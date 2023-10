De petites îles aux grandes aspirations – Enjeux mondiaux

Kentaste est une entreprise locale qui relance l’industrie de la noix de coco le long de la côte kenyane. (Photo gracieuseté de Joanne Muchai)

VICTORIA, Seychelles, 2 oct (IPS) – Tout le monde sait que les petits États insulaires sont en première ligne du réchauffement climatique. L’élévation du niveau de la mer, l’acidification détruisant les pêcheries et les récifs coralliens et l’évolution des régimes de précipitations ne sont que quelques-uns des défis à relever. Certaines îles de basse altitude ont déjà disparu dans l’océan.

Ces défis sont réels et ne peuvent guère être sous-estimés. Mais il y a aussi une autre facette de l’histoire : celle qui raconte une réponse créative et de nouvelles opportunités. Le fait est que les petits États insulaires sont en première ligne de l’économie bleue.

Il y a plusieurs années, en 2016, j’ai écrit un livre (Repenser les océans : vers l’économie bleue) pour montrer pourquoi une action urgente était nécessaire. Les mers interconnectées couvrent la majeure partie de notre planète et pourtant nous les avons toujours traitées comme un pis-aller, comme si les richesses qui s’y trouvent dureraient éternellement. Au lieu de cela, j’ai longtemps soutenu que notre approche devait être durable. Elle doit répondre non seulement aux besoins d’aujourd’hui mais aussi aux générations de demain.

Il y a dix ans, le concept de l’économie bleue était mal compris. Pourquoi, demanderaient les gens, est-ce différent de la façon dont la mer a toujours été utilisée ? Les choses ont changé depuis et la question n’est plus « pourquoi » mais « comment ». Dans mon deuxième livre sur le sujet, Revisiter l’océan : vivre l’économie bleueje montre quels progrès ont été réalisés et où nous pouvons trouver certains des changements les plus importants.

Il reste encore beaucoup à faire, notamment pour endiguer le flux incessant de pratiques néfastes. Mais il y a déjà des signes de progrès. Pour le montrer, je me tourne vers les communautés locales et les startups d’entreprises, vers les visionnaires et philanthropes, ainsi que vers les organismes internationaux. Rendez-vous sur des plages isolées pour voir comment les communautés (souvent dirigées par des femmes) prennent les choses en main. Ou aux ateliers de jeunes entrepreneurs inventifs qui trouvent des moyens de mieux faire les choses. Je suis réaliste mais aussi optimiste et dans mon nouveau livre, j’essaie d’équilibrer un sentiment omniprésent de catastrophe imminente avec un fort message d’espoir.

Kentaste est une entreprise locale qui relance l’industrie de la noix de coco le long de la côte kenyane. (Photo gracieuseté de Joanne Muchai)

La COP28 rassemblera les grands et les bons, attirés par la perspective d’une nouvelle approche. Mais cela attirera également ceux qui ne sont pas si amoureux d’une approche durable de l’océan. Les pays à croissance rapide, qui comptent littéralement des milliards de bouches à nourrir, ne seront pas si facilement persuadés que la durabilité est la bonne approche. Il en va de même pour les intérêts commerciaux et autres qui sont sur le point de fouiller les fonds marins pour y trouver de riches réserves minérales. Pourtant, si nous ne voulons pas détruire notre planète, la retenue doit l’emporter. Dans les salles bondées du prochain événement à Dubaï, nous ne devons perdre aucune occasion de faire valoir notre cause.

Mon propre pays, les Seychelles, a l’une des plus petites populations du monde et pourtant, entourés par une vaste étendue d’océan, nous avons mis au point de nouvelles façons de gérer judicieusement cet immense don de la nature. La planification rationnelle de notre espace marin est la manière dont nous progressons et je recommande les leçons apprises aux autres petites nations insulaires. Nous avons également fait preuve d’innovation en attirant des fonds et la manière dont nous y sommes parvenus constitue également une ressource partagée.

Sous les auspices de l’Union européenne, les Seychelles ont accueilli l’année dernière un événement au cours duquel des entrepreneurs africains ont présenté leurs idées et leurs projets passionnants. Des tissus produits à partir de feuilles et de peaux de poisson récoltées localement, des engrais naturels issus d’algues, des méthodes productives de recyclage des filets de pêche et des unités de dessalement utilisant des énergies renouvelables. Avec l’aide de grands organismes de financement comme l’ONU et l’UE, il est possible de faire bien plus pour libérer l’énergie créatrice. Les révolutions commencent invariablement par de petites choses et il suffit d’une révolution océanique. Instamment!

J’attends avec impatience la COP28 et je sais que le pays hôte, les Émirats arabes unis, fera tout ce qu’il peut pour montrer l’exemple. Allons à la conférence avec enthousiasme, saluant chaque nouvelle initiative. J’y serai, avec des amis d’autres petits États insulaires et c’est à nous tous de faire entendre notre voix.

Des exemplaires de mon nouveau livre seront disponibles lors de l’événement (ainsi que directement depuis https://www.jamesmichelfoundation.org) et j’espère pouvoir partager avec vous certaines de mes propres idées et un compte rendu des merveilleux efforts déployés autour de le monde pour sauver notre précieux océan.

James Michel est un ancien président de la République des Seychelles et l’un des principaux défenseurs internationaux de l’économie bleue.

