH. Même si elle soupçonnait qu’elle pourrait en être atteinte, ses soupçons ne seraient confirmés que plus tard dans sa vie. Elle raconte comment le diagnostic a changé sa vie. Et le psychologue clinicien Dr Robin Westmacott explique pourquoi tant d’adultes reçoivent actuellement un diagnostic.

Bien que le tableau complet de l’augmentation des taux d’utilisation de médicaments contre le TDAH chez les adultes reste flou, certains soulignent que les histoires de patients dont la vie a été améliorée ne devraient pas être obscurcies par les inquiétudes concernant certains médicaments.

« Assez efficace et assez sûr »

« Les médicaments contre le TDAH ne devraient être ostracisés pour aucune raison », a déclaré Parhar. « Ils sont très efficaces et assez sûrs. »

Martin, le résident de Toronto qui a reçu un diagnostic de TDAH à 46 ans, prend actuellement Vyvanse une fois par jour pour gérer son état.

Son seul regret est de ne pas avoir reçu un diagnostic plus tôt. Par exemple, un échec à un cours de mathématiques à l’université l’a empêché de poursuivre son objectif de carrière en informatique.

« Si j’avais été diagnostiqué plus tôt, je n’aurais peut-être pas ce regret », a-t-il déclaré.

« Je pense [medication] c’est donner aux gens une chance de vivre la vie qu’ils voulaient peut-être. »