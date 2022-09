De petites manifestations apparaissent à La Havane suite à la panne d’électricité dans toute l’île

Un journaliste de l’Associated Press a vu environ 400 personnes rassemblées jeudi soir dans au moins deux endroits du quartier de Cerro criant : « Nous voulons de la lumière, nous voulons de la lumière » et frappant des casseroles et des poêles.

Cela semblait être la première manifestation publique sur les problèmes d’électricité qui se sont propagés de l’ouest de Cuba, où Ian a frappé, à toute l’île, laissant les 11 millions d’habitants du pays dans le noir. La tempête a également fait trois morts et causé des dégâts encore non quantifiés.

Les coupures de courant répétées sur le réseau déjà fragile ont été parmi les causes des plus grandes manifestations sociales de Cuba depuis des décennies en juillet 2021. Des milliers de personnes, lassées des pannes de courant et des pénuries de biens exacerbées par la pandémie et les sanctions américaines, se sont rendues dans les villes de l’île pour exprimer leur colère et certains ont également fustigé le gouvernement. Des centaines de personnes ont été arrêtées et poursuivies, suscitant de vives critiques à l’égard de l’administration du président Miguel Diaz-Canel.