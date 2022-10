De nouvelles souches d’Omicron à l’horizon pourraient entraîner de futures vagues de COVID

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Les scientifiques surveillent de près les nouvelles sous-variantes d’Omicron qui peuvent mieux échapper à l’immunité que les souches précédentes.

Les nouvelles sous-variantes ont le potentiel de conduire de futures vagues, mais la protection contre le COVID-19 sévère a jusqu’à présent résisté dans la population.

Les rappels bivalents mis à jour et l’immunité de la population contre la vaccination et les infections antérieures seront mis à l’épreuve cet automne et cet hiver.

Omicron a complètement pris le contrôle de la pandémie, entraînant des vagues massives de COVID-19 au Canada et dans le monde au cours de la dernière année. Maintenant, les scientifiques tentent de répondre à une question cruciale : que pourrait-elle nous lancer ensuite ?

Les niveaux de COVID ont atteint de nouveaux sommets cette année alors qu’Omicron et ses sous-variantes hautement contagieuses se battaient pour la domination de la population, entraînant une propagation incessante du virus à travers le pays.

Mais alors qu’Omicron continue de muter et de produire de nouvelles souches dont il a été démontré qu’elles échappent mieux à l’immunité, avec le potentiel de générer de nouvelles vagues de COVID, les scientifiques avertissent que cela n’est peut-être pas encore fait avec nous.

“Le défi est que nous ne comprenons pas encore ce que ce virus nous réserve encore”, a déclaré à CBC News Michael Osterholm, épidémiologiste et directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota.

“Si vous avez des sous-variantes qui peuvent échapper à la protection immunitaire contre les infections précédentes et que votre immunité diminue, cela pourrait nous préparer à un tout nouvel ensemble de circonstances.”

Les niveaux mondiaux de COVID ont diminué ces dernières semaines, les cas ayant chuté de 11% et les décès de 18%, selon le Organisation mondiale de la santé (OMS), mais certains signes inquiétants indiquent que les taux d’infection pourraient bientôt augmenter.

Un récent pic de cas et d’hospitalisations au Royaume-Uni, et une récente augmentation du virus dans les niveaux d’eaux usées en Ontario et en Saskatchewan ont amené les scientifiques à se préparer à d’éventuelles vagues d’automne et d’hiver. (Ben Nelms/CBC)

Une récente pic de cas et d’hospitalisations au Royaume-Uni et un récent augmentation du virus dans les niveaux d’eaux usées en Ontario et Saskatchewan ont des scientifiques qui se préparent à d’éventuelles vagues d’automne et d’hiver.

“Il peut y avoir une vague géante de ces variantes, car elles vont se propager”, a déclaré Jeremy Kamil, virologue et professeur agrégé de microbiologie et d’immunologie à la Louisiana State University.

“Mais la possibilité qu’ils provoquent le débordement des hôpitaux est ce sur quoi je voulais rappeler les gens parce que nous ne voyons aucun signe de cela.”

Les nouvelles sous-variantes d’Omicron suscitent l’inquiétude

Omicron a survécu à toutes les autres variantes en raison de sa capacité à muter rapidement et à échapper partiellement à l’immunité, ce qui explique pourquoi de nouvelles sous-variantes sont constamment apparues qui ont complètement éclipsé les autres souches au cours de l’année écoulée.

L’OMS a déclaré que les sous-variantes d’Omicron représentent désormais 99,9% des cas séquencés dans le monde – avec BA.5 à 81%, BA.4 à 8,1%, BA.2.75 à 2,9%, tandis que d’autres sous-variantes d’Omicron sont responsables d’environ 7,8 % des cas séquencés.

La sous-variante BA.5 demeure la souche dominante actuelle en circulation au Canada, représentant plus de 85 % des cas dans la dernière enquête fédérale. Les données mais il existe de nouvelles sous-variantes Omicron préoccupantes que les scientifiques surveillent désormais de près pour détecter des signes de propagation plus large.

Deux nouvelles sous-variantes, BA.2.75.2 et BQ.1.1 ont évolué à partir des souches BA.2 et BA.5 précédentes et ont des mutations qui leur permettent de mieux échapper à l’immunité de la vaccination et de l’infection antérieure.

Une nouvelle étude de laboratoire de prétirage de Suède, qui n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs, a découvert que la sous-variante BA.2.75.2 d’Omicron présentait une « évasion profonde des anticorps » contre l’immunité d’une infection antérieure, ce qui suggère qu’elle pourrait « échapper efficacement » à l’immunité contre les anticorps dans la population.

BA.2.75.2 et BQ.1.1 se sont également révélées être les souches “les plus évasives pour les anticorps” testées, “dépassant de loin BA.5” dans un nouveau étude de laboratoire prétirage de Chine qui n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs – qui portait spécifiquement sur la protection contre le Vaccin Sinovac .

Malgré le fait que ces deux nouvelles sous-variantes ne représentent qu’un fraction de pour cent des cas récemment séquencés dans le monde, les virologues craignent de pouvoir potentiellement conduire de futures vagues de COVID, en particulier compte tenu de leurs mutations préoccupantes.

Tom Peacock, virologue à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’ils pourraient déclencher de futures poussées car ils sont structurellement suffisamment différents des souches précédentes provoquant des vagues et peuvent également échapper partiellement à l’immunité antérieure de la vaccination et de l’infection.

“Plusieurs de ces lignées se développent assez rapidement – cela inclut BA.2.75.2 et BQ.1.1”, a-t-il déclaré à CBC News. “Ces propriétés combinées suggèrent qu’elles pourraient avoir la capacité de provoquer la prochaine vague de COVID au niveau régional ou mondial.”

Les virologues craignent que de nouvelles sous-variantes d’Omicron ne provoquent de futures vagues de COVID, en particulier compte tenu de leurs mutations préoccupantes. (Ben Nelms/CBC)

Si ces nouvelles sous-variantes font à nouveau grimper les niveaux de COVID à l’avenir, la plus grande question sans réponse à laquelle nous sommes confrontés maintenant est de savoir comment notre protection immunitaire contre la vaccination et les infections antérieures résistera à ce qu’Omicron nous lancera ensuite ?

“Il y a clairement une course de chevaux entre ces variantes pour se remplacer”, a déclaré Kamil. “Si cela signifie que ces variantes vont vraiment provoquer une énorme vague géante et un pic de cas, nous ne le savons pas et il est trop tôt pour le dire – mais cela semble possible.”

L’« immunité hybride » sera testée

Bien que l’efficacité du vaccin contre les conséquences graves ait bien résisté, la protection à deux doses contre l’infection à Omicron a chuté de façon spectaculaire par rapport aux variantes précédentes – tombant à seulement 36% en décembre et passant à 61% avec un rappel, selon une nouvelle enquête ontarienne. étude publié dans JAMA.

Cela a frappé l’immunité de notre population contre la vaccination contre l’infection à Omicron souligné le besoin de boosters plus tôt cette année, et cela nous a laissés très sensibles aux vagues alimentées par les sous-variantes d’Omicron qui ont depuis déchiré la population.

Nouvelles données nationales du groupe de travail fédéral sur l’immunité COVID-19 trouvé près des deux tiers des adultes canadiens ont été infectés en grande partie depuis la première apparition d’Omicron en décembre dernier – les jeunes adultes étant les plus touchés à plus de 73%.

“Le Canada a connu une transmission du virus très limitée à la population pendant presque les deux premières années de la pandémie”, a déclaré le Dr Tim Evans, directeur de l’École de santé des populations et de la santé mondiale de l’Université McGill et directeur exécutif du groupe de travail.

“Omicron a changé tout cela, et aucun de nous ne savait vraiment dans quelle mesure cela le changerait.”

Mais ce niveau d’immunité dans la population contre la vaccination et l’infection peut avoir une doublure argentée alors que nous nous dirigeons vers l’automne et l’hiver – si cela dure.

Une nouvelle étude canadienne publiée dans The Lancet qui ont analysé la protection à la fois contre la vaccination et contre une infection antérieure ont constaté que les personnes atteintes immunité hybride mieux résisté contre les futures infections au COVID.

Le Canada a récemment approuvé un vaccin bivalent COVID-19 mis à jour qui cible à la fois le virus d’origine et la variante originale d’Omicron BA.1, mais on ne sait pas s’il aidera à prévenir les futures vagues. (Ben Nelms/CBC)

L’étude a révélé que deux doses d’un vaccin COVID-19 plus la récupération d’une infection à Omicron ont fourni une protection équivalente à trois doses, et ceux qui bénéficient d’une protection donnée à la fois par la vaccination et l’infection peuvent être mieux protégés contre de futures réinfections.

Le Dr Gaston De Serres, épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec et co-auteur de l’étude, a déclaré que si la vaccination offre une protection significative contre l’infection et l’hospitalisation, la recherche montre une immunité hybride offre un avantage .

“Vous avez une certaine protection [with vaccination]mais clairement avoir été infecté ajoute beaucoup », a-t-il déclaré, notant que les infections peuvent toujours être graves et doivent être évitées. « Ce concept d’immunité hybride étant plus forte et plus efficace, je pense, est assez bien démontré ici.

Mais étant donné que seulement environ 40% des Canadiens de plus de 60 ans auraient eu la COVID, selon le données nationales sur l’immunité qui laisse encore un grand sous-ensemble de la population plus vulnérable aux infections à l’avenir, en particulier avec les nouvelles souches.

“Omicron n’a pas affecté tout le monde de la même manière”, a déclaré Evans. “Nous avons encore une importante minorité de Canadiens qui n’ont pas été infectés et ils se regroupent dans les groupes d’âge plus âgés, où le risque de conséquences néfastes de [the virus] sont les plus grands.”

Près des deux tiers des adultes canadiens ont été infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon les données fédérales. (Ben Nelms/CBC)

Les vaccins bivalents peuvent réduire le risque

Le Canada a récemment approuvé un vaccin bivalent COVID-19 mis à jour qui cible à la fois le virus d’origine et la variante originale d’Omicron BA.1, mais il n’est pas clair si cela aidera à prévenir les futures vagues.

“En termes de durée de cette protection et de la manière dont elle s’appliquera aux futures variantes – malheureusement, nous n’avons pas de réponse claire à cela”, a déclaré De Serres.

“Nous pensons que les vaccins bivalents aideront à réduire le risque d’infections par les nouveaux virus, mais encore une fois, ce n’est pas comme s’il serait aussi efficace que le vaccin l’était avant l’arrivée d’Omicron.”

La nouvelle dose ne cible pas directement les sous-variantes dominantes BA.4 et BA.5, que le Les États-Unis ont approuvé un plan mis à jour pour ce mois. Pfizer et Moderna ont tous deux soumis des demandes d’approbation par Santé Canada pour leurs vaccins ciblés BA.4-BA.5 5 plus tôt ce mois-ci.

Les ambulanciers paramédicaux déchargent un patient au service des urgences de l’hôpital St. Michael’s à Toronto le 4 janvier. Les vaccinations ont été efficaces pour prévenir les maladies graves dues au COVID. (Evan Mitsui/CBC)

Entre-temps, les responsables de la santé publique de tout le pays sont donner la priorité aux rappels supplémentaires des vaccins bivalents pour les groupes vulnérables, y compris les Canadiens âgés et les personnes immunodéprimées, dans l’espoir qu’ils fourniront une meilleure protection immunitaire pour l’automne.

“Il reste à voir”, a déclaré Evans, en ce qui concerne la résistance de l’immunité de la population. “Je pense que les lignes de tendance vont dans la bonne direction, et c’est clairement une fonction des personnes ayant une bonne protection soit par la vaccination, soit par la vaccination et l’infection.”

La durée de la protection contre les infections et les maladies graves, même avec des vaccins bivalents mis à jour et des niveaux élevés d’immunité dans la population, n’est pas claire, mais elle sera probablement mise à l’épreuve cet automne et cet hiver.

“Nous ne savons pas ce qui va se passer d’autre. Nous pourrions continuer encore quelques mois comme ça et puis tout d’un coup voir un grand changement”, a déclaré Osterholm. “L’immunité dont nous disposons va sûrement constituer un obstacle à cela – mais à quel point c’est bon, nous ne le savons pas.”