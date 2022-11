De Nupur Shikhare à Anand Ahuja : rencontrez les gendres non bollywoodiens

Le parcours d’Ayushmann Khurrana à Bollywood, d’un radio-jockey à un homme de premier plan, est inspirant. Il possède chaque morceau de son succès car il a travaillé immensément dur pour l’obtenir. Alors que l’acteur est occupé à promouvoir son prochain film avec Jaideep Ahalwat, il a révélé comment lui et le chanteur de Bollywood, Neha Kakkar, ont été rejetés le même jour par Indian Idol alors qu’il était l’émission pour promouvoir son film Un héros d’action.

Dans la vidéo, vous pouvez voir avec quelle fierté Ayushmann affirme que lui et Neha ont été rejetés le même jour de l’émission Indian Idol et plus tard, ils ont voyagé ensemble dans un train de Mumbai à Delhi où avec eux il y avait 50 autres personnes rejetées. Et aujourd’hui, Neha est le juge de l’émission et il est là pour promouvoir son film.

Ayushmann Khurrana a fait sa marque à Bollywood avec ses choix non conventionnels et après la pandémie, il s’est battu pour un film à succès, sa dernière sortie d’Anek à Doctor G n’a pas réussi à impressionner au box-office et maintenant tous ils sont sis sur son film de héros d’action. Nous sommes sûrs que l’acteur va rebondir et faire un retour car il a déjà fait ses preuves. Tout en parlant de Neha Kakkar en tant que sensation de chant à maintes reprises, elle enregistre de nouveaux succès sur sa liste. Ces acteurs prouvent souvent que leur talent vous emmène loin et qu’il ne faut jamais renoncer à ses rêves.