C’est à quel point 2020 a été fou au cinéma: le meilleur film de l’année ne sort même pas vraiment pour la plupart du public avant 2021.

Et d’une manière ou d’une autre, cela semble approprié après que COVID-19 ait envoyé les acteurs, les cinéastes et à peu près tout Hollywood dans le chaos. Les cinémas ont fermé leurs portes après que le coronavirus a frappé l’Amérique en mars, et des blockbusters prêts à l’emploi comme «Black Widow» et «Fast & Furious 9» ont été envoyés à l’année prochaine. En 2020, les interviews Zoom avec des stars sont devenues la norme, les festivals de films sont devenus virtuels, Michael Bay a fait un film pandémique pendant une pandémie (non, vraiment), et les services de streaming, les plateformes de vidéo à la demande et les ciné-parcs sont devenus les incontournables. à pour les cinéphiles ayant besoin d’une solution socialement distanciée.

Même avec tout ce qui se passe, beaucoup de choses intéressantes sont encore sorties en 2020. D’une comédie musicale inclusive sur les adolescents gay à #MeToo moderne prend des tropes de thriller classiques aux films sur l’expérience Black, des histoires exceptionnelles et divers conteurs étaient là pour le public. trouver. Voici donc les meilleurs films de 2020, classés (et où les regarder):

Ce que les 10 meilleurs films de 2020 disent sur la diversité à Hollywood, le streaming et plus Brian Truitt de USA TODAY revient sur ses 10 meilleurs films de 2020. Certains ne sont sortis qu’en décembre en raison de l’effet de la pandémie sur Hollywood. Entertain This !, USA TODAY

10. «Le vaste de la nuit» Où regarder: Amazon Prime Everett (Jake Horowitz) et Fay (Sierra McCormick) sont des adolescents qui enquêtent sur une étrange fréquence audio dans leur petite ville du Nouveau-Mexique dans le film de science-fiction «The Vast of Night» des années 1950. AMAZONE Il y a une ambiance spielbergienne, la paranoïa de l’époque de la guerre froide et un dispositif de cadrage typique de la «Twilight Zone» avec ce film de science-fiction de retour, mais les débuts de réalisateur d’Andrew Patterson semblent extrêmement frais et jamais anachroniques alors qu’il faut un jeune radio courageux (Sierra McCormick) et le DJ de la radio locale (Jake Horowitz) à travers une nuit bizarre passée à enquêter sur une fréquence radio étrange dans une petite ville des années 1950 au Nouveau-Mexique.

9. «L’homme invisible» Où regarder: plateformes à la demande Un envahisseur de maison invisible suit Cecilia Kass (Elisabeth Moss) dans « The Invisible Man ». IMAGES UNIVERSELLES Ce n’est pas l’homme invisible de vos grands-parents, mais Dieu merci: la réalisatrice Leigh Whannell crée un monstre tout à fait moderne dans ce thriller mettant en vedette Elisabeth Moss en jeune femme contrôlée par son riche petit ami sociopathe (Oliver Jackson-Cohen). Après sa mort par suicide, personne ne croit ses affirmations selon lesquelles il la hante d’outre-tombe. «Invisible Man» est efficace contre les frayeurs ainsi que pour l’exploration des abus et du gaslighting.

8. «Jeune femme prometteuse» Où regarder: dans les salles (25 décembre) Cassie (Carey Mulligan) est une femme en quête de vengeance dans le thriller sombre et comique «Promising Young Woman». CARACTÉRISTIQUES FOCUS Dans un an sans aucun des Avengers de Marvel, au moins nous avons un vrai vengeur à Carey Mulligan. Dans la comédie noire satisfaisante et surprenante de la première scénariste / réalisatrice Emerald Fennell, Mulligan joue un décrocheur énigmatique de l’école de médecine qui tourmente des hommes effrayants en profitant des femmes et exerçant une vengeance pour réparer certains torts du passé. Le film est tranchant, souvent drôle mais aussi profondément émouvant et stimulant.

7. «Sa maison» Où regarder: Netflix Wunmi Mosaku et Ṣọpẹ Dìrísù sont des réfugiés soudanais qui découvrent des horreurs après leur arrivée en Angleterre dans «sa maison». AIDAN MONAGHAN / NETFLIX En temps opportun avec ses thèmes d’immigration et prêt à vous effrayer, le magistral refroidisseur met en vedette Ṣọpẹ Dìrísù et Wunmi Mosaku en tant que couple qui échappe au Soudan du Sud déchiré par la guerre et demande l’asile en Angleterre. Une fois qu’ils sont entrés dans des fouilles décentes, un méchant mal se fait connaître alors qu’ils font face à des décisions difficiles prises dans le passé. Le scénariste / réalisateur Remi Weekes crée une version originale du film de la maison hantée avec des moments effrayants qui vous accompagnent.

6. «Fond noir de Ma Rainey» Où regarder: Netflix Chadwick Boseman joue un joueur de cornet égocentrique qui a des projets pour avoir son propre groupe dans «Ma Rainey’s Black Bottom». DAVID LEE / NETFLIX L’excellente adaptation de George C. Wolfe de la pièce d’August Wilson ramène le public au Chicago des années 1920 pour une session d’enregistrement tendue et dysfonctionnelle avec la chanteuse de blues Ma Rainey (Viola Davis) et son groupe. Davis est génial en tant que personnage principal aux dents d’or et plus grand que nature, et le regretté Chadwick Boseman, dans sa performance finale, brille le plus brillamment en tant que joueur de cornet égocentrique de Ma avec de grandes ambitions musicales.

5. «Son du métal» Où regarder: Amazon Prime Riz Ahmed joue le rôle d’un batteur qui subit une perte soudaine d’audition dans « Sound of Metal ». FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE TORONTO La performance de Riz Ahmed est superbe en tant que batteur de rock qui perd son audition et apprend à s’appuyer sur les membres de la communauté sourde soudée pour faire face. Ce qui est tout aussi étonnant dans le drame innovant et immersif du réalisateur Darius Marder, c’est la conception sonore et l’utilisation de sous-titres ouverts afin que le public auditif puisse découvrir le monde d’une personne sourde, créant un sentiment d’empathie de manière exceptionnelle.

4. «Da 5 Bloods» Où regarder: Netflix Isiah Whitlock Jr. (de gauche à droite), Norm Lewis, Delroy Lindo, Clarke Peters et Jonathan Majors jouent dans le film de guerre de Spike Lee « Da 5 Bloods ». NETFLIX Spike Lee s’attaque à l’histoire compliquée du service de guerre des Noirs américains avec un drame trippant qui suit quatre vétérans (dont un fantastique Delroy Lindo) retournant au Vietnam pour trouver les restes de leur chef d’équipe (Chadwick Boseman) ainsi que l’or qu’ils se sont cachés. un avion de la CIA s’est écrasé. À la fois mystère à combustion lente et comédie pour vieillards, « Bloods » rappelle les luttes passées et présentes avec des thèmes de troubles civils et d’activisme modernes.

3. «Le procès du Chicago 7» Où regarder: Netflix Aaron Sorkin, qui conçoit un film d’audience pas comme les autres, rassemble une distribution ridiculement stellaire pour une épopée historique passionnante examinant les violentes émeutes – et leurs conséquences juridiques – à la Convention nationale démocrate de 1968. Tout le monde aura ses propres favoris, bien que Yahya Abdul-Mateen II impressionne le plus lorsque le leader des Black Panther, Bobby Seale et Michael Keaton, interviennent pour voler quelques scènes dans le rôle de Ramsey Clark.

2. «Le bal» Où regarder: Netflix Les jeunes se battent pour avoir un bal de promo inclusif dans la comédie musicale Netflix de Ryan Murphy « The Prom », basée sur le spectacle de Broadway. MELINDA SUE GORDON / NETFLIX L’adaptation contagieuse et joyeuse de Ryan Murphy de la comédie musicale de Broadway frappe nos cœurs différemment à la fin d’une année comme celle-ci quand nous pourrions utiliser des showstoppers cathartiques. Le film se trouve également être un très bon moment, avec Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman et Andrew Rannells en tant que stars de la scène qui, ayant besoin d’un coup de pouce pour les relations publiques, aident une jeune lesbienne (Jo Ellen Pellman) à organiser un bal pour tout le monde.