De Pizza Hut, kit de couture à milliardaire

Ben Francis n’est pas devenu riche grâce à un héritage familial ou à des relations avec une école de commerce.

Au lieu de cela, le PDG et co-fondateur de Gymshark a utilisé les revenus de son travail chez Pizza Hut à 19 ans pour acheter une machine à coudre et démarrer son entreprise de vêtements de fitness dans le garage de ses parents à Birmingham, au Royaume-Uni.

Onze ans plus tard, sa tactique d’adolescent a littéralement porté ses fruits. Francis, 30 ans, qui a un valeur nette déclarée de 1,3 milliard de dollars, a rejoint la liste des milliardaires de Forbes pour la première fois mercredi. Il est en rare compagnie : l’âge moyen de la liste est de 65 ans.

À l’origine, Francis et le co-fondateur Lewis Morgan ont lancé Gymshark en tant que site Web vendant des suppléments de fitness, a-t-il déclaré à CNBC Make It en 2021. Mais après en avoir marre de ses vêtements d’haltérophilie mal ajustés, Francis a suggéré de faire pivoter l’entreprise.

Lui et Morgan ont utilisé leurs économies pour acheter une machine à coudre et une sérigraphie, et sa mère lui a envoyé des vidéos pour lui apprendre à coudre, a-t-il ajouté.

Le couple a amené Gymshark à une exposition de musculation en 2013, mais n’avait pas d’argent à dépenser en publicité. Sur un coup de tête, « environ 10 minutes après le début de l’événement », ils ont décidé de donner des produits gratuits aux YouTubers de fitness populaires, a déclaré Francis.

« Mes héros étaient sur YouTube », a-t-il déclaré. « Donc, c’était juste un cas de, ‘Oh, ce serait tellement cool si nos héros venaient au Royaume-Uni et étaient avec Gymshark lors de cet événement.’ Je n’y ai pas vraiment réfléchi. »

Certains de ces influenceurs ont ensuite porté les vêtements sur leurs chaînes, lançant les ventes de Gymshark à 45 000 $ par jour, contre seulement 450 $, selon Forbes.

Quelques mois plus tard, Francis a abandonné l’université pour diriger l’entreprise à plein temps – mais a quitté le poste de PDG en 2017, passant son titre à l’ancien directeur de Reebok, Steve Hewitt.

« Le PDG n’était pas le bon rôle pour moi quand j’étais au début de la vingtaine », a déclaré Francis à CNBC Make It. « Ce n’est pas parce que j’avais lancé une entreprise qui s’était développée très rapidement que j’étais le directeur général le plus compétent. »

Il a passé les quatre années suivantes à soutenir des rôles de direction au sein de Gymshark – y compris le directeur des produits et le directeur du marketing – pour en savoir plus sur les tenants et les aboutissants de l’entreprise, avant de revenir en tant que PDG en 2021.

Cette année-là, il a vendu un 21% du capital dans Gymshark à la société de capital-investissement General Atlantic pour 300 millions de dollars – un accord qui valorisait la société à 1,45 milliard de dollars, selon Forbes. Francis serait toujours propriétaire de 70% de l’entreprise.

Pourtant, la valorisation en milliards de dollars de la société ne représente qu’une fraction de la valeur marchande de concurrents comme Nike et Lululemon : environ 166 milliards de dollars et 44 milliards de dollars respectivement, vendredi matin.

« Je pense vraiment que Gymshark peut être la réponse du Royaume-Uni à ces marques », a déclaré Francis à CNBC Make It. « Mais cela ne veut pas dire que le Royaume-Uni est l’endroit où tout commence et se termine pour nous. Nous voulons également être une marque véritablement mondiale. »

