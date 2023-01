De Novak Djokovic à Rafael Nadal, les 5 meilleurs joueurs à surveiller

Novak Djokovic, neuf fois champion de Melbourne, revient après avoir été banni de l’Open d’Australie l’an dernier tandis que Rafael Nadal est le champion en titre.

Le numéro un mondial Carlos Alcaraz est cependant blessé et le grand Roger Federer est un autre disparu après sa retraite.

Voici les cinq meilleurs hommes à surveiller lorsque le premier Grand Chelem de l’année commence lundi :

Novak Djokovic

Le Serbe est de retour à Melbourne Park pour la première fois depuis qu’il a remporté son neuvième titre en 2021. Il a été expulsé du pays avant le tournoi l’année dernière en raison de sa position de vaccination contre Covid.

Le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises a également raté l’US Open pour la même raison, mais a remporté Wimbledon et est un grand favori lors de son événement majeur le plus réussi.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, l’ancien numéro un mondial a terminé une année 2022 troublée avec une sixième couronne record de la finale de l’ATP Tour et a commencé la nouvelle année sous une forme irrépressible, remportant son 92e titre en carrière à l’International d’Adélaïde.

Le seul souci est une légère blessure aux ischio-jambiers qui l’a forcé à mettre fin prématurément à un match d’entraînement contre Daniil Medvedev plus tôt cette semaine.

Rafael Nadal

L’Espagnol de 36 ans a profité de l’absence de Djokovic pour remporter le titre en 2022, battant Medvedev en cinq sets dans un thriller de plus de cinq heures.

Il est entré dans l’histoire dans le processus – le premier homme à remporter 21 couronnes en simple du Grand Chelem, ce qui en fait 22 lorsqu’il a remporté un 14e titre de Roland-Garros.

Mais des blessures ont entravé sa saison et il s’est retiré de Wimbledon après avoir remporté son quart de finale et est sorti en huitièmes de finale à l’US Open.

Désormais père, Nadal a eu du mal à trouver sa meilleure forme lors de la finale de l’ATP en novembre et a perdu ses deux matches lors de la récente United Cup, face à Cameron Norrie et Alex de Minaur.

Il est la tête de série en l’absence d’Alcaraz.

Daniel Medvedev

Le Russe de 26 ans n’a pas pu égaler sa course à la finale de Melbourne à l’Open de France ou aux États-Unis l’année dernière et n’a jamais eu de chance à Wimbledon après avoir été banni en raison de la guerre en Ukraine.

Il a remporté deux titres et a passé 16 semaines en tant que numéro un mondial.

Mais ce fut une année décevante aux yeux du champion de l’US Open 2021, qui a glissé à la huitième place du classement et a terminé sa saison sur une séquence de quatre défaites consécutives.

Il a débuté 2023 à l’International d’Adélaïde, où il a été battu par Djokovic en demi-finale.

Stefanos Tsitsipas

Le numéro quatre mondial a fait irruption sur la scène de l’Open d’Australie en 2019 lorsqu’à 20 ans, il a détrôné le champion en titre Federer en huitièmes de finale.

Il a ensuite atteint les demi-finales cette année-là et à nouveau en 2021 et 2022, soulignant la constance qui a fait de lui un pilier du top 10 mondial pendant près de quatre ans.

La star grecque a remporté le titre ATP Masters 1000 à Monte-Carlo l’année dernière avec un autre sur l’herbe de Majorque.

Mais une couronne du Grand Chelem reste insaisissable avec son deuxième montrant à Roland Garros en 2021 son meilleur résultat dans un tournoi majeur.

Il a commencé la nouvelle saison de l’équipe grecque à la United Cup, remportant les quatre matches, y compris les scalps de Matteo Berrettini et Grigor Dimitrov.

Nick Kyrgios

Aimez-le ou détestez-le, Kyrgios est un showman et nulle part plus que sur son propre terrain à Melbourne, attirant des foules énormes et tapageuses.

Alors que ses crises de colère fréquentes ont longtemps éclipsé son talent, l’énigmatique Australien a connu une année 2022 stellaire, faisant une course effrénée vers une première finale en simple du Grand Chelem à Wimbledon, perdant face à Djokovic.

Il n’a jamais dépassé les quarts de finale de l’Open d’Australie et sa construction a été entravée par une blessure à la cheville, mais l’imprévisible Kyrgios est une chance extérieure s’il peut gérer la pression et garder son sang-froid.

