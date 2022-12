De plus en plus d’adoptés sud-coréens demandent des enquêtes sur leur cas

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Près de 400 Sud-Coréens adoptés alors qu’ils étaient enfants par des familles occidentales ont demandé à la Commission vérité et réconciliation de Corée du Sud d’enquêter sur leurs adoptions jusqu’à la date limite de candidature de vendredi, alors que Séoul fait face à une pression croissante pour tenir compte d’une frénésie d’exportation d’enfants motivée par dictatures qui ont gouverné le pays jusque dans les années 1980.

La commission a déclaré jeudi qu’elle avait décidé d’enquêter sur 34 cas parmi les 51 adoptés qui avaient soumis leur demande pour la première fois en août, ce qui pourrait éventuellement devenir l’enquête la plus approfondie du pays sur les adoptions à l’étranger à ce jour.

Un total de 63 adoptés des États-Unis, d’Europe et d’Australie ont soumis des demandes à la commission vendredi, affirmant que leurs adoptions étaient entachées de documents falsifiés qui blanchissaient le statut ou l’identité des enfants alors que les agences se précipitaient pour envoyer des milliers d’enfants à l’étranger chaque année.

Les adoptés ont accusé les agences d’avoir fabriqué des documents pour garantir leur adoptabilité, par exemple en les enregistrant à tort comme orphelins alors qu’ils avaient des parents vivants ou en échangeant leur identité avec d’autres enfants, ce qui a entraîné la perte de liens ou de fausses retrouvailles avec des parents biologiques.

Des questions similaires ont été soulevées par bon nombre des 306 adoptés qui avaient déjà soumis des demandes au cours des derniers mois, alors qu’ils appelaient la commission à faire pression sur les agences pour qu’elles ouvrent complètement leurs documents et à établir si le gouvernement était responsable des pratiques de corruption.

La plupart des demandes ont été déposées par l’intermédiaire du groupe danois des droits coréens, dirigé par l’avocat des adoptés Peter Møller, qui, lors d’une conférence de presse vendredi, a appelé les autorités sud-coréennes à prendre des mesures actives pour empêcher les agences de dissimuler ou de détruire des dossiers.

“C’est une grande, grande préoccupation parce que maintenant le temps presse”, a déclaré Møller. “Ils vont faire l’enquête, en prenant 30 ou 50 (cas) à la fois… et nous craignons qu’ils ne… cachent les documents.”

Les responsables de la commission affirment que l’enquête va presque certainement s’élargir car elle estime que les preuves sont claires que les adoptions ont été facilitées par des documents falsifiés qui ont blanchi le statut ou l’identité des enfants. La commission examinera s’il convient d’accepter les demandes reçues après août dans les mois à venir et pourrait fusionner les cas qu’elle considère comme similaires pour accélérer l’enquête.

Les 34 adoptés dont les dossiers ont été acceptés par la commission ont été placés par l’intermédiaire des Holt Children’s Services et du Korea Social Service. L’enquête de la commission inclurait également éventuellement l’Eastern Social Welfare Society et les Korea Welfare Services si elle accepte les cas soumis vendredi par des adoptés aux États-Unis, en Australie et en Suède.

Jasmine Healey, qui représente un groupe d’adoptés envoyés aux États-Unis et en Australie via l’Est, a déclaré qu’il était courant pour les adoptés de l’Est de découvrir qu’ils avaient été transformés en faux “orphelins de papier” par l’agence afin de faciliter leurs adoptions à l’étranger.

Il y a également eu des cas où Eastern aurait trompé les familles biologiques des adoptés, qui n’ont jamais donné leur consentement à leur adoption, ou des adoptés grandissant avec l’identité d’un autre enfant, ce qui a conduit certains à être réunis avec la mauvaise famille.

“Les impacts à vie de ces injustices sur les adoptés, leurs familles coréennes et les familles adoptées ne peuvent être sous-estimés”, a déclaré Healey.

“L’incapacité de savoir qui vous êtes, à qui vous appartenez, d’où vous venez, d’être coupé de connaître votre histoire familiale, qui est un pilier identitaire si fort, les conséquences pourraient être désastreuses ou parfois dévastatrices pour les adoptés .”

Environ 200 000 Sud-Coréens, pour la plupart des filles, ont été adoptés à l’étranger au cours des six dernières décennies, principalement par des parents blancs aux États-Unis et en Europe.

Les agences étaient dirigées par des membres du conseil d’administration proches des chefs militaires, qui considéraient les adoptions comme un outil pour réduire le nombre de bouches à nourrir et pour éliminer les indésirables socialement, y compris les enfants de mères célibataires ou de familles pauvres.

Les adoptions visaient également à approfondir les liens avec l’Occident démocratique dans un contexte de concurrence féroce entre les régimes avec la Corée du Nord rivale, selon les documents des gouvernements militaires obtenus par l’AP.

