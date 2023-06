De nouvelles règles sur la fixation des salaires et le braconnage entrent en vigueur aujourd’hui

De nouvelles règles interdisant la fixation des salaires et les accords anti-braconnage entrent en vigueur aujourd’hui dans le but de réprimer les entreprises qui sapent la concurrence aux dépens des employés.

C’est désormais une infraction pénale pour deux employeurs ou plus de conclure des accords qui fixent, maintiennent, diminuent ou contrôlent les salaires.

Il en va de même pour les accords qui empêchent les entreprises d’embaucher ou de solliciter les employés des autres.

Cela survient après que le gouvernement fédéral a apporté des modifications à la disposition sur le complot de la Loi sur la concurrence en juin 2022.

La sanction pour violation des dispositions relatives à la fixation des salaires et à l’interdiction du braconnage comprend une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans et/ou une amende fixée à la discrétion du tribunal.

L’amendement ne s’applique qu’aux pactes entre employeurs non affiliés.

Alors que les règles couvrent les accords de fixation des salaires et de non-débauchage entre employeurs, qu’ils soient en concurrence ou non dans la fourniture d’un produit, le Bureau de la concurrence indique qu’il prévoit de donner la priorité à son application sur les accords entre entreprises en concurrence pour la main-d’œuvre.

La nouvelle loi ne cible également que les dispositions anti-braconnage qui sont de nature mutuelle, ce qui signifie que si une seule entreprise accepte de ne pas embaucher les employés d’une autre, cela n’est pas couvert par la législation.

De nouvelles règles pour la fixation des prix aussi

Les nouvelles règles punissant les ententes entre employeurs qui fixent les salaires et restreignent la mobilité professionnelle ne sont pas les seules modifications aux lois canadiennes sur la concurrence qui entrent en vigueur aujourd’hui.

De nouvelles règles visant à réprimer la fixation des prix entrent également en vigueur vendredi.

Auparavant, les entreprises et les particuliers qui travaillaient ensemble pour fixer les prix s’exposaient à une sanction financière maximale de 25 millions de dollars par infraction. Mais désormais, les montants des amendes seront à la discrétion du tribunal, ce qui signifie qu’il n’y a pas de plafond maximum.

Cela pourrait s’avérer pertinent alors que le Bureau de la concurrence poursuit son enquête très médiatisée sur le complot qui dure depuis des années pour gonfler artificiellement le prix du pain et d’autres produits de boulangerie.

REGARDER | Comment les grandes boulangeries ont travaillé ensemble pour faire grimper le prix que vous payez pour le pain :

Démystifier le scandale de la fixation des prix de Canada Bread | À propos de ça Canada Bread doit payer une amende de 50 millions de dollars pour avoir participé à un stratagème visant à fixer le prix du pain au Canada sur 14 ans. C’est l’amende la plus élevée jamais imposée par le Bureau de la concurrence. Andrew Chang explique comment le programme a fonctionné et pourquoi ce n’est peut-être que le début.

Cette semaine, le bureau a annoncé son premier plaidoyer de culpabilité par une entreprise impliquée dans le stratagème, qui a vu les boulangeries et les détaillants travailler ensemble pour augmenter les prix à l’unisson. Le bureau affirme que la collusion a ajouté 1,50 $ de plus par pain au prix du pain sur plus de 15 ans.

Canada Bread, qui fabrique Dempster’s, Stonemill, Vachon et d’autres marques de produits de boulangerie, a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars pour son rôle dans la collusion, alors que l’entreprise était sous la direction et la propriété précédentes.