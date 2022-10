De nouvelles souches d’Omicron immuno-évasives arrivent. Le Canada est-il prêt?

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

De nouvelles sous-variantes d’Omicron qui peuvent mieux échapper à l’immunité que les souches précédentes sont détectées dans un plus grand nombre de pays à travers le monde, y compris le Canada.

Ces sous-variantes émergent à un moment où le système de soins de santé du Canada est déjà mis à rude épreuve alors que la saison de la grippe approche à grands pas.

Les vaccins COVID-19 mis à jour sont notre meilleure ligne de défense, mais leur adoption est à la traîne.

Le Canada se dirige vers un hiver potentiellement brutal alors que les hospitalisations liées au COVID-19 augmentent, Omicron continue de muter rapidement et la prise de rappel reste stagnante – tout cela à un moment où la saison de la grippe revient et où le système de santé est déjà sous pression intense .

Les hospitalisations liées au COVID sont actuellement plus élevé que toute chute précédente de la pandémie, près du double en octobre dernier et près de quatre fois plus qu’en 2020.

Et nouvelles sous-variantes d’Omicron qui se sont avérés mieux échapper à l’immunité et potentiellement conduire à de nouvelles vagues de COVID gagnent du terrain, avec plus de 300 sous-variantes d’Omicron étant suivi par l’Organisation mondiale de la santé dans le monde entier.​​

“Tous les sous-variants d’Omicron présentent une transmissibilité et des propriétés d’évasion immunitaire accrues”, a déclaré le Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour le COVID-19, lors d’une conférence de presse jeudi, ajoutant que les sous-variants XBB et BQ.1.1 ont montré “un système immunitaire significatif”. évasion.”

“Cela nous préoccupe car nous devons nous assurer que les vaccins utilisés dans le monde restent efficaces pour prévenir les maladies graves et la mort”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne voyons pas de changement dans la gravité [with XBB and BQ.1.1]mais c’est très tôt et nous avons très peu de données pour évaluer cela.”

Certaines de ces sous-variantes sont déjà détectées dans des pays comme Singapour, l’Inde, le Danemark, l’Australie, l’Indonésie, les États-Unis et le Canada – avec BQ.1.1 , BQ.1 , BA.2.75.2 et XBB ensemble, ils représentent plus de 10 % des échantillons de virus récents séquencés dans le monde.

Ces sous-variantes d’Omicron ont des mutations clés sur leurs protéines de pointe qui leur permettent d’échapper plus facilement à la première ligne de défense de notre système immunitaire et de pénétrer dans nos cellules, leur permettant de contourner l’immunité contre la vaccination et les infections antérieures.

“C’est comme tout un tas de chevaux dans la course en ce moment et ils ont chacun rassemblé ces différentes mutations”, a déclaré Sally Otto, biologiste évolutionnaire de l’Université de la Colombie-Britannique et experte en modélisation de virus au Coronavirus Variants Rapid Response Network.

“Cela signifie qu’il joue un jeu différent, qu’il évolue de différentes manières et qu’il se dérobe à notre système immunitaire.”

Le Canada se prépare au “pire scénario”

Reste à savoir si une ou plusieurs de ces sous-variantes d’Omicron entraîneront une autre vague au Canada ou dans le monde, mais la vitesse à laquelle elles sont détectées dans d’autres pays inquiète de plus en plus les experts qui suivent le virus.

Eric Arts, titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur le contrôle viral et professeur d’immunologie à l’Université Western impliqué dans le programme de surveillance des eaux usées de l’Ontario, a déclaré que BA.2.75.2 et BQ.1.1 ont été détectés au Canada mais n’ont pas décollé, tandis que XBB en est un regarder.

“XBB ne se soucie pas vraiment de votre système immunitaire existant autant que les autres souches et c’est donc une évasion immunitaire assez importante”, a-t-il déclaré, ajoutant que Singapour est actuellement dans une vague dirigée par XBB. faire grimper les hospitalisations en dépit des taux de vaccination très élevés .

“Le stress sur le système de santé potentiellement avec XBB de ce que nous voyons avec Singapour en ce moment est effrayant.”

Andrew Croxford, un immunologiste basé à Zurich, a déclaré que des sous-variantes telles que BQ.1.1 et XBB sont surveillées de près car elles “présentent un potentiel de génération de vagues d’infection”, mais elles ne sont pas susceptibles de menacer notre protection contre les maladies graves.

“Ils rencontreront un mur sans cesse croissant d’immunité hybride dans la plupart des pays, réduisant l’amplitude potentielle. Je ne vois aucune variante” de retour à la case départ “dans la culture actuelle sous surveillance”, a-t-il déclaré.

“Je prévois que la protection contre les maladies graves sera largement maintenue, à l’exception potentielle des personnes gravement immunodéprimées et les plus fragiles.”

Les dernières données nationales sur l’immunité du groupe de travail sur l’immunité COVID-19 du gouvernement fédéral montrent que, bien qu’on estime 62,5% de la population a eu le COVID jusqu’à la fin du mois d’août, il y a encore des millions de Canadiens, pour la plupart plus âgés, qui ne l’ont pas fait.

L’Agence de la santé publique du Canada a déclaré dans un communiqué à CBC News qu’environ quatre pour cent des cas détectés au Canada sont BQ.1.1, trois pour cent sont BA.2.75.2 et moins de un pour cent sont XBB – mais la déclaration de échantillons de séquences de virus a des semaines de retard au Canada.

L’administrateur en chef de la santé publique du Canada a déclaré mardi qu’elle se préparait à la possibilité qu’une variante émerge au Canada qui pourrait avoir une “évasion immunitaire très distincte”, une variante contre laquelle les vaccins ou les traitements ne fonctionnent pas et peuvent échapper à la protection contre les maladies graves.

“C’est l’un des pires scénarios”, a déclaré le Dr Theresa Tam lors d’une comparution devant des députés sur le Comité de santé des Communes . “Nous n’en avons pas encore détecté un, mais nous devons être préparés au potentiel.”

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, participe à une vidéoconférence lors d’un événement d’actualité sur la pandémie de COVID-19. (Justin Tang/Presse canadienne)

“Somnambulisme sur une corde raide”

Cette semaine, le Premier ministre Justin Trudeau a exhorté les Canadiens à se faire vacciner contre la grippe et à se faire vacciner contre la COVID-19 dès que possible, afin d’éviter d’avoir à prendre d’autres précautions et d’alléger la pression sur le système de santé cet automne et cet hiver.

« Si nous sommes en mesure d’obtenir un niveau de vaccination suffisamment élevé, nous réduisons le risque de devoir prendre d’autres mesures de santé pour nous assurer que nous sommes tous en sécurité et ne pas surcharger nos hôpitaux », a déclaré Trudeau lors d’une annonce à Kanata, en Ontario. ., En Lundi.

Mais les Canadiens sont à la traîne sur les rappels, avec seulement 18 pour cent de la population ayant opté pour un vaccin au cours des six derniers mois et un peu plus de 50 % g e n’importe quel booster – même avec vaccins bivalents mis à jour disponibles qui ciblent Omicron et les souches dominantes BA.4 et BA.5.

“Nous sommes somnambules sur une corde raide ces jours-ci”, a déclaré le Dr David Naylor, qui a dirigé l’enquête fédérale sur la réponse nationale du Canada à l’épidémie de SRAS de 2003 et qui copréside maintenant le groupe de travail sur l’immunité COVID-19 du gouvernement fédéral.

“Il y avait de grands espoirs que la disponibilité des nouveaux boosters bivalents motiverait fortement ceux qui n’ont pas eu un troisième coup. Cela ne s’est pas matérialisé, et c’est préoccupant – surtout si Omicron devait jamais muter vers une plus grande évasion immunitaire et une augmentation virulence.”

Naylor a déclaré que si une variante qui comporte un risque important de résultats graves décolle et commence à surcharger nos systèmes de santé précaires, le fait de ne pas imposer de mandats de masque sélectif serait un manquement majeur à la santé publique et au leadership politique.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré la semaine dernière qu’il recommanderait le retour des mandats de masque si le système de santé de la province devenait trop tendu – tout comme l’Ontario a signalé le nombre de décès hebdomadaires le plus élevé depuis début mai .

“Nous n’avons pas assez de personnes qui se font vacciner, la plupart des gens ne veulent plus porter de masques – les circonstances existent qui sont mûres pour un dépassement de notre système de santé”, a déclaré Arts, à l’Université de Western.

“Je ne sais pas quelle est la réponse magique, sauf pour les mandats et les gens ne veulent pas de mandats, donc je pense que nous allons passer un long hiver.”

Des gens traversent la rue devant l’Assemblée législative de l’Ontario à Toronto le 27 avril. Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a déclaré la semaine dernière qu’il recommanderait le retour des mandats de masque si le système de santé de la province devenait trop tendu. (Evan Mitsui/CBC)

Les vaccins sont la meilleure protection contre les futures poussées

Mais malgré un récent manque d’urgence de la part du public pour se faire vacciner et messagerie mixte des responsables de la santé publique pour encourager une utilisation accrue, le moment est venu de se préparer à la COVID et à la saison de la grippe – et les vaccins restent notre meilleure ligne de défense.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) recommande la plupart des adultes canadiens devraient attendre jusqu’à six mois environ avant de se faire vacciner à nouveau, ou environ trois mois dans les situations où le risque de maladie grave est plus élevé.

“Peu importe le nombre de doses que vous avez reçues auparavant, tant qu’il s’est écoulé au moins trois mois depuis votre dernière dose et au moins un mois environ depuis une infection connue, vous devriez recevoir votre rappel bivalent maintenant”, a déclaré BC Provincial Health. L’officier Dr Bonnie Henry a déclaré à CBC News lors d’un entretien téléphonique.

“Obtenir une dose de rappel maintenant est vraiment, vraiment important pour ces prochains mois.”

La Dre Allison McGeer, microbiologiste médicale et spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai de Toronto, a déclaré que le manque de recours aux rappels au Canada était «préoccupant» jusqu’à présent, ce qu’elle attribue à la confusion entourant les messages concernant l’attente de trois ou six mois.

“Assez de gens n’atteindront pas leurs six mois avant la fin novembre et décembre, alors que nous pourrions déjà être dans la vague de manière significative. Ce serait vraiment le bon moment pour nous de dépasser la règle des six mois, ” dit-elle.

“Vous savez que le fait d’avoir récemment reçu un vaccin COVID réduit votre risque de maladie, de COVID long, de maladie grave et de décès. Pourquoi voudriez-vous attendre?”

Henry, qui préside également le Conseil des médecins hygiénistes en chef, a déclaré qu’elle craignait que le système de santé canadien ne soit soumis à plus de pression dans les mois à venir – non seulement à cause des hospitalisations pour COVID, mais aussi de la grippe et des travailleurs de la santé qui tombent malades.

“C’est pourquoi il est si important pour nous tous d’utiliser tous nos outils, comme être loin des autres si nous sommes nous-mêmes malades et recevoir les vaccins”, a-t-elle déclaré. “C’est notre première chose que nous pouvons faire.”