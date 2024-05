De nouvelles sous-variantes du COVID circulent dans les comtés de Sonoma et Napa. Voici ce que nous savons

L’été en Californie est accompagné d’un invité non invité – un ensemble de sous-variantes du COVID-19 appelées FLiRT.

Les responsables de la santé des comtés de Sonoma et Napa surveillent les sous-variantes du COVID-19 dans les eaux usées. Des données récentes montrent des niveaux assez bas, affirment ces responsables.

Voici ce que vous devez savoir.

Quelles sont les sous-variantes FLiRT ?

FLiRT fait référence aux sous-variantes circulantes prédominantes de la souche JN.1 (y compris celles connues sous les lettres KP) et aux sous-variantes d’Omicron, a déclaré le Dr Tanya Phares, responsable de la santé du comté de Sonoma, dans un e-mail.

« Nous savons que les variantes FLiRT présentent deux mutations sur leurs protéines de pointe qui n’ont pas été observées sur JN.1 (la souche auparavant dominante aux États-Unis) », a déclaré Phares. «Cela rend ces variantes plus transmissibles et peut permettre au virus d’échapper plus facilement à l’immunité des gens. Malgré une transmissibilité accrue, ces mutations ne semblent pas entraîner une maladie plus grave.

Comment les sous-variantes affectent-elles les comtés de Sonoma et Napa ?

Le comté de Sonoma a séquencé huit cas de sous-variantes FLiRT à partir d’échantillons collectés entre le 22 mars et le 11 mai, a indiqué Phares dans son courrier électronique.

Entre le 1er avril et le 28 mai, l’échantillonnage a montré que JN.1 était le variant prédominant, circulant à 21 %, JN.1.4.3 circulant à 12,5 % et KP.3 circulant à 7 %, a indiqué Phares.

Dans le comté de Napa, la détection du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées a montré une légère augmentation « depuis un minimum » début mai, a déclaré la directrice de la santé publique et responsable de la santé, la Dr Christine Wu, dans un e-mail.

Le comté de Napa n’a reçu aucun rapport sur la nouvelle sous-variante du COVID KP.2, a déclaré Wu.

Du 1er avril à aujourd’hui, les sous-variantes les plus répandues étaient KP.2 à 7 %, KP.3 à 4 % et KP.1.1 à 3 %.

Dans tout l’État, la variante en circulation la plus prédominante était JN.1, JN.1.7 et JN.1.4 du 1er avril à aujourd’hui. Mais en mai, les souches KP.2 et KP.3 sont devenues deux des trois souches les plus prédominantes en circulation en Californie, a déclaré Phares.

Comment se protéger

Les responsables de la santé du comté encouragent le public à suivre les directives standard, notamment en se tenant au courant des vaccinations, du lavage des mains et du port du masque.

« En ce qui concerne la manière de rester en bonne santé, les directives du CDC n’ont pas changé », a déclaré Wu. « Si vous vous sentez malade, il peut être préférable de passer un test COVID pour savoir comment vous soigner au mieux ou ajuster vos projets, surtout si vous allez passer du temps avec votre famille ou vos amis qui courent un risque plus élevé de maladie grave.

Phares a déclaré que la vaccination était « une stratégie clé pour prévenir les maladies graves et les décès dus au COVID-19 ».

« Le Paxlovid, le traitement principal pour la plupart des personnes atteintes du COVID-19, devrait toujours fonctionner contre ces nouveaux variants », a déclaré Phares. « Les efforts de prévention tels que le port du masque, le lavage des mains et une meilleure ventilation peuvent également contribuer à prévenir la propagation des maladies. »

Vous pouvez joindre la rédactrice Emma Murphy au 707-521-5228 ou [email protected]. Sur Twitter @MurphReports.