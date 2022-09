De nouvelles revendications émergent dans le limogeage du manager de Chelsea

Thomas Tuchel aurait affronté Todd Boehly à propos de la potentielle signature de Cristiano Ronaldo

Thomas Tuchel a demandé à Todd Boehly une seconde chance à Chelsea alors qu’il était sur le point d’être limogé, l’ancien manager et propriétaire du club s’affrontant également sur l’achat potentiel de Cristiano Ronaldo, selon des informations.

Dans une décision qui a provoqué un choc généralisé malgré la mauvaise forme de Chelsea au début de la nouvelle saison, Tuchel a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef des Blues mercredi matin.

Mais cette décision radicale n’aurait rien à voir avec la défaite 1-0 de mardi soir contre le Dinamo Zagreb, ni avec le fait que les Blues ont perdu trois matches sur sept cette saison, un contributeur de la BBC affirmant que le nouveau propriétaire Todd Boehly tentait de se débarrasser des traces de l’héritage de Roman Abramovich.

Si les rapports sont exacts, Tuchel et Boehly, qui ont repris le club de l’ancien dirigeant Abramovich en mai, étaient sur une trajectoire de collision après un temps intense à travailler ensemble sur l’achat de plusieurs nouveaux joueurs qui ont vu Chelsea dépenser environ 300 millions de dollars pendant l’été – le plus déboursé par n’importe quel club européen dans la fenêtre de transfert.

Après que Cristiano Ronaldo a remis une demande de transfert à Manchester United à la recherche du football de la Ligue des champions en pré-saison, la star portugaise est apparue sur le radar de Boehly.

Alors que Boehly a donné à Tuchel ce qui a été décrit comme un contrôle sans précédent dans les transactions de transfert de Chelsea – aidé par le départ de l’ancienne directrice Marina Granovskaia – Tuchel a bloqué le transfert de Ronaldo car il estimait que le joueur de 37 ans était un mauvais choix pour son équipe et le marque de football qu’il voulait jouer.

Le refus de Tuchel d’accepter la suggestion de Boehly aurait causé des tensions dans la relation du couple, d’autant plus que l’Américain estimait qu’il avait donné à Tuchel de nouveaux niveaux d’influence.

“Les premiers désaccords entre Todd Boehly et Thomas Tuchel ont été causés par le marché” revendiqué L’initié italien du transfert Matteo Moretto – une affirmation qui a été confirmée autre part.

“Le propriétaire de Chelsea avait tout convenu pour signer Cristiano Ronaldo, mais l’entraîneur l’a exclu, donnant la priorité à d’autres comme [Pierre-Emerick] Aubameyang,” qui a été signé du FC Barcelone le jour de la date limite et sur la promesse de retrouver Tuchel de leurs jours au Borussia Dortmund, a-t-on rapporté.

La gauche “totalement choqué” par décision de Boehly après avoir critiqué ses joueurs suite à la défaite du Dinamo, Tuchel aurait plaidé auprès du propriétaire pour une seconde chance à Stamford Bridge et aurait souhaité prolonger un mandat de 20 mois qui l’avait vu décrocher la couronne de la Ligue des champions plus l’Europe. Supercoupe et Coupe du monde des clubs.

Selon Sun Sport, Tuchel est arrivé au complexe d’entraînement de Cobham du club prêt à donner à son équipe sous-performante un autre pansement, mais a constaté qu’il n’y avait personne prêt à le saluer.

Au lieu de cela, il a été convoqué à une conférence téléphonique avec les hauts gradés et a plaidé pour plus de temps et une chance de renverser la situation de l’équipe lors d’une réunion de 10 minutes qui s’est terminée par le limogeage de Tuchel.

Pour le remplacer, The Athletic rapporte que Chelsea rencontre Graham Potter de Brighton cet après-midi en vue de le voir devenir entraîneur-chef.

Brighton a apparemment autorisé la tenue des pourparlers, Chelsea ayant montré sa volonté de payer une clause de libération estimée entre 12 et 16 millions de livres (13,8 à 18,4 millions de dollars).

Si les négociations se déroulent bien, Potter, âgé de 47 ans, pourrait diriger Chelsea dès le derby de l’ouest de Londres samedi contre Fulham en Premier League.