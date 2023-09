Les procureurs américains déclarent que le sénateur du New Jersey, Robert Menendez est un escrocet l’une de ses victimes est la population égyptienne consommatrice de viande.

Le sénateur, qui a a nié les allégations et refusé les appels à la démission, est accusé de participation à un trafic d’influence qui mettait en vedette sa femme, Nadine, et trois hommes d’affaires, notamment Wael Hana, un immigrant égyptien aux États-Unis.

Menéndez aurait a exercé des ingérences à Washington au nom de Hana et de membres du gouvernement et des services de renseignement égyptiens, notamment dans le domaine des ventes d’armes au régime semi-autocratique dirigé par le président Abdel Fattah al-Sissi.

Mais l’accusation la plus odieuse est peut-être que Menendez aurait aidé Hana à protéger un monopole lucratif sur les importations de viande halal en Égypte, une démonstration de la manière dont des responsables corrompus du monde entier exploitent la puissance américaine pour protéger leurs projets.

Les exigences religieuses qui ont payé les pots-de-vin présumés de Hana

Pays à majorité musulmane, l’Égypte exige que la viande importée soit certifiée comme ayant été transformée et transportée conformément aux règles alimentaires islamiques. Le gouvernement a autorisé plusieurs entreprises à auditer les producteurs de viande et à les certifier conformes.

Jusqu’en 2019, lorsque l’Égypte a approuvé une société américaine exploitée par Hana, IS EG Halal, comme unique certificateur de toute la viande importée des États-Unis, puis également d’Amérique du Sud. Disposant du monopole sur les plus grandes sources d’importations de viande égyptienne, IS EG a immédiatement augmenté les prix. Le journal égyptien Mada Masr a enquêté sur la situation en profondeurrapportant que « les frais de certification pour un conteneur (27 tonnes métriques) sont passés de 200 $ US à plus de 5 000 $ aux États-Unis, et de 250 $ à 1 500 $ en Amérique du Sud ».

Le lendemain du jour où Hana a appris que son monopole avait été approuvé, Nadine Menendez a envoyé un texto à son mari : «[s]on dirait que le halal est passé. Cela pourrait être une année 2019 fantastique à tous points de vue. (Un avocat qui a travaillé avec IS EG, Antranig Aslanian, a été décrit comme un « ami de longue date » de Nadine dans un article de 2022. Article du Wall Street Journal à propos de l’enquête.)

Les exportateurs de viande américains et sud-américains, quant à eux, ont été contrariés par les nouvelles accusations, et les analystes du gouvernement américain attribué (pdf) la hausse des coûts pour le monopole. Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a contacté les responsables égyptiens pour protester contre le monopole et l’a publiquement critiqué.

« Pendant une période où les prix du bœuf américain chutent, le ple riz que les consommateurs égyptiens paient pour ces produits augmente », écrivaient cette année-là les analystes du marché de l’USDA. « Les coûts nettement plus élevés de la certification halal expliquent probablement la hausse des prix pour les consommateurs égyptiens de bœuf. »

En réponse aux pressions américaines sur son monopole, les procureurs affirment que Hana a demandé à Menendez de contrer les critiques de l’USDA. Ils affirment que le sénateur a personnellement appelé un haut fonctionnaire et a exigé que les États-Unis cessent de s’opposer au monopole.

Les États-Unis n’ont pas cessé de se plaindre en réponse aux harcèlements de Menendez, mais IS EG a conservé son monopole et a canalisé une partie de ses bénéfices vers le sénateur et son épouse. Selon l’acte d’accusation, IS EG a payé 23 000 $ pour couvrir un déficit sur l’hypothèque de Nadine, a versé 30 000 $ à une société écran créée par Nadine et a commandé deux appareils d’exercice et un purificateur d’air qui ont été livrés au domicile de Menendez.

Pendant ce temps, le revenu annuel par habitant en Égypte est de 3 600 dollars, et en 2019, la Banque mondiale a estimé que 73 % des Égyptiens vivent avec un budget inférieur à 6,85 dollars par jour. Grâce au monopole, les Égyptiens pauvres ont été confrontés une augmentation du prix de 0,73 $ le kilo (0,33 $ la livre) de bœuf. Cette augmentation s’est produite peu avant la guerre en Ukraine, qui a perturbé les approvisionnements en blé de l’Égypte et contribué à une hausse encore plus forte des prix des denrées alimentaires.