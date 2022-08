De nouvelles sanctions canadiennes contre la cible russe accusée de « bouchers de Bucha »

La dernière série de sanctions canadiennes contre la Russie vise les membres des unités militaires accusées d’avoir massacré des civils à l’extérieur de Kyiv au printemps dernier.

Au total, 43 personnes et 17 entités ont été ajoutées à la liste existante mardi.

Plusieurs des officiers militaires figurant sur la liste mise à jour du gouvernement libéral appartiennent à la 64e brigade de fusiliers motorisés de l’armée russe et ont été sanctionnés il y a des mois par d’autres alliés, y compris des membres de l’Union européenne.

L’un d’eux, le colonel Andrei Boevich Kurbanov, a été identifié début avril et placé sur une liste des soi-disant « bouchers de Bucha » par des militants et des enquêteurs ukrainiens sur les crimes de guerre.

Lui et d’autres commandants de niveau inférieur ont été sanctionnés par l’UE en juin.

Certains des supérieurs de Kurbanov, dont le colonel Azatbek Asanbekovich Omurbekov, le commandant de la brigade et le lieutenant-général. Andrey Ivanovich Sychevoy, le commandant de la 8th Guards Combined Arms Army, a été placé sur la liste noire du Canada au printemps.

Le Congrès des Ukrainiens-Canadiens dit que les sanctions sont en retard

Même encore, le chef de la direction du Congrès ukrainien canadien, Ihor Michalchyshyn, a déclaré que le gouvernement fédéral tardait à imposer des sanctions aux commandants de niveau inférieur et était toujours réticent à déclarer la Russie comme État parrain du terrorisme.

La Russie a nié avoir tué des civils à Bucha et affirme que des preuves de meurtres de civils ont été mises en scène pour incriminer Moscou.

Des techniciens légistes exhument les corps de civils qui, selon les responsables ukrainiens, ont été tués lors de l’invasion russe, puis enterrés dans une fosse commune dans la ville de Bucha, à l’extérieur de Kyiv, en Ukraine, le 8 avril 2022. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

La 64e brigade de fusiliers à moteur – qui a été saluée par le président russe Vladimir Poutine avec le titre militaire honorifique de «gardes» pour son déploiement en Ukraine – est arrivée à Bucha, une banlieue verdoyante et aisée de Kyiv, à la mi-mars. La brigade est accusée d’avoir assassiné jusqu’à une douzaine de personnes pendant une période de trois semaines dans la région.

Au printemps dernier, Yulia, employée d’un petit magasin appelé Memory Kings, situé derrière la morgue de Bucha, a raconté l’épouvantable occupation russe dans une interview accordée à CBC News.

Elle a déclaré que la première vague de troupes russes était respectueuse, mais que celles qui ont suivi – une référence à la 64e brigade de fusiliers motorisés – étaient cruelles. Elle a dit que bien qu’elle n’ait jamais été directement témoin d’une atrocité, elle et son mari ont vu des corps s’entasser dans la rue.

Ils voulaient sortir et les récupérer, a déclaré Yulia, et ils ont même réquisitionné une brouette avant qu’un soldat russe ne les arrête et ne les menace.

“” Si vous les touchez, vous serez les prochains “, nous a-t-il dit”, a déclaré Yulia, qui a demandé que seul son prénom soit utilisé.

Un hommage de fleurs sur le site d’une fosse commune derrière l’église Saint-André et Tous les Saints à Bucha, en Ukraine. (CBC News/Murray Brewster)

Les horreurs de Bucha et les atrocités dans des endroits comme Irpine à proximité – où le premier ministre Justin Trudeau s’est rendu lors de son voyage en Ukraine le printemps dernier – sont bien connues et bien documentées, a déclaré Michalchyshyn.

“C’est toujours bien de voir que le Canada applique plus de sanctions, mais c’est inquiétant et le Canada ne suit pas nos alliés”, a-t-il dit, notant que le partage de renseignements a lieu entre les alliés et l’Ukraine.

Avant l’invasion totale de l’Ukraine en février dernier, le groupe de pression avait pressé le Canada de suivre le rythme d’autres alliés dans l’imposition de sanctions, notamment la société paramilitaire russe Wager Group, que le Canada a été parmi les derniers à sanctionner.

La réticence à aller plus fort et plus vite sur les sanctions a été difficile à comprendre, a déclaré Michalchyshyn.

“Nous parlions avec le gouvernement canadien de sanctions depuis longtemps avant la guerre”, a-t-il déclaré. “Et nous sommes très frustrés de prendre du retard et de ne pas faire apparemment ce que font les autres alliés.”

Affaires mondiales Canada n’a pas encore répondu à une demande de CBC News concernant les sanctions.

Les États-Unis envisagent de qualifier la Russie d'”État parrain du terrorisme”

La semaine dernière, le Sénat américain a adopté à l’unanimité une résolution appelant le secrétaire d’État Antony Blinken à déclarer la Russie État parrain du terrorisme. La Chambre des représentants des États-Unis est en train de rédiger une législation officielle.

« À l’administration Biden : vous avez le soutien total et unanime du Sénat américain pour qualifier la Russie d’État sponsor du terrorisme. Faites-le », a déclaré la sénatrice républicaine américaine Lindsey Graham la semaine dernière.

Michalchyshyn a déclaré que son groupe avait écrit au Premier ministre il y a des semaines, demandant des mesures similaires au Canada.

“Nous estimons qu’il s’agit d’une prochaine étape importante en termes de fourniture d’une directive large et radicale à toutes les organisations gouvernementales canadiennes, cette liste d’économie, de commerce militaire, de tout le reste, et elle aurait, nous l’espérons, une large et radicale conséquences pour isoler davantage la Russie et nuire davantage à sa capacité à financer la guerre », a-t-il déclaré.