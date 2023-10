De nouvelles restrictions dans les cours d’éducation sexuelle peuvent mettre davantage en danger les étudiants LGBTQ+ – NBC Los Angeles

En cinquième année, la classe de Stella Gage a regardé une vidéo sur la puberté. En neuvième année, quelques séances de son cours de santé étaient consacrées aux risques des comportements sexuels.

C’était l’étendue de son éducation sexuelle à l’école. À aucun moment il n’y a eu de contenu particulièrement pertinent par rapport à son identité d’adolescente queer. Pour combler les lacunes, elle s’est principalement tournée vers les réseaux sociaux.

« Mes parents étaient pour la plupart absents, mes camarades n’étaient pas assez matures et je n’avais personne d’autre vers qui me tourner », a déclaré Gage, qui est maintenant étudiant en deuxième année à l’Université d’État de Wichita au Kansas.

De nombreux étudiants LGBTQ+ déclarent ne pas se sentir représentés dans les cours d’éducation sexuelle. Pour en savoir plus sur leur identité et sur la façon de construire des relations saines et sûres, ils ont souvent dû chercher ailleurs.

Alors que les législateurs de certains États limitent ce qui peut être enseigné sur le sexe et le genre, il sera d’autant plus difficile pour ces élèves d’accéder à du matériel inclusif dans les salles de classe.

De nouvelles lois ciblant les personnes LGBTQ+ prolifèrent dans les États dirigés par le Parti républicain. Certains élus, notamment des candidats à l’investiture républicaine, ont fait pression pour supprimer les contenus LGBTQ+ des salles de classe.

Les programmes d’éducation sexuelle varient considérablement. Certains groupes, dont Planned Parenthood, ont appelé à ce que l’éducation sexuelle soit inclusive pour les étudiants LGBTQ+, mais certains États interdisent catégoriquement une telle approche.

Le code pénal du Texas, par exemple, stipule toujours que le programme élaboré par le Département des services de santé de l’État doit dire que l’homosexualité n’est pas acceptable et constitue un délit criminel, même si une telle formulation a été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême des États-Unis en 2003. La législature n’a pas réussi à supprimer cette ligne de la loi de l’État.

En pratique, les étudiants LGBTQ+ déclarent avoir cherché ailleurs une éducation sexuelle. Certains ont décrit avoir vu leurs pairs se tourner vers la pornographie, et d’autres ont déclaré avoir regardé des vidéos sur YouTube expliquant comment savoir si quelqu’un est gay et comment flirter avec des personnes du même sexe.

Gage a grandi dans l’Oklahoma avant que sa famille militaire ne déménage et elle a passé ses huitième et neuvième années dans une école du ministère américain de la Défense aux Pays-Bas. Elle a ensuite terminé ses études secondaires au Kansas, où elle a commencé à réaliser qu’elle n’était pas seulement attirée par les hommes.

Ne trouvant pas d’exutoire sûr dans son lycée pour découvrir qui elle était, elle s’est rendue en ligne pour rechercher elle-même l’histoire de la communauté LGBTQ+ aux États-Unis.

« J’ai commencé à réaliser qu’une grande partie de notre histoire était commodément laissée de côté. Mais cette histoire est importante pour les jeunes queer », a-t-elle déclaré. Elle n’a jamais vraiment remis en question le genre ou les normes sociales, dit-elle, jusqu’à ce qu’elle commence à se renseigner sur la discrimination à laquelle d’autres personnes ont été confrontées au cours de l’histoire. « Nous avons des boîtes tellement rigides dans lesquelles nous attendons des gens qu’ils s’intègrent. Si vous n’étiez pas à votre place, on vous traitait d’insultes. Je ne savais pas vraiment que si vous vous écartiez de ces normes, les gens auraient le sentiment que vous attaquiez leur mode de vie.

Pourtant, Internet contient une grande quantité de fausses informations. Certains défenseurs craignent que les étudiants qui se tournent vers Internet pour combler les lacunes de leur éducation sexuelle aient du mal à se frayer un chemin dans le bourbier.

« Chaque fois qu’il y a une controverse politique, il y a un plus grand risque de générer beaucoup plus de désinformation », a déclaré Peter Adams, vice-président senior de la recherche et de la conception au News Literacy Project.

Lorsque les écoles abordent la sexualité, c’est souvent dans le contexte de programmes de prévention des maladies ou de lutte contre le harcèlement. L’école peut être un endroit difficile si votre identité n’est perçue que de manière aussi négative, a déclaré Tim’m West, ancien enseignant et aujourd’hui directeur exécutif de l’Institut LGBTQ du Centre national pour les droits civils et humains à Atlanta. West peut comprendre : il a grandi dans l’Arkansas en tant qu’enfant noir queer et fils de pasteur et avait constamment honte.

« Et si vous êtes un garçon au lycée qui sait que vous aimez les garçons, et que vous êtes assis dans une pièce divisée et que vous écoutez un professeur vous expliquer comment ne pas avoir de relations sexuelles avec des filles. Vous seriez assis là à rouler les yeux, car ce n’est pas votre problème. Mais vous n’avez pas non plus reçu d’instructions sur la façon de vous protéger si vous expérimentez avec une personne du même sexe », a déclaré West.

Les étudiants ont besoin d’une éducation sexuelle plus applicable, quelle que soit leur identité ou expression de genre, a déclaré Gage, qui fait du bénévolat auprès d’un groupe de défense de la justice pour les jeunes et est également président du Planned Parenthood Generation Action Chapter dans l’État de Wichita.

« Nous devons tous prendre nous-mêmes des décisions importantes concernant notre sexualité et notre santé reproductive. Ces décisions doivent être fondées sur des connaissances », a-t-elle déclaré.

Ayant grandi à Washington, DC, Ashton Gerber a suivi plus de cours d’éducation sexuelle que la plupart des autres. Mais Gerber, qui est transgenre, a déclaré que les leçons n’étaient pas vraiment applicables à leur expérience.

« Même si vous pouvez suivre une éducation sexuelle tous les jours de l’année, il y aura toujours quelque chose qui sera laissé de côté », a déclaré Gerber, étudiant à l’Université Tufts dans le Massachusetts. Gerber a déclaré que les enseignants devraient diriger les étudiants vers des ressources en ligne fiables afin qu’ils puissent faire leurs propres recherches.

Ne pas savoir qui vous êtes est un sentiment horrible avec lequel de nombreux étudiants LGBTQ+ sont aux prises, a déclaré Gage. Mais ce qui est tout aussi horrible, c’est de ne pas se sentir accepté une fois que l’on comprend son identité sexuelle.

« Si j’avais su alors ce que je sais maintenant, je me serais senti en sécurité et en confiance en sortant plus tôt », a déclaré Gage. « Personne ne devrait avoir l’impression de ne pas se comprendre parce que nous sommes obligés de nous conformer dans un monde qui s’en fiche. Nous pouvons tous être inclusifs.