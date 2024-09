De petits robots et des algorithmes d’IA pourraient aider à concevoir des solutions matérielles pour des environnements plus propres

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



De nombreuses activités humaines rejettent des polluants dans l’air, l’eau et le sol. Ces produits chimiques nocifs menacent la santé des personnes et de l’écosystème. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la pollution de l’air provoque une On estime à 4,2 millions le nombre de décès par an.

Les scientifiques cherchent des solutions, et une piste potentielle est une classe de matériaux appelés photocatalyseursLorsqu’ils sont déclenchés par la lumière, ces matériaux subissent des réactions chimiques qui, selon les premières études, peuvent décomposer les polluants toxiques courants.

Je suis un chercheur en science et ingénierie des matériaux À l’Université du Tennessee, mes collègues et moi-même fabriquons et testons, à l’aide de robots et de l’intelligence artificielle, de nouveaux photocatalyseurs dans le but de réduire la pollution de l’air.

Décomposer les polluants

Les photocatalyseurs fonctionnent en générer des porteurs chargés en présence de lumière. Ces porteurs de charge sont de minuscules particules qui peuvent se déplacer et provoquer des réactions chimiques. Lorsqu’ils entrent en contact avec l’eau et l’oxygène de l’environnement, ils produisent des substances appelées espèces réactives de l’oxygèneCes espèces réactives de l’oxygène hautement actives peuvent se lier à certaines parties des polluants et ensuite décomposer ces derniers ou les transformer en produits inoffensifs, voire utiles.

Mais certains matériaux utilisés dans le processus photocatalytique ont des limites. Par exemple, ils ne peuvent pas démarrer la réaction à moins que la lumière ait suffisamment d’énergie (rayons infrarouges avec une lumière à plus faible énergie, ou lumière visiblene déclenchera pas la réaction.

Un autre problème est que les particules chargées impliquées dans la réaction peuvent se recombiner trop rapidement, ce qui signifie qu’elles se rejoignent avant d’avoir terminé le travail. Dans ces cas, les polluants ne se décomposent pas complètement ou le processus prend beaucoup de temps.

De plus, la surface de ces photocatalyseurs peut parfois changer pendant ou après la réaction photocatalytique, ce qui affecte leur fonctionnement et leur efficacité.

Pour surmonter ces limitations, les scientifiques de mon équipe tentent de développer de nouveaux matériaux photocatalytiques qui fonctionnent efficacement pour décomposer les polluants. Nous veillons également à ce que ces matériaux ne soient pas toxiques afin que nos produits de nettoyage de la pollution ne provoquent pas de pollution supplémentaire.

De minuscules cristaux

Les scientifiques de mon équipe utilisent des expériences automatisées et l’intelligence artificielle pour déterminer quels matériaux photocatalytiques pourraient être les meilleurs candidats pour décomposer rapidement les polluants. Nous fabriquons et testons des matériaux appelés pérovskites hybridesqui sont de minuscules cristaux, dont l’épaisseur équivaut à environ un dixième de celle d’une mèche de cheveu.

Ces nanocristaux sont constitués d’un mélange de composants organiques (à base de carbone) et inorganiques (sans carbone).

Elles possèdent quelques qualités uniques, comme leur excellente capacité d’absorption de la lumière, qui vient de leur structure au niveau atomique. Elles sont minuscules, mais puissantes. Optiquement, elles sont également étonnantes : elles interagissent avec la lumière de manière fascinante pour générer un grand nombre de minuscules porteurs de charge et déclencher des réactions photocatalytiques.

Ces matériaux transportent efficacement les charges électriques, ce qui leur permet de transporter l’énergie lumineuse et de piloter les réactions chimiques. Ils sont également utilisés pour rendre les panneaux solaires plus efficaces et pour les lumières LED, qui créent les affichages vibrants que vous voyez sur les écrans de télévision.

Il existe des milliers de types potentiels de nanocristaux hybrides. Mon équipe a donc voulu trouver comment en fabriquer et en tester le plus rapidement possible, afin de déterminer lesquels sont les meilleurs candidats pour éliminer les polluants toxiques.

L’arrivée des robots

Au lieu de fabriquer et de tester des échantillons à la main, ce qui prend des semaines ou des mois, nous utilisons robots intelligentsqui peut produire et tester au moins 100 matériaux différents en une heure. Ces petits robots de manipulation de liquides peuvent déplacer, mélanger et transférer avec précision de minuscules quantités de liquide d’un endroit à un autre. Ils sont contrôlés par un ordinateur qui guide leur accélération et leur précision.

Nous aussi utiliser l’apprentissage automatique pour guider ce processus. Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent analyser rapidement les données de test, puis apprendre de ces données pour la prochaine série d’expériences exécutées par les robots. Ces algorithmes d’apprentissage automatique peuvent rapidement identifier des modèles et des informations dans les données collectées qui prendraient normalement beaucoup plus de temps à un œil humain.

Notre approche vise à simplifier et à mieux comprendre les systèmes photocatalytiques complexes, contribuant ainsi à créer de nouvelles stratégies et de nouveaux matériaux. En utilisant l’expérimentation automatisée guidée par l’apprentissage automatique, nous pouvons désormais rendre ces systèmes plus faciles à analyser et à interpréter, surmontant ainsi les défis qui étaient difficiles avec les méthodes traditionnelles.

