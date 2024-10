De nouvelles visualisations de recharge Tesla attendues à l’avenir

Par Karan Singh

Alex Guichet de Tesla, ingénieur et concepteur d’applications mobiles, posté sur X qu’ils embauchent un nouvel ingénieur UI C++. Selon Alex, ce poste se concentrera sur la création de l’interface utilisateur de recharge dans les véhicules Tesla.

Bien que l’interface utilisateur de chargement ait reçu quelques mises à jour de base avec la grande mise à jour de printemps, elle n’a pas vraiment connu de changements majeurs depuis longtemps. Jetons donc un coup d’œil à ce qu’est exactement ce poste et examinons ce que nous aimerions voir à l’avenir.

Ingénieur logiciel senior

Le poste pour lequel Tesla recrute est celui d’un ingénieur logiciel principal, charge d’interface utilisateur de véhicule, travaillant au siège mondial d’ingénierie de Tesla à Palo Alto, en Californie. Le poste sera spécifiquement responsable de l’apparence et de la convivialité de l’expérience de recharge de l’utilisateur, en se concentrant sur l’interface utilisateur d’infodivertissement embarquée de Tesla.

Tesla s’attend à ce que le poste travaille également aux côtés des équipes commerciales, produits, d’ingénierie et de conception pour créer des expériences utilisateur simples, intuitives et fluides.

Il s’agit d’une description de poste large, mais Tesla paie bien pour ce qu’il propose – avec un poste commençant à 120 000 $ par an, jusqu’à 210 000 $ par an. Si le poste vous intéresse, vous pouvez en savoir plus et postulez ici.

Visualisations de charge

Les visualisations de charge actuelles de Tesla sont assez simples et pertinentes, à la fois dans l’application et dans le véhicule. Ajouter un peu d’éclat aux deux visualisations serait certainement bien. Si la nouvelle visualisation de stationnement de Tesla dans les véhicules AMD est une indication, nous allons nous régaler avec ces prochains visuels. Tesla pourrait même ajouter différentes visualisations selon que vous chargez avec un superchargeur, un connecteur mural, un chargeur mobile ou un chargeur tiers.

Imaginez si Tesla implémentait certaines de ces visualisations directement dans les visuels du véhicule. Vous pouvez vous approcher d’un Supercharger et les voir rendus directement sur l’écran et peut-être même voir combien chaque véhicule est chargé, afin d’avoir une meilleure idée de quel stand sera disponible en premier.

Nous aimerions également voir une intégration meilleure et améliorée pour Charge on Solar et PowerShare. Il y a certainement beaucoup de choses que Tesla peut faire.

Nous sommes impatients de voir l’avenir de l’interface utilisateur de recharge, mais ne nous attendons pas à ces changements de si tôt puisque Tesla vient de commencer à recruter pour ce poste. Cependant, il est bon de savoir où se dirige Tesla et ce qu’ils prévoient.