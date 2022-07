De nouvelles violences sur le site du pipeline du nord-ouest de la Colombie-Britannique voient un véhicule de police attaquer par la foule

Les protestations en cours contre la construction du pipeline Coastal GasLink ont ​​entraîné de nouvelles arrestations le 26 juillet et l’essaimage d’un véhicule de police sur la route de service forestier de la rivière Morice près de Houston.

Une trentaine de personnes, certaines utilisant leurs propres véhicules, ont empêché le véhicule de police de se déplacer jusqu’à l’arrivée des renforts des détachements de la GRC à Houston, Smithers et Burns Lake, indique un communiqué de presse de la GRC.

Les agents ont arrêté une personne et l’ont placée dans le véhicule de police après avoir arrêté une voiture. Selon la GRC, la même voiture a également été impliquée dans plusieurs plaintes de la semaine précédente.

L’arrestation de l’homme a conduit un groupe d’un camp voisin à envahir le véhicule de police.

“Alors qu’il interagissait avec les occupants du véhicule et tentait d’obtenir des informations du conducteur, un passager masculin a commencé et continué à faire exploser un klaxon vers les agents dans le but d’empêcher l’enquête. L’homme a ensuite été arrêté pour méfait et obstruction », indique le communiqué.

C’est alors que des personnes du camp ont encerclé le véhicule de police.

“Plusieurs individus sont montés sur la voiture de police, certains l’ont secouée et une personne a donné des coups de pied à la voiture, tandis que d’autres ont tenté d’aider l’homme à s’échapper”, indique le communiqué.

Mais lorsque l’homme arrêté a été emmené au détachement de la GRC de Houston et traité et libéré, la GRC a déclaré que des personnes du camp de protestation étaient également arrivées au détachement.

«Les agents ont reconnu qu’une femme qui a participé à l’encerclement du véhicule de police sur la route forestière était la personne qui frappait constamment sur un tambour directement dans l’oreille d’un policier. Elle aurait également été responsable d’avoir donné des coups de pied à la voiture de police, causant des dommages », indique le communiqué.

“La femme a été arrêtée pour méfait (pour avoir endommagé le véhicule de police) et voies de fait contre un policier (pour avoir frappé un tambour près de la tête d’un policier).”

La GRC a ensuite déterminé que la femme arrêtée n’était pas la même que celle qui aurait donné un coup de pied au véhicule de police et tente maintenant de retrouver cette personne.

L’homme arrêté pour la première fois et la femme arrêtée au détachement doivent comparaître devant le tribunal le 24 octobre. La femme ne doit pas se trouver à moins de 5 mètres d’un véhicule de police et ne pas utiliser d’appareil faisant du bruit pouvant causer des dommages à moins de 10 mètres de un agent de police.

Le surintendant en chef de l’escouade spécialisée de la GRC envoyée dans les zones de conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles a déclaré que les agents “ont fait preuve d’excellence dans la désescalade d’une situation grave après avoir été entourés d’une foule désordonnée”.

« La violence est criminelle et nous prendrons des mesures contre toute personne participant à ces pratiques illégales », a déclaré le surintendant principal John Brewer du Groupe d’intervention communauté-industrie de la GRC.

La section du pipeline au sud de Houston est devenue un point d’éclair constant des protestations en cours et des arrestations de membres d’un clan Wet’suwet’en et de partisans opposés à la construction du pipeline qui transportera du gaz naturel du nord-est de la Colombie-Britannique à l’installation de LNG Canada en construction à Kitimat.

Les dernières arrestations ont eu lieu deux jours avant que Coastal GasLink n’annonce qu’il ne poursuivrait pas les accusations d’outrage civil contre six personnes arrêtées dans un camp de protestation en novembre dernier.

Des agents de la GRC patrouillent dans le secteur avant et depuis que l’entreprise a obtenu une injonction et une ordonnance d’exécution de la Cour suprême interdisant toute ingérence dans la construction du pipeline.

Pendant ce temps, Coastal GasLink indique que le pipeline de 670 km de long est achevé à près de 70 % avec une date de fin fixée vers la fin de l’année prochaine.

Mais il indique également que le coût de construction a maintenant pratiquement doublé, passant de 6,6 milliards de dollars autrefois prévus à 11,2 milliards de dollars.

TC Energy, le propriétaire majoritaire du pipeline, a fait cette annonce en disant qu’il avait résolu un différend de dépassement de coûts avec LNG Canada.