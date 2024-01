De nouvelles ressources pour enseigner la guerre entre Israël et le Hamas

Il n’existe pas de voie facile ni de consensus sur ce qui devrait être fait une fois les combats terminés.

Israël et le Hamas poursuivent les négociations indirectes sur un cessez-le-feu, mais le fossé entre les parties reste large, notamment sur deux questions : le sort des dirigeants du Hamas à Gaza et la durée de toute pause dans les combats.

La section Opinion du Times a contacté des penseurs, des dirigeants politiques et des experts pour présenter leurs visions sur la manière de parvenir à une paix durable dans la région. Voici trois extraits du recueil de 10 essais :

Dans « The Answer Lies With Biden », Bernard Avishai et Ezzedine Fishere soutiennent que les États-Unis doivent utiliser leur pouvoir et leur prestige pour promouvoir une solution à deux États :

M. Biden jouit d’un grand prestige moral dans un Israël profondément sceptique à l’égard du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a également de la crédibilité auprès des dirigeants arabes et peut faire une ouverture de bonne foi à la rue palestinienne car, malgré le sentiment anti-américain, tous comprennent que les États-Unis sont la seule puissance dont Israël dépend et que l’Amérique a plus de poids que jamais. pour susciter des négociations productives. Un engagement fort des États-Unis envers deux États – qui impliquerait une demande de gel des implantations – forcerait presque certainement la dissolution du gouvernement de M. Netanyahu, puisqu’il repose sur le soutien des partis religieux qui représentent le mouvement des implantations. Rejeter le leadership diplomatique américain en faveur de la poursuite des règlements conduirait probablement au retrait des centristes de son cabinet d’unité.

Dans « Build a Culture of Peace », Sulaiman Khatib et Avner Wishnitzer, co-fondateurs de Combatants for Peace, écrivent :

Le rétablissement de la paix doit s’inscrire dans un projet global de réhumanisation : un processus généralisé visant à inverser les effets de l’oppression, de la violence et de la déshumanisation de l’autre, qui s’alimentent mutuellement depuis des décennies.

Il continue:

Ce terrain d’entente doit reposer sur l’affirmation mutuelle que les deux peuples ont un passé et un avenir sur cette terre et qu’aucun d’eux ne devrait être soumis à la violence ou à l’oppression de l’autre. La réhumanisation est, en d’autres termes, un projet de libération.

Dans « Laissez les Palestiniens décider », Diana Buttu, avocate et ancienne conseillère des négociateurs de l’OLP, écrit :

L’avenir de Gaza – comme celui de la Cisjordanie – appartient aux Palestiniens. C’est l’essence de l’autodétermination. La communauté internationale ne doit pas continuer à donner la priorité à Israël, comme elle le fait depuis des décennies. Il ne peut pas chercher à trouver des dirigeants qui lui conviennent comme partenaires ni tenter de conclure un autre accord à long terme. Les Palestiniens doivent vivre librement, sans le moindre sentiment d’un nœud coulant israélien autour de notre cou. Quelles que soient les dispositions immédiates mises en place après la fin de l’attaque israélienne contre Gaza, elles doivent être associées à la fin du régime d’oppression israélien et être accompagnées de mesures visant à obliger Israël à répondre de tous les crimes de guerre qu’il a commis. Toute solution qui n’inclut pas cela échouera. En un mot, les Palestiniens exigent une chose : la liberté.

Questions pour la rédaction et la discussion

Partagez ces extraits avec les élèves, puis invitez-les à choisir un ou plusieurs essais auxquels répondre, soit en écrivant une lettre à l’auteur, soit en sélectionnant trois citations qui ont marqué et en expliquant pourquoi. Quelques éléments à considérer :

Qu’avez-vous appris de ces voix et perspectives ? Comment vous aident-ils à mieux comprendre et imaginer des voies à suivre vers la paix et la justice ?

De quelles paroles espérez-vous le plus que les dirigeants d’Israël, de Gaza et du monde entier tiendront compte dans les jours et les mois à venir ?

Quelles questions vous posez-vous encore sur les solutions possibles à la guerre et au conflit qui dure depuis des décennies entre Palestiniens et Israéliens ?

Ressources additionnelles

Nous avons sélectionné divers articles, épisodes de podcast et essais du Times et d’autres médias pour les étudiants intéressés à lire différents points de vue au cours de leurs recherches approfondies sur cette question.