De Peloton à Soul Cycle en passant par Tae Bo, pourquoi nous tombons sous le charme du fitness

Lorsque Tae Bo faisait fureur à la fin des années 1990, Amanda Biers Melcher a plongé la tête la première. Vivant à Los Angeles, elle dit qu’elle a essayé “toutes les séances d’entraînement” – cardio barre, yoga Bikram quand c’était (littéralement) chaud, etc. Mais il y avait quelque chose de spécial dans l’engouement pour le fitness cardio inspiré des arts martiaux.

Biers Melcher faisait partie de la «suite culte» de l’instructeur vedette Billy Blanks qui a travaillé dans un studio de Sherman Oaks – maintenant un Chipotle – aux côtés de vedettes comme Brooke Shields, Reese Witherspoon et Magic Johnson, apparaissant même dans l’un des vidéos d’entraînement. Le jour où elle et une amie – toutes deux nouvelles mamans – se sont présentées pour un enregistrement de classe auquel elles avaient été invitées, une partie de l’excitation s’est dissipée. “Nous avons donné nos noms à la jeune femme avec un presse-papiers et elle a dit:” Oh, bien, les types de corps alternatifs sont là “”, dit-elle, rappelant que son amie a éclaté en sanglots quand ils ont réalisé ce qui se passait. “Nous étions les grosses filles de la vidéo.”



Malgré la mésaventure embarrassante, Biers Melcher est restée fidèle à l’entraînement… jusqu’à ce qu’elle ne le fasse plus. Avec le recul, elle ne sait pas trop pourquoi elle a cessé d’y aller – à un moment donné, la mode s’est en quelque sorte évanouie. «Beaucoup de gens ont simplement changé d’avis», dit-elle. “Tout le monde fait ce qui est chaud, puis quelque chose d’autre devient chaud, et tout le monde fait ça.”

Comme des millions de personnes, Biers Melcher a donné une part importante de son temps, de son énergie et peut-être un peu de dignité pour un entraînement qu’elle a vraiment apprécié. Et puis, comme des millions de personnes, elle est passée à autre chose.

Billy Blanks est toujours là et vous pouvez toujours trouver des gens qui font du Tae Bo. Mais c’est loin d’être aussi répandu qu’avant. C’est le problème avec les tendances en matière de fitness : elles fluctuent constamment, souvent à dessein. La forme physique n’est pas intrinsèquement une entreprise de consommation, mais nous avons tendance à l’aborder comme telle. L’industrie de la santé et du bien-être est plus qu’heureuse d’obliger.

“Le fitness est vécu dans ce pays principalement comme un produit de consommation, donc les règles des marchés s’appliquent à l’exercice presque plus que les règles de la science ou de la santé”, Natalia Mehlman Petrzela, historienne du fitness, professeur à la New School et auteur de le livre à venir Nation en forme. “Il y a ce cycle constant de tendances en matière d’exercice, principalement parce qu’il est nécessaire de continuer à créer de nouveaux produits et des expériences flashy pour que les gens dépensent de l’argent.”

Il y a toujours quelque chose qui est à la mode (comme Peloton il y a six mois, et SoulCycle un peu avant, et CrossFit un peu avant), et il y a toujours quelque chose qui va le remplacer, tout comme dans la mode, a déclaré Rina Raphael, une spécialiste de la santé et de la santé. écrivain de bien-être et auteur du prochain livre L’évangile du bien-être. “Il n’y a pas d’argent à dire aux gens d’aller se promener, n’est-ce pas?”

La science du fitness change, mais pas aussi vite que les modes

Il y a des changements dans la condition physique régis par les percées de la science de l’exercice, mais ces changements sont généralement lents, a expliqué Mehlman Petrzela. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le cardio et l’aérobic ont été adoptés comme un type d’exercice que tout le monde pouvait faire. Puis, dans les années 1990, il y a eu un passage à la force comme étant bonne pour la santé générale, et loin de s’inquiéter que l’entraînement en force vous rende “musclé”. Au cours des 20 dernières années, il y a eu plus de recherches sur la pleine conscience et la méditation. “Vous voyez beaucoup de programmes d’exercices intégrant cette perspective de bien-être plus large”, a-t-elle déclaré.

Le rythme auquel la science de l’exercice évolue est, pour dire le moins, beaucoup plus lent que le rythme auquel les différentes pratiques évoluent. Il y a une différence entre la façon dont les tendances en matière d’exercice sont déterminées par la science et la volonté capitaliste de reconditionner et de revendre.

Si le but de votre entraînement est de faire de l’activité cardiovasculaire, le type d’entraînement que vous faites finalement n’est pas si différent, que vous couriez sur un tapis roulant ou que vous dansiez dans un studio. Si vous essayez de faire de la force à faible impact, la barre et le Pilates ne sont pas à des années-lumière l’un de l’autre. “Ce n’est pas tant une modalité d’exercice différente qui vous est vendue qu’une manière différente de le faire ou un package différent”, a déclaré Mehlman Petrzela.

Les entreprises d’entraînement et les studios de fitness sont constamment en concurrence avec toutes sortes de gadgets et d’astuces pour attirer les gens. Je suis un peu fan de ce genre de choses et j’ai essayé ma juste part d’entraînements à la mode. Pendant un certain temps, j’ai essayé Mark Fisher Fitness, un studio-boutique queer-friendly à New York qui appelle ses membres “ninjas” et est orné de souvenirs de licorne. Une fois, j’ai suivi un cours de danse et de fitness où vous mettiez des écouteurs et dansiez sur une terrible musique de danse européenne devant la bibliothèque publique de New York, prétendant que l’expérience n’était pas complètement humiliante. Une autre fois, j’ai suivi un cours de spin bootcamp qui était si difficile à suivre que je voulais partir, sauf qu’un autre gars l’a fait en premier. J’ai essayé le CrossFit pendant une semaine et je me suis presque immédiatement blessé.

“Sur ce marché très, très encombré, vous devez vendre une expérience différente ou un emballage différent”, a déclaré Mehlman Petrzela. Parfois, nous essayons la nouvelle chose parce que nous sommes commercialisés et non parce que c’est en fait différent ou bon ou conseillé. Mais ce n’est pas intrinsèquement une mauvaise chose, a-t-elle noté – les gens aiment différentes choses pour différentes raisons.

“Il y a tout un tas de tendances de fitness en groupe qui passent toujours”

Les gens ont toutes sortes de motivations différentes pour abandonner un programme d’exercice : ils s’ennuient et cherchent autre chose, ou trouvent que certains entraînements ne sont pas durables sur une longue période, physiquement ou psychologiquement. J’ai parlé à un homme pour cette histoire qui a commencé à courir dans ces chaussures à cinq doigts pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il marche sur un rocher, entraînant une blessure qu’il lui a fallu huit mois pour secouer. J’ai parlé à une autre femme qui s’est lancée dans la réalisation de vidéos d’entraînement basées sur l’un de ces mini trampolines, mais qui a dû abandonner après avoir déménagé dans un immeuble où sa voisine du dessous n’appréciait pas vraiment qu’elle rebondisse tous les matins.

«Il y a tout un tas de tendances de conditionnement physique en groupe qui passent toujours. Ils tombent en disgrâce pour différentes raisons », a déclaré Raphael.

Peloton n’est pas mort, ça ne va pas être la grande chose pour toujours

Donc je suppose que cela nous amène au Peloton de tout cela, sans doute le dernier Big Hot Thing en exercice. La société de fitness connectée était bien placée pour décoller au début de la pandémie, lorsque de nombreux gymnases ont fermé et que les gens avaient besoin d’options pour faire de l’exercice à domicile. Les consommateurs voulant un vélo ou un tapis roulant ont dû faire face à des mois de commandes en souffrance, et la capitalisation boursière de Peloton a dépassé 50 milliards de dollars. Mais comme tant d’entreprises de fitness avant elle (sans parler des concurrents en rotation Flywheel et SoulCycle), l’étoile de Peloton a commencé à s’estomper.

“Nous n’avons pas encore vu Peloton s’évaporer en tant qu’entreprise, ce que nous voyons, c’est qu’elle s’évapore en tant que méga-capitalisation perçue qui change le monde”, a déclaré Simeon Siegel, analyste chez BMO Capital Markets.

Peloton reste populaire parmi bon nombre de ses utilisateurs et compte des millions d’abonnés, et il reste une entreprise de près de 4 milliards de dollars. Pourtant, il est loin de l’histoire d’évasion qu’il était considéré comme il y a quelques années à peine. Comme Vox l’a documenté dans le passé, les investisseurs ont commencé à se méfier de l’entreprise, qui a dû faire face à des défis en matière de fabrication et de logistique. Les gens ne vont tout simplement pas acheter des quantités illimitées de tapis roulants et de vélos. Et comme tant de tendances de fitness auparavant, il n’y a rien de particulièrement spécial dans ce que font les vélos et les tapis roulants Peloton en premier lieu.

“Ce que Peloton a si bien fait, c’est moins de créer un produit vraiment innovant que de raconter une histoire vraiment fascinante”, a déclaré Siegel. Essentiellement, le succès de Peloton a été dans sa communauté bien plus que dans ses ingénieurs. “L’ascension et la chute de Peloton ont été écrites par des conteurs bien plus qu’elles ne l’ont été par des chiffres.”

Même lorsqu’elles disparaissent des feux de la rampe, la plupart des tendances en matière d’exercice ne disparaissent jamais. “Il y a encore des gens qui font presque tous ces programmes, sauf ceux qui sont des arnaques totales qui sont réfutées”, a déclaré Mehlman Petrzela. (Voir : ces ceintures abdominales vibrantes, bien qu’il y ait probablement des gens qui les utilisent aussi.)

Peut-être que peu de gens font du Tae Bo, mais ils suivent des cours qui intègrent la boxe. Heck, vous pouvez toujours trouver des cours de Tae Bo sur YouTube. Biers Melcher est bien consciente de la tendance Peloton, mais elle insiste sur le fait que Tae Bo était différent. “Il manque le genre de pouvoir de star, je pense, ou le pouvoir de star communautaire de Tae Bo”, dit-elle. “Chaque cours était comme un concert de rock.”

Il n’y a pas de tendance à l’exercice qui dure éternellement

La même chose peut être dite de Peloton. Un récent trajet avec la chanteuse Lizzo a fait planter l’application, tant de personnes ont essayé de s’y joindre. Certains de ses instructeurs, dont Cody Rigsby et Robin Arzón, sont des célébrités à part entière, tout comme Billy Blanks l’était il y a 20 ans. SoulCycle, qui a perdu une partie de son éclat pendant la pandémie, a généré une suite culte qui a poussé ses adeptes à réclamer des vélos dans ses studios ultra-exclusifs. Certains programmes de fitness ont réussi à devenir presque une religion pour leurs adeptes.

Il n’y a pas de tendance à l’exercice qui dure éternellement, sauf peut-être courir et marcher, mais encore une fois, au-delà de la vente de chaussures et de montres intelligentes, il n’y a pas beaucoup d’argent à en tirer. Et vraiment, qui d’entre nous n’a pas au moins un équipement de fitness abandonné depuis longtemps assis quelque part dans nos garages, nos sous-sols ou nos placards ?

Il n’y a pas de mal à essayer une nouvelle chose, même si c’est cher (tant que vous pouvez vous le permettre), et bon, peut-être que ça vous plaira. En effet, les experts disent que quelle que soit la dernière mode en matière de fitness, le plus important est de trouver celle qui fonctionne pour vous, car c’est celle qui a une chance de coller, ou du moins d’être la plus efficace pour le moment. Comme le dit Raphaël, “Trouvez quelque chose que vous aimez vraiment.”

