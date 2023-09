De pasteur à président ? Les rêves de Dieu de Ryan Binkley

Ryan Binkley essaie de passer de pasteur à président. Lors de l’annonce du coup d’envoi en avril, il s’est exclamé devant la foule bruyante : « Je crois en Dieu. Je crois en l’Amérique. Je crois en la liberté… »

Bien qu’il soit considéré comme un outsider, Binkley est le PDG d’une société de fusions et d’acquisitions prospère avec beaucoup d’argent à dépenser. Il a déjà perdu environ un million de dollars en publicité dans l’Iowa.

Il y a dix ans, lui et sa femme ont également ouvert un lieu de culte non confessionnel dans la banlieue de Dallas. « Nous appelons notre église ‘Créer l’Église’ sur la base d’Éphésiens 2 : 10 selon lequel nous avons été créés en Jésus-Christ ; que nous sommes son œuvre pour faire de bonnes choses, de grandes choses », a déclaré Binkley à CBN News.

Binkley dit qu’il veut faire de grandes choses en tant que président des États-Unis. Pour ce PDG et pasteur du Texas, tout cela est littéralement venu dans un rêve, plusieurs d’entre eux en fait.

« Il y a environ sept ou huit ans, Dieu m’a donné un rêve, plusieurs en une nuit », a déclaré Binkley à CBN News. « La première était que je me suis présenté à la présidence et j’ai gagné… six à huit mois plus tard, j’en ai eu une autre. J’étais au sommet de ce stade et quelqu’un a annoncé que j’allais être le leader républicain à la présidence. des États-Unis et, quelqu’un m’a mis un microphone dans la main dans mon rêve et je me suis dit : « Oh mon Dieu, Dieu réalise les rêves » et bam, je me suis réveillé. Et donc cela a commencé et puis il y a juste cette série d’entre eux jusqu’où maintenant, Dieu me donne des messages pour notre pays. »

Alors, quels sont ces messages de Dieu que Binkley entend ? « Je pense que ce que Dieu dit, c’est qu’il veut que nous, en tant que nation, commencions à nous concentrer sur le minimum », dit-il. « La parole suivante qu’Il m’a donnée était de me concentrer sur la prochaine génération, les jeunes. Souvenez-vous de la parole concernant l’esprit d’Élie, quand il viendra, il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les enfants. père. Nous sommes donc déjà sous le jugement sur cette Terre, mais le jugement de Dieu est pour la vérité et il est pour nous ramener à lui… nous devons commencer à penser à nos enfants pour l’avenir. Lorsque nous faisons cela, je pense que nous je vais gagner le cœur de Dieu. »

Son programme est basé sur la compassion et ce qu’il considère comme un modèle de bon sens pour l’Amérique. Cela commence cependant par remettre notre économie sur la bonne voie.

« Sous le président Trump, nous avons accumulé une dette de 7 500 milliards de dollars », a déclaré Binkley. « Donc, mon message à l’Amérique est le suivant: soyons prudents, encore une fois. Je veux dire, vous et moi avons un budget… donc ce que je recommande, c’est une feuille de route vers un budget équilibré, qui doit commencer à l’élaguer et investir, c’est ce que je’ je l’appelle. »

En matière d’immigration, il souhaite un contrôle plus strict des frontières qui inclut également une voie d’accès à la citoyenneté ; lorsqu’il s’agit de contribuer à la rénovation urbaine, il souhaite davantage de programmes de formation. Quant aux soins de santé, il estime qu’il est temps de les désocialiser. « Je veux rétablir la transparence des prix », déclare Binkley. « C’est la seule chose que nous achetons en tant qu’Américains à ma connaissance, où nous allons chez un médecin ou à l’hôpital et nous ne demandons plus combien ça me coûte d’être ici. »

Bien que tous les postes mentionnés ci-dessus soient valables, Binkley fait face à une montée difficile. L’objectif est de se qualifier pour l’un des deux premiers débats du GOP le mois prochain. Il pense que cela commence par des solutions pratiques et un message de rapprochement des gens – ce que l’ancien président, selon lui, n’a pas fait.

« Il n’est pas un rassembleur », a déclaré Binkley à CBN News. « Je veux dire, il rallie la base. C’est sa stratégie marketing. C’est un spécialiste du marketing, donc il rallie la base pour nous diviser entre la droite et la gauche et c’est sa passion. Je pense que ça vieillit un peu. »

Binkley cite la Bible pour indiquer la voie à suivre dans une Amérique divisée. « Dans l’Ecclésiaste, il est dit ceci : il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix ; un temps pour démolir et un temps pour reconstruire. C’est un temps pour guérir notre pays, mais il faut se concentrer sur de vraies solutions qui comptent et quand si nous faisons cela, nous serons leader économiquement et nous serons leader au niveau international. » Des paroles prononcées comme un véritable pasteur qui cherche à apporter un message de guérison et d’espoir à l’Amérique.