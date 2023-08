De nouvelles règles pour lutter contre le comportement inacceptable des supporters et des joueurs

Les joueurs et les entraîneurs feront face à des sanctions plus strictes pour mauvais comportement lors des matchs de la prochaine saison de football anglais, ont déclaré lundi plusieurs organes directeurs dans un communiqué commun.

Dans le nouveau cadre, les officiels de match auront plus de pouvoir pour agir contre les comportements inacceptables, tandis que les capitaines seront « censés assumer la responsabilité de leurs coéquipiers » et promouvoir le fair-play et le respect envers les officiels de match.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les incidents dans lesquels plusieurs joueurs affrontent ou envahissent l’espace personnel des officiels de match entraîneront la réception d’un carton par au moins un joueur, la Fédération anglaise de football (FA) se réservant le droit de prendre d’autres mesures contre le club fautif.

De nouvelles règles ont également été introduites pour lutter contre les chants offensants, les gestes et l’affichage de messages offensants basés sur des tragédies du football, les individus reconnus coupables de ces infractions étant passibles d’interdictions de stade et de poursuites pénales.

Un fan qui portait un maillot de Manchester United lors de la finale de la FA Cup la saison dernière contre Manchester City faisant une référence offensive à la catastrophe de Hillsborough dans laquelle 97 fans sont morts dans un écrasement en 1989 a été interdit en juin d’assister à des matchs pendant quatre ans.

Les joueurs de Manchester City affrontent l’arbitre Anthony Taylor lors d’un match de Premier League. Photo de Marc Atkins/Getty Images

Un fan de Tottenham a également été banni des matchs pendant trois ans après avoir fait des gestes se moquant de la tragédie de Hillsborough lors du match de Premier League entre Liverpool et les Spurs en avril.

Liverpool a appelé à la fin des « chants ignobles » à propos de la catastrophe de Hillsborough après qu’ils aient été entendus lors du match nul d’avril de la Premier League avec Chelsea à Stamford Bridge.

« Nous envoyons un message clair que nous appelons les soi-disant fans à mettre fin à ce comportement ignoble d’une minorité qui a un impact terrible sur les personnes endeuillées et les communautés », a déclaré Douglas Mackay, procureur en chef adjoint de la Couronne et procureur principal national des sports. déclaration.

« S’ils ne le font pas, ils courent le risque d’être exclus du jeu qu’ils prétendent aimer. »

Les signataires de la nouvelle charte disciplinaire comprennent la FA, la Premier League, la Ligue anglaise de football (EFL) et la Super League féminine (WSL).

« Le football a un pouvoir incroyable pour inspirer les gens de tous âges, et le jeu professionnel donne l’exemple à tous ceux qui jouent et regardent ce sport », a déclaré le PDG de la Premier League, Richard Masters.

« Nous voulons que les joueurs, les managers et les fans continuent de montrer leur passion, mais ces nouvelles mesures ont été introduites pour s’assurer que la ligne n’est pas franchie en ce qui concerne le comportement sur le terrain et dans la zone technique.

« Nous croyons également fermement qu’il n’y a pas de place pour des abus tragiques odieux dans le football. »

Les mesures comprennent un code de conduite technique de la zone exigeant que les managers, les entraîneurs et les autres membres du personnel se comportent de manière responsable, ainsi que des sanctions financières accrues pour les contrevenants graves et récidivistes.

Pendant le match, une seule personne peut se tenir à l’avant de la zone technique et tandis qu’une deuxième personne peut se tenir debout, elle « doit rester très près des sièges de la zone technique ».

Personne de la zone technique ne peut « entrer sur le terrain pour affronter un officiel de match à la mi-temps ou à plein temps ».

Les universitaires des clubs devront suivre des cours d’arbitrage pour améliorer la formation des joueurs à l’arbitrage, tandis qu’au niveau local, les équipes qui commettent des fautes graves répétées pourraient se voir déduire des points.

Des informations d’Associated Press ont été incluses dans ce rapport.