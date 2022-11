De Partha à Amrita, la saga déroutante des noms bengalis résumée dans Instagram Reel

La confusion de prononciation dans les noms bengalis est une saga tentaculaire qui a fait de nombreuses victimes. Les A sont des O et les O sont des A, sauf quand ils ne le sont pas. Les mêmes règles phonétiques ne fonctionneront pas sur ‘Anindya’ et ‘Partha’, ‘Amrita’ et ‘Haldar’. La seule règle qui régit ici est qu’il n’y a pas de règle. C’est juste des vibrations. Une vidéo devenue virale sur Instagram montre exactement comment la confusion se produit. Le sketch montre un intervieweur s’adressant à plusieurs candidats bengalis, se trompant à plusieurs reprises dans la prononciation de leurs noms et les personnes interrogées se sentent toutes hilarantes offensées.

Le pire était encore à venir. Entrez : Noms bengalis ‘Jaltaranga’ et ‘Pundarikaksha’. En ce qui concerne les Bengalis, c’est tantôt “A pour pommes” et tantôt “A pour oranges”. C’est l’inverse avec ‘O’. Vous obtenez la dérive. « Votre nom a-t-il déjà été mal prononcé ? Ou avez-vous massacré un nom bengali ?”, a demandé le créateur d’Instagram Sushovan Sircar.

“Une fois qu’un ami de l’Inde du Nord m’a demandé quelles étaient les règles en matière de A et O dans les noms et tbh, je ne sais pas mais nous savons juste !???” Un utilisateur d’Instagram a commenté. “Suis-je Taro ? Tora ? Toro ? Nayantoro ? Nayontora ? Noyantaro ? Ekei bole crise existentielle”, a déclaré un autre. “Je m’appelle Samantak et il y a une ONG à Bangalore qui s’appelle Samarthanam. Parfois, je deviens l’ONG”, a partagé un autre utilisateur.

Le créateur a également une bobine sur les échanges hilarants qui s’ensuivent lorsque des non-bengalis essaient de parler dans la langue. C’est attachant mais il faut avouer que ça se prête assez facilement à certains clichés. Il s’avère qu’il y a, en fait, d’autres choses que “maachh” et rasgulla que les Bengalis aiment. De “ami jal khaabe” à “ami tumake bhalobashi”, la vidéo aborde tout cela.

“C’est un homme tellement génial 😂😂 Les commerçants de Janpath découvrent que vous êtes bengali” eta aapko hobe, eta aapko hobe na” “last kitna paisa diba” “didi hum bangoli bujhta hai”,’ a partagé un utilisateur d’Instagram. J’ai rencontré au moins deux du genre ‘Ritwik Ghatak-Pancher Panchali-Ekla Cholo Re'”, a déclaré un autre. “Je veux être récompensé financièrement pour toutes les fois où des gens m’ont (mal) professé de l’amour”, déplore un autre internaute.

