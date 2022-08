De nouvelles revendications émergent dans l’éclatement explosif de la ligne de touche de Chelsea

Antonio Conte aurait lancé des jurons sur le banc de Chelsea lors d’un derby de football enflammé à Londres

Le catalyseur d’une violente bagarre entre l’entraîneur de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, et son rival de Chelsea, Thomas Tuchel, a été révélé, selon des informations.

La FA a inculpé les deux hommes pour leur conduite qui les a vus s’affronter tout au long des 90 minutes d’un match nul 2-2 entre leurs équipes, et à temps plein lorsque Tuchel s’est offusqué du fait que Conte n’avait pas établi de contact visuel avec lui lors de la poignée de main traditionnelle.

Selon Bild en Allemagne, cependant, c’était l’ancien manager de Chelsea, Conte, qui criait à plusieurs reprises “Va te faire foutre” sur le banc des Bleus lors du match qui a allumé la mèche.

Lorsque Tottenham a égalisé pour la première fois à la 68e minute, Conte s’est retrouvé face à Tuchel après que l’arbitre Anthony Taylor ait laissé le but se maintenir.

Les deux hommes ont été réservés pour leurs fracas initiaux, et alors que Reece James a mis Chelsea 2-1 neuf minutes plus tard, Tuchel a couru la ligne de touche pour laquelle Conte a plaisanté plus tard, il aurait dû le faire trébucher.

Ensuite, le conflit a atteint son paroxysme, cependant, une fois que Kane a égalisé pour la dernière fois à la 96e minute et que Tuchel a attrapé la main de Conte pendant la poignée de main à plein temps et les hommes ont dû être séparés une fois de plus.

TUCHEL VS CONTE : DEUXIÈME MANCHE !!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 14 août 2022

…carton rouge sur le terrain mais toujours valable sur les réseaux sociaux. Message de fin de soirée d’Antonio Conte à Tuchel sur Instagram 😀⤵️ pic.twitter.com/lmYFxDEuKR — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 14 août 2022

Alors qu’ils ont tous deux ri de l’incident et affirmé que l’affaire n’irait pas plus loin que le terrain de Stamford Bridge, on prétend maintenant que Tuchel était irrité par la façon dont Conte s’est comporté tout au long du match avec des jurons constants visant le banc à domicile.

La FA n’était pas non plus prête à les laisser impunis après avoir reçu un carton rouge de Taylor à la mort, et a accusé les tacticiens de conduite inappropriée.

“Thomas Tuchel et Antonio Conte ont tous deux été accusés d’avoir enfreint la règle E3 de la FA, à la suite du match de Premier League entre le Chelsea FC et le Tottenham Hotspur FC le dimanche 14 août 2022”, a commencé une déclaration de la principale autorité anglaise du football.

“Il est allégué que le comportement des deux managers a été inapproprié après la fin de la rencontre. Thomas Tuchel et Antonio Conte ont jusqu’au jeudi 18 août 2022 pour fournir leurs réponses respectives.” il a ajouté.

Alors que l’inconduite de Conte était là pour tout voir, il aurait également affronté la star de Chelsea Mateo Kovacic dans le tunnel alors que Tuchel critiquait également Taylor dans son interview d’après-match.

Une controverse supplémentaire qui a surgi du match est l’expert de Sky Sports Graeme Souness approuvant le drame et qualifiant le football de “jeu d’homme”.

Largement critiqué pour la remarque sexiste perçue sur les réseaux sociaux, Souness a refusé de reculer et a affirmé qu’il ne regrettait pas “un mot” de ce qu’il a dit.