MADRID – Brandon Moreno a assisté à une soirée VIP le vendredi 2 septembre à la Tour Eiffel. L’invitation a été faite par Ari Emanuel, le PDG de la société mère de l’UFC Endeavour.

Surplombant la Ville Lumière, le champion par intérim des poids mouches de l’UFC et son manager, Jason House, ont discuté avec Emanuel quelques heures avant l’UFC Paris. La conversation a tourné autour des plans d’expansion de l’UFC en Amérique latine – y compris l’imminent UFC Performance Institute à Mexico – et comment Moreno, le premier champion né au Mexique de la promotion, en tient compte.

“[Emanuel] était juste très élogieux », a déclaré House à ESPN.« Il est très excité pour l’avenir, et nous lui avons dit la même chose. Nous sommes très heureux de faire partie de son processus et d’être une brique dans la fondation.”

Moreno, né à Tijuana, est déjà le visage de l’UFC au Mexique et un rouage de l’avenir de l’entreprise en Amérique latine. Le président de l’UFC, Dana White, l’a qualifié le mois dernier de “l’une des plus grandes stars de la liste”.

Mais Moreno a fait le voyage en Europe cet été pour étendre encore plus son profil à l’international. Il s’est rendu en Italie, à Paris et en Espagne, où il a été escorté à Valence et à Madrid par des dirigeants de LaLiga, la légendaire ligue de football du pays dans le cadre d’une collaboration avec l’UFC.

“Je comprends que mon marché est au Mexique et aux États-Unis, n’est-ce pas ?” dit Moreno. “Mais pour moi, c’est très spécial d’aller dans un tout autre pays, dans un endroit où je n’attends rien. Je ne m’attends pas à ce que le gars connaisse mon nom ou quoi que ce soit. Mais les gens connaissent mon nom et demandent un autographe ou quoi que ce soit. C’est spécial aussi. Le but en ce moment est d’être plus reconnu dans le monde entier. Je travaille en ce moment.

Tout cela fait partie du plan, a déclaré House. Cela a commencé en mars lorsque Moreno s’est rendu à l’UFC de Londres pour faire quelques apparitions dans les médias.

“Je pense vraiment que notre objectif est de faire de Brandon une star mondiale”, a déclaré House. “Pas seulement une star en Amérique du Nord. Mais pour accroître notre présence sur ces marchés. Ce sont de grands marchés dans lesquels l’UFC se développe et nous voulons en quelque sorte faire partie de cette croissance. Assurez-vous que Brandon profite des opportunités que son le succès s’est présenté.”

Dans le cadre d’une collaboration entre LaLiga et l’UFC, Brandon Moreno et Ilia Topuria ont pu vivre des moments mémorables au Mestalla Stadium, Avec l’aimable autorisation d’Henry Hargitai/Relevent Sports Group

MORENO COUVRAIT SA bouche avec ses mains, presque intimidé. Enrique, le chef du célèbre restaurant Casa Navarro à Valence, a présenté sa célèbre paella à la table, qui surplombait la plage.

De l’autre côté de la table de Moreno pour le repas du dimanche après-midi se trouvait Ilia Topuria, espoir poids plume de l’UFC, qui vit à Alicante, à environ deux heures au sud de Valence. Après le déjeuner, les responsables de la Liga ont emmené les deux combattants à Mestalla, le stade de 99 ans de l’équipe de football Valencia CF. Moreno et Topuria se sont entretenus avec des adolescents des équipes de l’académie de Valence, puis ont fait visiter le stade vintage par la guide Melanie Gasulla.

À l’extérieur du vestiaire à domicile, Moreno et Topuria ont rencontré des joueurs avant le match et ont pu voir le terrain, où ils ont tous deux plaisanté avec la mascotte de Valence, Super Bat. Topuria a même ancré le personnage avec un retrait à une jambe pour rire. Ensuite, ils sont restés pour le match, une victoire 5-1 pour Valence sur Getafe.

Moreno et Topuria ont tous deux été inondés de demandes de photos de fans pendant leur séjour à Mestalla. Après le match, il y avait des fans qui attendaient à l’extérieur du stade à qui on a dit que les joueurs étaient déjà partis. Les fans ont dit qu’ils étaient en fait là pour voir Moreno et Topuria.

“Ils les réclamaient”, a déclaré le vice-président nord-américain de la Liga, Nicolas Garcia Hemme. “Ils les connaissaient. Ils les ont vus.”

Lorsque LaLiga et l’UFC ont concocté l’idée de collaborer – la croyance est qu’il y a un énorme public croisé parmi les Américains d’origine hispanique – les dirigeants de la ligue espagnole ont demandé à Moreno de venir spécifiquement.

“Brandon est incroyable”, a déclaré Adrian Segovia, responsable du contenu et de la distribution de LaLiga North America. “C’est un exemple de père de famille. Il devient une légende pour [the UFC]. C’est un gagnant. Mais c’est aussi un homme de famille avec tous les concepts vers lesquels les gens évoluent. Nous pensons que c’est vraiment quelque chose qui se connecte avec les valeurs de LaLiga.”

Brandon Moreno pose avec Marcos Llorente et Alvaro Morata. Avec l’aimable autorisation d’Henry Hargitai/Relevent Sports Group

L’expérience a été marquante pour Moreno, qui a grandi humblement à Tijuana en jouant aux jeux vidéo de la FIFA et en travaillant pour l’entreprise de piñata de ses parents. Un jour plus tard, Moreno a été emmené en train à Madrid pour visiter Cívitas Metropolitano, domicile de l’Atlético de Madrid de LaLiga. Et mercredi, Moreno se rendrait avec le club emblématique du Real Madrid à travers la ville.

“La Liga d’Espagne est folle, mec”, a déclaré Moreno, 28 ans. “Il a beaucoup d’histoire et beaucoup de culture du football. C’était génial.”

C’est le genre d’opportunité que Moreno essaie de capitaliser, cependant, dans le but de se faire un nom.

“M’asseoir sur mon canapé n’est pas le moyen d’attirer plus d’attention et plus d’attention sur ma marque personnelle”, a déclaré Moreno. “J’ai besoin de sortir et de rencontrer plus de gens et plus de monde. C’est pourquoi nous sommes ici.”

Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

LE PLAN ACTUEL, a déclaré House, est que Moreno combatte le champion Deiveson Figueiredo pour unifier ensuite le titre des poids mouches UFC. Le combat aura probablement lieu à l’UFC 283 à Rio de Janeiro, au Brésil, pays d’origine de Figueiredo.



Moreno et Figueiredo se sont rencontrés trois fois auparavant. Le premier combat, en décembre 2020, était un tirage au sort majoritaire et l’un des meilleurs combats de cette année. Moreno a remporté le match revanche par soumission en juin 2021 pour devenir le premier champion né au Mexique de l’histoire de l’UFC. Figueiredo a ensuite pris le dessus sur Moreno à l’UFC 270 en janvier via une décision unanime serrée de reconquérir la ceinture.

Lors de l’UFC 277 le 30 juillet, Moreno a battu Kai Kara-France via TKO au troisième tour pour remporter le titre intérimaire, qui a été mis en jeu car Figueiredo avait des blessures aux deux mains. Si et quand Figueiredo et Moreno se rencontreront à nouveau, ce sera la première fois dans l’histoire de l’UFC que deux combattants s’affronteront quatre fois.

“Pour Brandon et moi, le mot que nous utilisons toujours est héritage”, a déclaré House. “Je pense qu’en ce moment, nous écrivons des chapitres de son héritage. Et le quatrième combat avec Figueiredo, faire cette quadrilogie est une partie très importante de cet héritage. Nous sommes vraiment ravis de gagner celui-ci et de cimenter la place de Brandon comme l’un des les meilleurs champions de tous les temps dans la division des poids mouches, puis affrontez les challengers prometteurs qui vont se présenter.”

Après avoir remporté le titre en 2021, Moreno a effectué une longue tournée médiatique au Mexique, y compris un voyage pour rencontrer le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Moreno est aimé dans son pays d’origine, et House est convaincu que son client pourrait vendre le stade Caliente à Tijuana – plus de 25 000 personnes – en ce moment. C’est un chemin MMA qui a été ouvert en premier par Cain Velasquez, le premier combattant mexicain américain à remporter le titre des poids lourds de l’UFC et l’un des meilleurs combattants à avoir jamais concouru dans cette division.

Velasquez s’est séparé de l’UFC en 2019 et a récemment été accusé de tentative de meurtre avec préméditation et de multiples accusations d’agression par arme à feu en mars 2022.

“Je pense que Cain nous a ouvert beaucoup de portes”, a déclaré House. “Je pense que nous avons continué ce que Cain a commencé. Cain a évidemment eu une énorme influence en Amérique latine, au Mexique. Je pense vraiment qu’il nous a créé des opportunités que nous avons pu faire passer au niveau supérieur. Et quelqu’un, espérons-le, viendra derrière nos traces et le laisser mieux.”

C’est aussi l’un des objectifs de Moreno. Il veut amener le MMA mexicain et latino-américain vers de plus hauts sommets, mais pas seulement pour lui, mais aussi pour la prochaine génération de combattants. Moreno a dit qu’il en avait également parlé avec Emanuel.

“Évidemment, je fais ça pour moi, pour être le meilleur et faire quelque chose pour ma famille”, a déclaré Moreno. “Mais en même temps, si je peux faire quelque chose pour les autres, je le ferai. Je le promets. Ari a l’air très heureux, très motivé par les idées d’avenir pour le Mexique et l’Amérique latine en général.”

White a longtemps dit qu’il voulait une star mexicaine de l’UFC. “Il en a un maintenant,” dit House. Et Moreno et son équipe ne comptent pas s’arrêter là. Le 5 septembre, Moreno a parlé de son désir de se battre devant un stade de football bondé en Espagne, comme Cívitas Metropolitano, une magnifique installation de haute technologie pouvant accueillir plus de 68 000 personnes.

Pas mal pour un enfant qui a eu une éducation modeste à Tijuana.

“Parfois, j’essaie de ne pas trop y penser”, a déclaré Moreno. “Je ressens de la pression tous les jours. Mec, à commencer par devoir se battre contre un autre gars, c’est de la pression. Se battre devant des milliers de personnes, plus de pression. Et des ceintures, plus de pression. Les médias.

“Mais définitivement, c’est très agréable de penser à la façon dont mon travail se déroule dans le monde et d’être reconnu par les gens, l’UFC, les fans. C’est agréable.”