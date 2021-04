Le changement climatique et les solutions sobres en carbone ont un impact sur les portefeuilles des investisseurs.

LONDRES – Le manque de clarté sur ce qui devrait être classé comme un investissement respectueux du climat a été l’un des plus grands obstacles à la circulation de l’argent dans cette région. Mais l’UE tient à changer cela.

Les investisseurs se sont plaints qu’il est difficile de sélectionner les entreprises qui agissent de manière responsable sur le front du climat, car il n’y a pas eu un ensemble commun de normes pour analyser les informations clés nécessaires.

Cependant, la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, a annoncé mercredi un nouvel ensemble de règles visant à clarifier ce qui peut être qualifié d’investissement vert et ce qui ne peut pas l’être. Ce règlement devrait permettre aux investisseurs d’investir plus facilement leur argent dans des projets qui contribueront à la durabilité de la planète.

La classification, connue sous le nom de taxonomie, sera maintenant discutée avec les États membres et les législateurs européens avant de devenir loi. Cela fait partie des efforts plus larges de l’UE pour devenir le premier continent au monde à être neutre en carbone d’ici 2050.

«Nous faisons un bond en avant avec la toute première taxonomie climatique qui aidera les entreprises et les investisseurs à savoir si leurs investissements et leurs activités sont vraiment verts. Cela sera essentiel si nous voulons mobiliser les investissements privés dans des activités durables et faire en sorte que l’Europe se climatise. neutre d’ici 2050 », a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, dans un communiqué.