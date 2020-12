« Il ne s’agit pas d’une centaine de logements là-bas ou ici », a déclaré Yehuda Shaul, un activiste israélien qui a passé des mois à rechercher et à cartographier les nouveaux projets. « C’est une annexion de facto des stéroïdes. »

Un tunnel massif est déjà en construction qui, selon Shaul, permettra un jour aux colons de Maale Adumim, une colonie tentaculaire à l’est de Jérusalem, de se rendre dans la ville et jusqu’à Tel Aviv sans passer par un poste de contrôle militaire. ou même frapper un feu de circulation.

Au sud de Jérusalem, des travaux sont en cours pour étendre la route principale menant au bloc de colonies de Gush Etzion et aux colonies plus au sud, avec des tunnels et des viaducs conçus pour contourner les villages palestiniens et les camps de réfugiés.

Les Palestiniens seront autorisés à conduire sur bon nombre des nouvelles routes, mais l’infrastructure leur sera d’une utilité limitée car ils auront besoin d’un permis pour entrer en Israël ou annexer Jérusalem-Est.

Israël a conquis la Cisjordanie et Jérusalem-Est lors de la guerre de 1967 et a depuis construit un vaste réseau de colonies avec près de 700 000 colons juifs. Les Palestiniens veulent les deux territoires pour leur futur État et considèrent les colonies comme une violation du droit international et un obstacle à la paix – une position bénéficiant d’un large soutien international.

Les colons voient la Cisjordanie et Jérusalem comme le cœur historique et biblique d’Israël, et voient les colonies comme un moyen d’empêcher toute division de la Terre Sainte.

Mais la plupart des Israéliens vivent et travaillent dans les grandes villes. En plus d’être une minorité idéologique, la plupart des Israéliens se sentiraient mal à l’aise de vivre profondément en Cisjordanie, où des routes à deux voies traversent les postes de contrôle militaires et les villages palestiniens et où des affrontements et des jets de pierres pourraient éclater à tout moment.

Les nouvelles routes promettent de changer tout cela et de transformer les colonies en communautés de banlieue abordables avec un accès sûr et facile aux villes et aux transports en commun. Shaul estime que la nouvelle infrastructure pourrait faciliter les projets de construction de plus de 50 000 logements pour colons en Cisjordanie et de 6 000 autres à Jérusalem-Est.

«Les gens n’amènent pas les routes, les routes amènent les gens», a-t-il dit.

Shaul, un conscrit dans l’armée lors de la répression par l’armée israélienne du deuxième soulèvement palestinien au début des années 2000, est cofondateur de Breaking the Silence, un groupe d’anciens soldats israéliens qui documentent les violations des droits de l’homme dans les territoires occupés. Ces derniers mois, il s’est tourné vers la planification israélienne.

Ses conclusions sont basées sur les procès-verbaux de plusieurs réunions tenues ces dernières années par des sous-comités parlementaires chargés d’améliorer les infrastructures en Cisjordanie. Il cite également un plan stratégique présenté à un groupe de maires de colonies le mois dernier par la ministre des Transports Miri Regev, une fervente partisane des colonies.

Dans une déclaration à l’issue de la réunion, Regev l’a qualifiée de « journée passionnante pour les colonies et pour l’Etat d’Israël, qui construit et construit dans toutes les régions du pays ». Elle a déclaré que cela offrait une « vision holistique » pour « un futur plan de développement pour la région ».

Le ministère n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Oded Revivi, le maire de la colonie d’Efrat en Cisjordanie qui a assisté à la réunion, a déclaré que le projet de plan était « très complet » et que le ministère était ouvert aux suggestions, « en tenant compte des besoins des deux populations, toutes deux juives. et les Arabes. «

Il a déclaré que le plan du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient qui permettrait à Israël d’annexer environ un tiers de la Cisjordanie, y compris toutes ses colonies, avait prouvé que les colonies ne sont pas un obstacle à la paix. Ce plan a été immédiatement rejeté par les Palestiniens et sera probablement abandonné par le président élu Joe Biden, qui est contre l’annexion.

Alon Cohen Lifshitz, un expert de Bimkom, un groupe de défense des droits israélien qui se concentre sur l’urbanisme, a déclaré que l’objectif principal des projets routiers est de créer une «matrice de contrôle» qui assure la libre circulation des Israéliens tandis que les zones qui sont administrés par l’Autorité palestinienne.

«La plupart des colons ne sont pas (idéologiques). Ils recherchent des occasions de réaliser le rêve d’un logement abordable », a-t-il déclaré. « C’est le principal obstacle à l’expansion des colonies. »

Le même processus s’est déroulé à une échelle beaucoup plus petite il y a plus de dix ans, quand Israël a ouvert la route 398, qui reliait les colonies du sud de la Cisjordanie à Jérusalem. Connue officieusement sous le nom de «Lieberman Road», d’après l’ancien ministre des Transports Avigdor Lieberman, qui vit dans l’une des colonies, elle a réduit le temps de conduite de 40 minutes à 10 minutes. Selon Peace Now, un chien de garde des colonies israéliennes, la population de colons dans la région a presque doublé pour atteindre environ 6 000 personnes au cours des six prochaines années.

De nombreux Palestiniens considèrent les routes comme un autre type de barrière créée pour séparer les communautés les unes des autres et les agriculteurs de leurs terres. Ils disent qu’une grande partie de la construction se déroule sur des terres expropriées aux agriculteurs, qui ont peu d’espoir de recourir aux tribunaux israéliens.

« Il s’agit d’une occupation militaire, donc lorsqu’ils prennent une décision, ils l’imposent de force, sans aucune coordination avec l’autre camp, avec les propriétaires des terres », a déclaré Mohammed Sabateen, chef du conseil local de Husan, dans un communiqué. Palestinien. village au sud de Jérusalem pris en sandwich entre une colonie en pleine croissance et l’un des nouveaux projets routiers.

«Ces routes sont conçues principalement pour les Israéliens et les colons, pas pour les Palestiniens», a-t-il dit. L’armée peut également couper l’accès des Palestiniens à tout moment en fermant les portes jaunes aux principaux points d’accès.

Israël travaille également sur des routes dites « structurelles de vie » destinées à bénéficier aux Palestiniens, mais Shaul dit que celles-ci sont principalement conçues pour les éloigner des colonies. L’une s’appelle la «route de l’apartheid» car elle longe une route ouverte uniquement aux Israéliens, et les deux sont séparées par un imposant mur de béton.

Biden a promis de travailler avec Israël et les Palestiniens pour reprendre les pourparlers de paix, sans donner beaucoup de détails. Il est possible qu’il adopte une approche similaire à l’égard de l’administration Obama, qui a exhorté Israël à geler ou à freiner la croissance des colonies dans le cadre d’efforts de paix qui n’ont abouti à rien.

Mais même si Biden réussit à convaincre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de freiner temporairement la croissance des colonies, l’infrastructure routière fournirait une demande suffisante une fois la pause terminée.

« Une fois le gel terminé, cette infrastructure sera en place pour permettre une croissance encore plus grande », a déclaré Shaul. « Ce serait la base du développement des colonies pour les 20 prochaines années. »