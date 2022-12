De nouvelles sanctions commencent à mordre en Russie alors que Moscou admet l’impact sur le déficit

La dernière série de sanctions occidentales contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine commence à pincer l’économie du pays.

Ministre russe des Finances Anton Siluanov aurait déclaré aux journalistes mardi qu’un plafond des prix du pétrole imposé par les principales économies du G-7 (Groupe des Sept), ainsi que par l’Union européenne et l’Australie, comprime les revenus d’exportation de la Russie et pourrait faire grimper le déficit budgétaire de Moscou au-dessus des 2 % prévus l’année prochaine.

Le plafonnement des prix des exportations russes de pétrole brut et raffiné pourrait obliger le Kremlin à réduire sa production de 5 à 7 % l’année prochaine, a déclaré vendredi l’agence de presse RIA citant le vice-Premier ministre Alexander Novak. Cependant, Moscou devrait être en mesure de financer le manque à gagner grâce à l’émission d’obligations nationales et à son fonds pour les mauvais jours, ont suggéré des responsables.

Les 27 pays de l’UE ont également convenu en juin d’interdire l’achat de pétrole brut russe à partir du 5 décembre.

“Il est encore trop tôt pour évaluer pleinement l’impact du plafonnement des prix du pétrole du G7 et de l’interdiction par l’UE des importations de brut russe qui est entrée en vigueur le 5 décembre, mais les premiers signes suggèrent que l’économie russe commence à ressentir le pincement”, a déclaré Nicholas Farr. , économiste Europe émergente chez Capital Economics.

“Les données à haute fréquence montrent que les exportations de pétrole russe ont chuté depuis l’introduction des sanctions et que l’écart entre les prix du pétrole brut Brent et les prix du pétrole de l’Oural s’est creusé pour atteindre un sommet de six mois [last] semaine.”