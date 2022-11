De nouvelles variantes de Covid circulent. Voici ce qu’il faut savoir.

Mais d’autres parties du système immunitaire peuvent venir à notre défense, a déclaré le Dr Otto Yang, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur en immunologie à l’Université de Californie, Los Angeles David Geffen School of Medicine.

« Les mutations définissant ces nouvelles variantes sont regroupées dans et autour d’une zone clé pour les interactions avec les anticorps, mais la séquence globale des pics n’est pas vraiment suffisamment modifiée pour affecter les cellules T qui reconnaissent n’importe quelle partie de la séquence, et ce sont elles qui préviennent les maladies graves », dit le Dr Yang. “Les personnes qui sont à jour dans leurs vaccins et qui reçoivent un traitement précoce avec Paxlovid ou avec du remdesivir vont bien s’en sortir pour la plupart.” (Paxlovid est un médicament antiviral oral et le remdesivir est un antiviral injectable.)

La plupart des experts ne sont pas préoccupés par la possibilité que de nouvelles sous-variantes provoquent une maladie bénigne. “Si nous voyons que les décès sont réduits et si les maladies graves et les hospitalisations sont réduites, même si les gens sont infectés, c’est toujours un grand succès”, a déclaré Michael Osterholm, épidémiologiste et directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy à l’Université du Minnesota.

L’évasion immunitaire est une préoccupation plus importante pour les personnes immunodéprimées ou qui ne développent pas une forte réponse immunitaire aux vaccins. Cela inclut les personnes qui ont subi des greffes de cellules souches ou d’organes solides, les personnes recevant des traitements contre le cancer, les personnes atteintes de maladies auto-immunes et les personnes qui ont besoin de médicaments immunosuppresseurs pour diverses conditions médicales, a déclaré le Dr Alpana Waghmare, experte en maladies infectieuses au Fred Hutchinson Cancer Center. .

Les personnes immunodéprimées comptent souvent sur des injections préventives comme Evusheld et des traitements Covid intraveineux comme le bebtélovimab, qui sont fabriqués à partir d’anticorps monoclonaux et peuvent combler les trous dans la protection que ces patients peuvent avoir contre les vaccins, a déclaré le Dr Waghmare. Mais les traitements par anticorps monoclonaux sont conçus pour agir sur un élément particulier du virus ; si cette pièce est modifiée dans les nouvelles sous-variantes, ces traitements peuvent ne plus être efficaces.

“C’est la préoccupation de la plupart des cliniciens, que nous perdions cet ensemble d’outils dans notre boîte à outils pour lutter contre Covid”, a déclaré le Dr Waghmare. En conséquence, les personnes immunodéprimées peuvent avoir à faire face à une maladie plus grave sans l’option d’un traitement par anticorps monoclonaux, même si d’autres traitements antiviraux empêcheront toujours le nombre total de décès d’augmenter dans ce groupe.

Quels sont les symptômes d’une infection au Covid-19 par l’une des nouvelles sous-variantes ?

Il n’y a pas encore de preuves suggérant que les personnes infectées par BQ.1, BQ.1.1 ou l’un des autres sous-variants présentent des symptômes nouveaux ou inhabituels, ou que leur maladie est plus grave que ce que nous avons vu avec les variantes précédentes d’Omicron. , a déclaré le Dr Waghmare.