De nouvelles variantes de Covid-19 esquivent l’immunité – études

Plusieurs nouvelles souches du virus SARS-CoV-2 peuvent échapper à la fois à l’immunité dérivée du vaccin et à celle dérivée de l’infection

Plusieurs nouvelles variantes de plus en plus courantes du virus SARS-CoV-2 sont capables d’échapper à la fois à l’immunité dérivée du vaccin et de l’infection, selon une étude menée par le directeur du Aaron Diamond AIDS Research Center de l’Université de Columbia examinée par le magazine Time cette semaine . Le directeur de l’institut, David Ho, a appelé les chercheurs à commencer à développer des vaccins contre les nouvelles souches dès maintenant dans l’espoir que les variantes circuleront toujours au moment où elles arriveront sur le marché.

Les nouvelles variantes, y compris BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1, ont évolué à partir d’Omicron. Comme leur progéniteur, ils ont des mutations dans la région du virus qui se lie aux cellules qui les rendent extrêmement transmissibles. Contrairement à Omicron, aucun vaccin spécifique à une variante n’existe pour les cibler.

L’étude de Ho, qui n’a pas été publiée ni évaluée par des pairs, a révélé que les patients qui avaient reçu les deux vaccins initiaux à ARNm plus un rappel avaient une neutralisation immunitaire 37 et 55 fois plus faible contre BQ.1 et BQ.1.1 que contre la souche. du virus contre lequel ils ont été inoculés et une neutralisation 70 fois plus faible contre XBB et XBB.1. Ceux qui ont reçu deux des injections de rappel originales se sont encore plus mal comportés contre BQ.1 et BQ.1.1, et de façon exponentielle contre XBB et XBB.1.

Lire la suite Un haut responsable américain de la santé teste à nouveau positif pour Covid-19

Les personnes qui ont reçu le vaccin Omicron comme deuxième rappel ont fait légèrement mieux contre les quatre souches, et les personnes qui avaient reçu le rappel original et ont été infectées par la variante BA.2 ont obtenu de meilleurs résultats que n’importe lequel des autres groupes contre BQ.1 et BQ. 1.1 même s’ils ont fait bien pire contre XBB et XBB.1. Ainsi, alors que survivre à une infection par BA.2, BA.4 et BA.5 semble conférer une certaine protection contre les souches de type BQ, ni l’infection ni la vaccination n’offrent de protection contre XBB.

L’étude de l’Université de Columbia n’a pas comparé les patients non vaccinés qui avaient été infectés par l’une des souches, bien que plusieurs études antérieures aient révélé que l’immunité naturelle seule était plus efficace pour neutraliser la variante Delta du coronavirus que l’immunité dérivée du vaccin seule. Ni le vaccin à ARNm de Pfizer ni celui de Moderna n’ont montré qu’ils prévenaient la transmission de toute variante, bien que l’on pense que les deux réduisent la gravité de la maladie.

Ho a reconnu que la science rattrapait son retard, les vaccins Covid-19 n’étant déployés que lorsque la variante qu’ils ciblent est déjà en déclin, et a exhorté les scientifiques à commencer maintenant les essais sur les animaux de vaccins pour les nouvelles variantes. Le BQ.1 devrait représenter la moitié des cas en Europe d’ici la mi-novembre et dominer la région d’ici 2023, selon les autorités sanitaires locales. Combiné avec BQ.1.1, il représente déjà environ 35 % des nouveaux cas aux États-Unis. XBB est en hausse à Singapour et en Inde.