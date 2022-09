De nouvelles règles thaïlandaises autorisent les avortements jusqu’à la 20e semaine de grossesse

En février 2020, la Cour constitutionnelle thaïlandaise a invalidé les lois du Code pénal interdisant l’avortement, déclarant qu’elles violaient l’égalité des droits des hommes et des femmes et les droits à la vie et à la liberté.

En vertu de la nouvelle réglementation, les femmes souhaitant avorter entre la 12e et la 20e semaine doivent d’abord consulter et recevoir l’approbation d’un médecin agréé. Jusqu’à la 12e semaine, les femmes peuvent prendre leurs propres dispositions pour que l’intervention soit effectuée dans un établissement médical. Après la 20e semaine, le fœtus doit être porté à terme.

Le porte-parole adjoint du gouvernement, Traisulee Traisoranakul, a déclaré que les nouvelles réglementations exigent que les consultations du deuxième trimestre soient basées sur l’ouverture et la gentillesse dans le traitement des problèmes de grossesse, qu’elles ne portent pas de jugement sur le comportement et les décisions des femmes et qu’elles permettent de décider si oui ou non que les avortements soient pratiqués « sans parti pris, sans force et dans le respect de la vie privée ».