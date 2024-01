De petites maisons et un camping-car offrent la « liberté » à deux kitesurfeurs

Parce que M. Losonsky n’avait plus besoin d’être dans un bureau et que Mme Wassenaar pouvait travailler de n’importe où, « nous avons ressenti cette liberté », a-t-il déclaré. « L’Europe est si petite, mais si riche en culture et en opportunités que nous voulions l’explorer davantage. »

Ils ont acheté une camionnette Fiat Ducato 2018 peu utilisée pour environ 25 000 euros (26 500 dollars), ont imaginé un projet d’aménagement intérieur pour leur maison sur roues et ont embauché Campement personnalisé pour l’équiper pour environ 35 000 euros (37 000 dollars). Le camping-car dispose désormais d’un lit mezzanine, de murs recouverts de laine, d’un plafond lambrissé, d’une cuisine avec table de cuisson et évier, d’une douche et de toilettes à compost.

“Le Covid a frappé juste au moment où il était prêt”, a déclaré Mme Wassenaar, mais cela ne les a pas empêchés de voyager.

Ils ont parcouru 1 000 milles jusqu’au sud de l’Espagne, où ils ont campé pendant quelques mois. Ils ont ensuite pris le ferry jusqu’à l’île de Sardaigne, en Italie, où « nous vivions sur les plus belles plages, sans personne autour », a déclaré Mme Wassenaar. «Nous nous sommes retrouvés au paradis.»

Tiny Home No. 3 : Un réparateur d’île