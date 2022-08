De par sa conception, la célébration de la Coupe Stanley de Nazem Kadri mettra en vedette la communauté musulmane de London, en Ontario.

Nazem Kadri franchira les portes de la mosquée musulmane de London, dans le sud-ouest de l’Ontario, avec la Coupe Stanley ce week-end dans le cadre d’une célébration dans sa ville natale que la star de la LNH de 31 ans voulait par conception.

Kadri, fils unique de cinq enfants nés à Londres de parents libanais, serait le premier joueur musulman à remporter un championnat de la LNH. C’est arrivé en juin, lorsque son équipe d’alors, l’Avalanche du Colorado, a battu le Lightning de Tampa Bay lors du sixième match des séries éliminatoires en juin. Après une longue carrière avec les Maple Leafs de Toronto avant de rejoindre le Colorado, il est maintenant avec les Flames de Calgary.

Mais avant de chausser ses patins pour l’équipe de l’Ouest canadien, il hissera à son tour la Coupe, et il a hâte de le faire aux côtés de la communauté musulmane de Londres. Tout commence par un défilé le samedi après-midi.

“La plupart de cela est pour les jeunes, pour la prochaine génération, essayant de les inspirer, de voir le trophée brillant, d’avoir le même rêve que moi”, a déclaré Kadri à CBC News.

Un ami de longue date de la famille, Hassan Mostafa, a déclaré que commencer les festivités à la mosquée était un moyen pour Kadri d’impliquer la communauté qui comptait tant pour lui.

“Nazem est fier de son héritage musulman, et c’est certainement à dessein que la famille Kadri a voulu commencer le défilé à la mosquée”, a déclaré Mostafa. “Il va sortir de la mosquée avec la coupe hissée haut et montrer vraiment que vous pouvez être musulman, vous pouvez être différent, vous pouvez être d’un milieu différent et avoir toujours le meilleur succès dans un pays merveilleux comme le Canada.”

Mostafa a admis qu’au début, il était sceptique lorsque le père de Kadri, Samir, a déclaré que son jeune fils était lié à la LNH.

“Son père disait:” Ouais, mon fils va dans la LNH “et nous n’étions vraiment pas sûrs que c’était un objectif réaliste, mais il nous a prouvé que nous avions tous tort, et nous sommes si fiers de Nazem et de ce qu’il est accompli et remporté la Coupe Stanley. »

Kadri a déclaré qu’il avait hâte de hisser la Coupe à Londres.

“Je suis ravi d’avoir cette opportunité de partager avec la communauté et avec ma famille. Je l’attendais avec impatience tout l’été, alors je ne peux pas attendre”, a-t-il déclaré à CBC News.

“Le hockey pour les jeunes et le hockey junior à London a parcouru un long chemin et a beaucoup d’impact dans la communauté et dans la région de London. Tout cela m’a vraiment appris beaucoup de leçons sur la vie.”

C’est un honneur d’être le premier à faire quoi que ce soit, a déclaré Kadri.

“C’est très spécial. En grandissant, en regardant la LNH, je n’ai vu personne qui me ressemblait ou qui ressemblait à mes antécédents, alors les jeunes vont regarder cela avec une lumière plus vive. Je pense que cela attirera des jeunes plus diversifiés dans le sport.”

Le chemin de la victoire est venu avec des défis

Le chemin vers la victoire de la Coupe Stanley n’a pas été facile pour Kadri, qui a passé sa carrière de hockeyeur junior avec les Rangers de Kitchener puis les Knights de London avant d’être repêché par les Maple Leafs en 2009. À certains moments de sa carrière, il a su interrogé.

Kadri, montré lors d’un match de la saison 2021 de la LNH, a aidé le Colorado à battre le Lightning de Tampa Bay lors de la finale de la Coupe Stanley en juin. (Katelyn Mulcahy/Getty Images)

Sur la glace, il joue souvent le rôle de l’agitateur.

Au cours des séries éliminatoires de la LNH de cette année, il est entré en collision avec le gardien des St. Louis Blues, Jordan Binnington. Plus tard, le gardien a lancé une bouteille d’eau en direction de Kadri pendant que Kadri était interviewé pour la télévision. Kadri a également fait l’objet de menaces racistes sur les réseaux sociaux suite à la collision avec Binnington.

Bien qu’il se soit fait quelques ennemis de joueurs d’équipes adverses, Kadri a connu une année exceptionnelle avec le Colorado, contribuant à un record de 87 points en carrière en saison régulière. Ses efforts ont propulsé l’Avalanche à travers les séries éliminatoires et l’ont également aidé à conclure un contrat de 49 millions de dollars américains avec Calgary en tant qu’agent libre.

Pour son père, toutes ces heures d’entraînement tôt le matin en valent la peine.

“Je dois dire que les parents de hockey sont les meilleurs parents dans le sport. Vous vous levez le matin, il neige, il fait froid, vous allez dans une arène froide. C’est beaucoup de dévouement, mais c’est quelque chose que Nazem a apprécié, donc j’ai aimé le regarder”, a déclaré Samir Kadri.

« Le nombre d’inscriptions au hockey pour les minorités est définitivement en hausse, Nazem a été en mesure d’inspirer les enfants. Au Canada, le hockey est tellement pertinent pour le Canada et lorsque vous regardez le sport et que vous voyez quelqu’un qui est d’une couleur différente, vous vous associez à lui. , et vous pensez pouvoir y arriver. Nous en sommes très fiers.

La célébration de samedi intervient alors que la communauté musulmane de Londres continue de subir la douleur de l’attaque de l’année dernière, qui a fait quatre morts parmi une famille musulmane. La police a déclaré que l’attaque était motivée par la haine. Un homme accusé de meurtre et de chefs d’accusation liés au terrorisme devrait être jugé l’année prochaine.

Bien qu’aucune victoire au hockey ne puisse guérir une blessure aussi profonde, Mostafa a déclaré que cela ferait du bien de voir la communauté se rassembler et célébrer les succès de l’un des leurs.

Mostafa a déclaré que de nombreux enfants dans les foyers musulmans ont ramassé des bâtons et attaché des patins, inspirés par Kadri.

“Je dirais que Nazem est le musulman le plus célèbre au Canada”, a déclaré Mostafa. “C’est définitivement quelqu’un que nos jeunes enfants admirent, admirent et essaient d’imiter.”

Coupe destinée à la mosquée

Munsur Haidar, 13 ans, également musulman d’origine libanaise, joue au hockey bantam mineur et s’est inspiré de Kadri. Sa famille est proche de la famille Kadri et il s’en est inspiré.

“Cela montre qu’il l’a fait, alors pourquoi ne puis-je pas si je travaille assez dur”, a déclaré Haidar. “C’est juste agréable de savoir que quelqu’un avec qui j’ai grandi en regardant toute ma vie a accompli quelque chose d’aussi formidable.”

Avoir la Coupe Stanley à la mosquée sera très spécial, a déclaré le jeune joueur.

“Il l’amène à un endroit où je suis tout le temps, toute ma vie. Ça va être un sentiment incroyable. Je sais qu’il a grandi comme moi, avec quelques difficultés, et c’est une motivation pour moi que s’il peut le faire, pourquoi je ne peux pas ?”

Les événements de samedi commencent à la mosquée, qui se trouve sur Oxford Street, à 12 h 05 HE. De là, la coupe se déplacera au parc Victoria pour une célébration communautaire à 12h45.