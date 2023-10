De nouvelles règles pourraient permettre de réduire plus facilement de 7 500 $ le prix d’un véhicule électrique

Le Département du Trésor et l’IRS étudient les commentaires du public avant de finaliser les règles plus tard cette année. Les changements seraient en vigueur à compter du 1er janvier 2024 tant pour les véhicules électriques que pour les véhicules à pile à combustible.

Vous pouvez également bénéficier d’un crédit d’impôt si vous achetez un VE ou un FCV d’occasion, pour 30 % du prix de vente jusqu’à un maximum de 4 000 $.

Le site Web de l’IRS contient un liste complète des exigences. Voici un aperçu de quelques-uns des principaux :

Le revenu brut annuel ajusté ne peut pas dépasser 150 000 $ pour les couples mariés, 125 000 $ pour les chefs de famille ou 75 000 $ pour les déclarants célibataires.

Vous ne pouvez pas être un ancien propriétaire du véhicule ou avoir demandé le crédit trois ans avant la date d’achat. De plus, vous ne pouvez pas être déclaré comme personne à charge sur la déclaration de revenus d’une autre personne.

Le véhicule doit être destiné à votre propre usage et utilisé principalement aux États-Unis.

Le véhicule doit avoir un prix de vente de 25 000 $ ou moins et être une année modèle antérieure d’au moins deux ans à l’année au cours de laquelle vous l’avez acheté. Cela signifie qu’une voiture achetée en 2023 devra être un modèle de 2021 ou plus ancien.

Le véhicule doit répondre à diverses exigences, dont le poids.

Le ministère américain de l’Énergie a un outil utile également pour les véhicules d’occasion.

