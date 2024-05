De nouvelles règles strictes à venir pour faire traverser la frontière américaine à votre chien

À partir de cet été, vous aurez besoin de documents approuvés par un vétérinaire pour prouver que votre chien a été vacciné contre la rage. Voici ce qu’il faut savoir Photo de kosziv / Getty Images/iStockphoto

Contenu de l’article Si vous voyagez régulièrement aux États-Unis avec votre chien, le processus est sur le point de devenir beaucoup plus compliqué. À compter du 1er août 2024, les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis introduire de nouvelles règles pour avoir traversé une frontière internationale avec un chien. La nouvelle exigence la plus importante et probablement la plus onéreuse est que vous devrez soumettre des documents au CDC quelques jours avant un voyage prévu prouvant que votre chien est en bonne santé, qu’il possède une puce électronique valide – nous en parlerons plus tard – et le plus important, est vacciné contre le virus mortel de la rage.

Contenu de l’article Cela signifie qu’un road trip spontané aux États-Unis avec votre animal de compagnie sera pratiquement hors de question. Mon chien est-il éligible pour entrer aux États-Unis ? À partir du 1er août, votre chien doit être âgé d’au moins six mois pour voyager aux États-Unis Étant donné que les mesures plus strictes visent principalement à maintenir les États-Unis exempts de rage, il est également obligatoire que votre chien n’ait pas séjourné dans l’un des plus de 100 pays au cours des six mois précédents où la rage n’est pas sous contrôle. Il existe plusieurs autres variables, c’est pourquoi le CDC dispose d’une application appelée ChienBot pour vous aider à naviguer dans les règles à venir qui incluent une liste de ces pays. Qu’est-ce qui change le 1er août ? Comme mentionné, le changement le plus important est que les États-Unis exigeront des documents récemment remplis pour votre animal de compagnie, soumis au CDC entre quelques et 10 jours avant le voyage. Depuis des années, le conseil pour emmener votre chien de l’autre côté de la frontière est de s’assurer que votre chien est vacciné. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’une simple question posée par un agent frontalier, et peut-être d’une demande de voir le carnet de vaccination de Fido. Pas après juillet. À partir du mois d’août, vous devrez prendre rendez-vous avec un vétérinaire pour qu’il remplisse le nouveau formulaire.

Contenu de l’article Mark Belanger, avocat principal et directeur de Border Solutions Law à Vancouver, affirme que cela constituera un énorme « casse-tête » pour les voyageurs qui emmènent souvent leur chien avec eux. Photo de KEVIN KING / Nouvelles postmédias «Beaucoup de gens vont être touchés par cela», affirme Bélanger, dont le cabinet se spécialise dans les questions de frontières et d’immigration. Les nouvelles règles ont été annoncées il y a seulement quelques semaines, alors Bélanger admet qu’elles sont également nouvelles pour lui. Mais il dit que le changement revient à traiter votre chien comme un « bien mobilier » au sens juridique, une chose qui vous appartient plutôt qu’un membre de la famille. « Le plus gros facteur de nuisance est le formulaire qui doit être rempli par un vétérinaire et la puce électronique. » Ah oui, la puce électronique. Bélanger note qu’il doit être compatible avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO). OK, alors les puces que la plupart des vétérinaires insèrent dans un animal de compagnie sont-elles compatibles ISO ? «Je ne sais pas ce que c’est», dit Bélanger en riant. Il n’y a pas non plus d’explication détaillée sur le site Web du CDC sur la façon de vérifier cela. Il dit seulement de « vérifier auprès de la société de micropuces ou du vétérinaire du chien » pour le savoir. Bélanger dit que le formulaire doit inclure une photo du chien prise au cours des 10 derniers jours, bien que la manière dont cela sera appliqué ne soit pas claire non plus.

Contenu de l’article Les chiots de moins de six mois, qui sont trop jeunes pour être vaccinés contre la rage, étaient autrefois éligibles pour voyager aux États-Unis avec un certificat de bonne santé d’un vétérinaire. Ce n’est plus le cas. REJOINDRE LA CONVERSATION: Les nouvelles règles concernant le passage de la frontière avec votre chien changeront-elles vos projets de voyage ? Dites-nous pourquoi ou pourquoi pas dans les commentaires. Quelle est la durée de validité du formulaire vétérinaire ? Le CDC affirme que le formulaire signé par un vétérinaire au Canada restera valide pendant 30 jours et permettra une seule entrée aux États-Unis. La rigueur avec laquelle cette règle d’entrée unique est appliquée est également une énigme, dit Bélanger. Mais il dit qu’il conseillera aux clients qui voyagent souvent de renouveler le formulaire tous les 30 jours pour plus de sécurité. Et cela prend évidemment du temps et coûte cher. « Je ne sais pas combien cela coûtera, mais je suis presque sûr que le vétérinaire facturera quelques centaines de dollars pour ces formulaires », dit-il. « Et il est temps de s’éloigner des autres choses que (les vétérinaires) pourraient faire. » En gardant tout cela à l’esprit, Bélanger affirme que certains propriétaires d’animaux peuvent décider que voyager fréquemment avec un chien « ne vaut pas la peine d’avoir mal à la tête ». « En raison de ces nouvelles règles, les personnes qui voyagent beaucoup avec leurs animaux de compagnie doivent décider : « Est-ce quelque chose que je veux faire ? Cela nécessitera une réflexion supplémentaire qui ne devrait pas nécessairement faire partie de l’équation.

Contenu de l’article Il prédit que les nouvelles exigences – en particulier pendant les jours de voyage chargés du mois d’août juste après l’entrée en vigueur du changement – ​​sont susceptibles de « prendre les gens par surprise. Je peux voir des gens rater des vacances ou un mariage à cause de ça. Pourquoi les changements arrivent-ils ? Le CDC affirme que tout cela a pour but de maintenir les États-Unis exempts de rage, qu’il décrit comme « mortelle à plus de 99 % et… évitable à 100 % ». Il affirme que ces changements sont dus aux récentes inquiétudes concernant les épidémies de rage à l’étranger et les documents frauduleux. Bien que le Canada soit considéré comme un pays exempt de rage ou à faible risque, il en existe plus de 100 autres qui sont considérés comme une menace importante, et il existe des règles encore plus strictes concernant l’importation d’animaux de compagnie. Ainsi, si votre chien a séjourné dans l’un de ces établissements au cours des six derniers mois, les formalités administratives sont devenues plus longues et le chien risque de ne pas être autorisé du tout à entrer. Il y a également des implications majeures pour les organismes de sauvetage, les éleveurs, les chiens d’exposition et les chiens importés de l’extérieur du Canada. Et si vous vous trompez, il y a de fortes chances que votre animal ne soit pas autorisé à entrer, ce qui pourrait également coûter cher. « Si vous ne respectez pas les règles du CDC, votre chien ne sera pas autorisé à entrer aux États-Unis », prévient le CDC. « En cas de refus d’entrée, votre chien sera renvoyé à vos frais vers le dernier pays de départ. Le pays de départ est le lieu de départ du dernier voyage, et non le lieu de naissance du chien ni celui où il vit.

