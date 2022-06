De nouvelles sanctions sévères contre le pétrole russe pourraient changer la dynamique de l’OPEP+

“Je pense qu’ils vont essayer de gérer cela avec élégance avec les Russes”, a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC. “Je ne pense pas que les dirigeants de l’OPEP cherchent à humilier la Russie en ce moment. Je pense qu’ils cherchent à enfiler l’aiguille lentement. Ils sont attachés au marché et cherchent à obtenir une réinitialisation avec les États-Unis.”

Cette perspective d’une plus grande perte de pétrole russe du marché et le potentiel de prix fortement plus élevés et volatils pèsent sur les membres de l’OPEP, à qui les pays occidentaux ont demandé de fournir plus de brut.

“S’ils interdisent l’assurance sur les pétroliers transportant du pétrole russe, cela aggravera vraiment la ruée vers les barils, et ce sera certainement un été agité”, a déclaré Daniel Yergin, vice-président de S&P Global. “Si vous n’avez pas d’assurance, la plupart des pétroliers réputés ne navigueront pas car les risques sont énormes.”

Le projet de l’Union européenne d’interdire la plupart du pétrole russe et d’imposer de nouvelles sanctions à l’assurance maritime pourrait sérieusement entraver la capacité de la Russie à exporter du brut. Les dirigeants de l’UE ont convenu cette semaine d’un embargo sur le pétrole et les produits pétroliers, mais autoriseraient une exemption temporaire pour une partie du pétrole livré par pipeline.

Elle a déclaré que même si l’OPEP devait modifier son accord plus tôt, on ne sait pas combien d’aide serait fournie, avec une capacité de réserve limitée et aucune fin en vue pour la guerre en Ukraine.

Le stratège a cependant déclaré qu’il était possible que l’Arabie saoudite “annule” l’accord avant la date officielle dans le cadre d’un “grand marché” avec les États-Unis.

Les relations entre le royaume et la Maison Blanche du président Joe Biden se sont effilochées. Il y a une chance que Biden puisse visiter le pays et rencontrer le prince héritier Mohammed bin Salman lorsque le président se rendra en Israël fin juin.

“Nous sommes d’avis depuis février qu’il y a un accord à conclure si Washington peut satisfaire les principales préoccupations du Royaume en matière de sécurité et de stratégie”, a noté Croft. “Lors de nos visites dans le Royaume cette année, des responsables ont indiqué qu’ils recherchaient un nouvel accord de partenariat avec les États-Unis et que l’énergie ferait partie de cette conversation bilatérale plus large.”

Croft a déclaré que l’une des préoccupations de l’Arabie saoudite était les pourparlers américains en vue d’un nouvel accord nucléaire avec l’Iran, mais les chances d’un accord semblent désormais minces et cela pourrait aider les relations avec Riyad.

“Nous pensons qu’il y a un élan pour augmenter la production saoudienne au cours de l’été”, a déclaré Croft. “Il y a eu beaucoup de mouvements diplomatiques dans les coulisses.”

L’interdiction de l’UE serait introduite progressivement et couvrirait les deux tiers des importations européennes en provenance de Russie. L’interdiction pourrait finalement limiter 90% des importations russes, sur la base des promesses de l’Allemagne et de la Pologne de mettre fin aux importations de la partie nord du pipeline Druzhba.

Selon certaines estimations, les sanctions précédentes ont déjà affecté environ la moitié des exportations de la Russie, et les sanctions plus larges pourraient les entraver davantage, laissant les approvisionnements mondiaux en pétrole très serrés. Les analystes disent que le pétrole pourrait retester le plus haut de mars de 130,50 $ le baril pour le brut West Texas Intermediate. Les contrats à terme sur le WTI se sont établis mercredi à 115,26 $ le baril.

La Décision de l’UE de bloquer également les assureurs de couvrir les expéditions de pétrole russe était inattendue par certains sur les marchés. Cela affecterait les pétroliers qui voyagent à travers le monde et pourrait saper les efforts de la Russie pour vendre son pétrole en Asie à des pays comme l’Inde et la Chine.

“Cela, combiné à la réouverture en Chine, ne fait qu’ajouter une pression supplémentaire sur les approvisionnements”, a déclaré Yergin. “Une combinaison de sanctions, d’absence d’assurance et de reprise chinoise signifie un marché pétrolier très, très, très serré et une ruée vers les approvisionnements.”

John Kilduff, partenaire d’Again Capital, a déclaré que le pétrole russe pourrait être réduit du marché mais pas entièrement supprimé.

“Nous sommes définitivement dans une situation difficile en ce moment, mais le fait avec toutes ces nouvelles et que nous ne sommes toujours pas revenus aux sommets est révélateur”, a-t-il déclaré. “C’est une forme d’art de contourner les sanctions, et l’Iran a écrit le livre à ce sujet. L’Inde et la Chine continueront d’être des acheteurs. Il y aura des transferts de navire à navire dans l’obscurité de la nuit. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet.”

En partie à cause de la capacité d’exportation de la Russie, les prix du pétrole pourraient ne pas augmenter plus que les sommets de mars. Kilduff a déclaré que la Chine est également un joker et que sa demande pourrait ne pas être aussi élevée que prévu une fois qu’elle rouvrira son économie. Parallèlement, il prévoit également un excédent d’approvisionnement de 1,5 million de barils par jour pour le reste de l’année, a-t-il ajouté.

Le journal de Wall Street signalé que certains membres de l’OPEP envisagent de suspendre la participation de la Russie à l’accord de production, car les sanctions affectent sa capacité à pomper plus de pétrole. Mais les analystes ne s’attendent pas à en voir le moindre signe lors de la réunion de cette semaine.

“Je pense que le groupe essaie également de dissocier la politique de l’économie. Et l’économie dicte que si les prix continuent d’augmenter, vous allez faire très mal à la demande à ce stade”, a déclaré Francisco Blanch, responsable de la stratégie des matières premières et des produits dérivés. à Bank of America. “Nous avions déjà des prix record du diesel, des prix record de l’essence, et maintenant nous attendons des prix record du brut.”

Mais Blanch a déclaré que l’OPEP pourrait finalement mettre en place un nouveau plan de production qui ne repose pas sur le brut russe.

L’Arabie saoudite est le seul pays qui dispose d’une capacité inutilisée pour produire et exporter plus de pétrole.

“Ce que le groupe cherche, c’est comment éviter une pénurie de brut qui se retourne finalement contre le groupe lui-même. Je pense qu’ils pensent que si nous ne faisons rien ici, il y a de fortes chances que cela nous revienne”, a déclaré Blanch. “La question est de savoir comment la Russie réagit à cela.”

Les analystes disent qu’il y a un risque que les prix grimpent de façon spectaculaire si la Russie riposte et coupe l’Europe plus tôt qu’elle ne prévoit d’interdire le brut russe.

“La chose à surveiller est de savoir si nous obtenons une militarisation russe des exportations”, a déclaré Croft. Cela pourrait créer un scénario où le pétrole pourrait monter en flèche, atteignant même certaines prévisions de 185 dollars le baril.

En tant que l’un des trois premiers producteurs mondiaux, la Russie exportait environ 5 millions de barils par jour de brut et 2,5 millions de barils supplémentaires de produits raffinés avant la guerre en Ukraine. L’OPEP ne peut pas couvrir toutes ces pertes.

Blanch a déclaré que lorsque le pétrole iranien a été sanctionné, l’Arabie saoudite a pu rattraper les barils perdus. “Je pense que le fait était qu’à l’époque, les Saoudiens étaient beaucoup plus engagés dans le processus”, a-t-il déclaré. La Russie étant un acteur de premier plan dans le partenariat Opep+, “c’est un sujet beaucoup plus sensible”.

Kilduff a déclaré qu’il pourrait y avoir plus de tensions en coulisses cette semaine entre certains membres de l’OPEP et la Russie que prévu.

L’Arabie saoudite et la Russie conserveront probablement des liens étroits même si les relations des États-Unis avec le Royaume s’améliorent, mais d’autres membres pourraient être plus intéressés à mettre fin au rôle de la Russie plus tôt, a-t-il déclaré.

“Certains membres de l’OPEP+ vont certainement sortir les couteaux de la Russie. Cela a tous les éléments d’une tragédie grecque”, a déclaré Kilduff.