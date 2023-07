De petites étincelles de feu de forêt au nord-ouest de Rock Creek

La cause est encore en cours d’investigation

Un petit feu de forêt a été découvert au nord-ouest de Rock Creek.

L’incendie a été découvert juste avant 15 h le 2 juillet au large de Belchrome Forest Service Road.

L’incendie est actuellement estimé à moins d’un hectare.

La cause est encore en cours d’investigation.

